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В Петербурге молодой человек выложил фразу «Ира, прости» из 77 пирожных

В Петербурге молодой человек выложил фразу «Ира, прости» из 77 пирожных

Автор:
10 июля 2023 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   пироженки   питер   прости   фото   
1684
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2


Правда, девушка к нему так и не вышла (ее просто не было дома).

Позже к пирожным спустились соседи — не пропадать же добру.

По их подсчётам, парень потратил на такое оригинальное извинение около 55 тысяч рублей.

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Метки: Видео   Юмор   забавно   пироженки   питер   прости   фото   
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16  комментариев
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6k
Умница-красавица 3 часа назад
Ира- это сокращение от Ираклий. Потому что здоровый гетеросексуальный мужчина такой херней страдать не будет
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22k
BiZ 19 минут назад
там ошибка орфографическая. должно быть: Ира, пожри.
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2k
Александр 49 минут назад
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4k
просто Дмитрий 52 минуты назад
Представил жопу Иры после съеденных пирожных И кому она такая толстая нужна будет?
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818
Сергей Час назад
Лучше бы на проституток денег потратил, и были бы у него ира, глаша, маша, толян.
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3k
Alex 2 часа назад
Романтик, блин
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4k
Евгений 2 часа назад
75 пирожных, а не 77 вы там чего совсем с ума посходили "анекдот про спички" )))
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2k
CynepCTepBa 2 часа назад
одновременно извинился и назвал жирной, хотел bsod у Иры вызвать видимо)
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77k
Доктор Джонс 2 часа назад
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−22
иван магомедов 2 часа назад
ничтожество
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839
Шурман 2 часа назад
Да пох . А мусор за собой убрал ? или будет второй пост как засрали Россию и как ЖКХ не не справляется и властям на это плевать ? . Я просто уже с опережением графика смотрю . Привет из моря .
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37
НиколайСелезнев 2 часа назад
Запятую забыл поставить
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8k
Колорад 3 часа назад
"-тутка" не влезла.
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1k
КолдурасЪ 3 часа назад
Ещё бы высрал эти пирожные!
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