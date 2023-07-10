В Петербурге молодой человек выложил фразу «Ира, прости» из 77 пирожных

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Правда, девушка к нему так и не вышла (ее просто не было дома).
Позже к пирожным спустились соседи — не пропадать же добру.
По их подсчётам, парень потратил на такое оригинальное извинение около 55 тысяч рублей.
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