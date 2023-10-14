Что ещё смешнее, это крейсер "Пётр Великий", которого называют убийцей американских авианосцев.
Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) открытку с поздравлением ВМС США, на котором вместо американского корабля красуется тяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".
"Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня, флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря", — подписал конгрессмен открытку с российским кораблём.
После публикации многие пользователи раскритиковали пост, указав конгрессмену, что на картинке далеко не американский корабль. Через некоторое время Миллс увидел комментарии и удалил открытку, оставив только поздравительный текст.
Понятно, что оплошность совершил дизайнер, который в "Гугле" выбрал первый попавшийся симпатичный и внушительный корабль, замазал бортовой номер и наложил сверху американский флаг с текстом. Однако из года в год подобные оплошности повторяются. И ошибки дизайнеров ничему не учат (впрочем, в России так же).
Тяжёлый атомный крейсер проекта 1144 "Пётр Великий" считается крупнейшим действующим неавианесущим ударным боевым кораблём в мире. В середине июля ТАСС сообщал, что 250-метровый гигант будет списан после модернизации однотипного корабля "Адмирал Нахимов", который с 1999 года находится на ремонте и модернизации. Сообщается, что крейсер простоял на судоремонтном предприятии более 13 лет. Работы по его совершенствованию начались только в 2013 году. Корабль должен встать в строй зимой 2023 или весной 2024-го.
Причина списания "Петра Великого", как сообщали источники издания, заключается в затратности модернизации такого типа кораблей.
Источник:
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А сша, кто-...
Дерьмо США.
После нескольких часов насмешек картинку удалили.
Те модернизируют за год
Машина серьёзная, тем более - атомная силовая установка
КНДР такое точно не надо.
Китаю - спорно, но скорее всего тоже не надо.
Вместо его пусть лучше от такое построят, как и планировали
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эскадренные_миноносцы_проекта_23560https://ru.wikipedia.org/wiki/Эскадренные_миноносцы_проекта_23560