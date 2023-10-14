После публикации многие пользователи раскритиковали пост, указав конгрессмену, что на картинке далеко не американский корабль. Через некоторое время Миллс увидел комментарии и удалил открытку, оставив только поздравительный текст.





Понятно, что оплошность совершил дизайнер, который в "Гугле" выбрал первый попавшийся симпатичный и внушительный корабль, замазал бортовой номер и наложил сверху американский флаг с текстом. Однако из года в год подобные оплошности повторяются. И ошибки дизайнеров ничему не учат (впрочем, в России так же).