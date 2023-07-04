Тихоокеанский флот США поздравил американцев открыткой с российскими самолётами и кораблём

После нескольких часов насмешек картинку удалили.
Тихоокеанский флот США, точнее, их дизайнеры опять всё перепутали и поздравили соотечественников с Днём независимости открыткой с российской техникой, которой салютуют американские солдаты.
Тот, кто мало-мальски интересовался военной техникой, по силуэтам без труда опознает как минимум российские истребители Су-27. И таких людей, как оказалось, среди комментаторов было предостаточно.
Пост с поздравлением от ВМС США просмотрели более 200 тысяч человек. И "провисел" он несколько часов, хотя могли бы удалить и раньше, потому что язвительные комментарии начали появляться в первые же минуты после публикации.
Вот перевод некоторых из них:
Каждый праздник как минимум на одном из официальных аккаунтов госведомств США публикуют изображение с российскими кораблями/самолётами на фоне американского флага. Вот серьёзно: насколько сложно разобраться? Это происходит так часто, что я начинаю подозревать, что это делается не по ошибке, а специально — в качестве троллинга
Истребители Су-27 и российский крейсер. Отлично сработано, ВМС США
Какой славный российский эсминец и самолёты Су-27. Отдел по связям с общественностью сработал на ура
Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов
По крайней мере, это не радужный флаг
Источник:
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По хорошему, ответственных людей, за такие провалы очевидные, надо гнать с должностей, они проф непригодны, и даже ленятся кого-то сведущего пригласить, чтоб перед презентацией, проверить на явные косяки.
И неважно, какого они пола. Характерный почерк рабооты.
Их никто не контролирует.