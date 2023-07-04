Тихоокеанский флот США поздравил американцев открыткой с российскими самолётами и кораблём

Тихоокеанский флот США, точнее, их дизайнеры опять всё перепутали и поздравили соотечественников с Днём независимости открыткой с российской техникой, которой салютуют американские солдаты.





Тот, кто мало-мальски интересовался военной техникой, по силуэтам без труда опознает как минимум российские истребители Су-27. И таких людей, как оказалось, среди комментаторов было предостаточно.