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Тихоокеанский флот США поздравил американцев открыткой с российскими самолётами и кораблём

Тихоокеанский флот США поздравил американцев открыткой с российскими самолётами и кораблём

Автор:
04 июля 2023 19:23
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: вмс сша   дизайнеры   конфуз   открытка   поздравление   российские самолёты   
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После нескольких часов насмешек картинку удалили.

Тихоокеанский флот США, точнее, их дизайнеры опять всё перепутали и поздравили соотечественников с Днём независимости открыткой с российской техникой, которой салютуют американские солдаты.


Тот, кто мало-мальски интересовался военной техникой, по силуэтам без труда опознает как минимум российские истребители Су-27. И таких людей, как оказалось, среди комментаторов было предостаточно.

Пост с поздравлением от ВМС США просмотрели более 200 тысяч человек. И "провисел" он несколько часов, хотя могли бы удалить и раньше, потому что язвительные комментарии начали появляться в первые же минуты после публикации.

Вот перевод некоторых из них:


Каждый праздник как минимум на одном из официальных аккаунтов госведомств США публикуют изображение с российскими кораблями/самолётами на фоне американского флага. Вот серьёзно: насколько сложно разобраться? Это происходит так часто, что я начинаю подозревать, что это делается не по ошибке, а специально — в качестве троллинга


Истребители Су-27 и российский крейсер. Отлично сработано, ВМС США


Какой славный российский эсминец и самолёты Су-27. Отдел по связям с общественностью сработал на ура


Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов


По крайней мере, это не радужный флаг

Источник:

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Метки: вмс сша   дизайнеры   конфуз   открытка   поздравление   российские самолёты   
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10  комментариев
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127k
Аааа 2 часа назад
Это все потому что тупые художники-дизайнеры просто гуглят "самолет", "корабль", "танк", "солдаты" и лепят первое попавшееся. Наши от пиндосских на этом поприще не далеко ушли, поэтому на банерах с поздравлениями 9 мая или 23 февраля на плакатах периодически появляются фашисты в касках или абрамсы.
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40k
Example 6.2.6 16 минут назад
Всё очень просто, для изготовления материалов, по тендеру выбирают самую дешёвую конторку, которая либо даёт самую низку цену, либо максимальный откат. Там разумеется, дизайнером сидит 20 летняя выпускница колледжа искусств, и она в душе не ипёт, какие там у кого самолёты, танки, корабли и форма.. сказали сделать патриотическую картинку - ну она фоточек с интернета накачала по запросу, и в фотошопе до обеда сделала. Все счастливы, делят деньги, на результат, людям которые обеспечивают мероприятие - чаще всего наплевать. Отчитались, бабки попилил.. ну потом конечно стыдно, но что поделать? При капитализме живём.
По хорошему, ответственных людей, за такие провалы очевидные, надо гнать с должностей, они проф непригодны, и даже ленятся кого-то сведущего пригласить, чтоб перед презентацией, проверить на явные косяки.
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14k
Shtoppi 18 минут назад
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11k
Алексей 38 минут назад
А у нас что лучше дело обстоит, на 9 мая плакаты то с немецкими летчиками, то с танкистами, то казаков колаборационистов постят. Это общая тенденция, незнание истории и собственной страны.
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7k
Maximvs 43 минуты назад
Правильно писать "девочки-дизайнерки"
И неважно, какого они пола. Характерный почерк рабооты.
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5k
Трям Час назад
Ну и че такого? Там тоже картинки рисуют малолетние дебилы-неучи как и у нас, которые поздравляют ветеранов картинками с фашистами.
Их никто не контролирует.
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957
ruslan d Час назад
Да графики как правило не разбираются в подобном )))
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
девочки-фрилансеры)
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