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Крымская мясная лавка вынесла благодарность «деду за победу» котлетами

Крымская мясная лавка вынесла благодарность «деду за победу» котлетами

Автор:
10 мая 2023 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Керчь   Крым   день победы   котлеты   мясная лавка   поздравление   реклама   спасибодедузапобеду   
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Боги маркетинга из мясного магазинчика в Керчи опубликовали к 9 мая в соцсетях поздравительный пост про уверенность в завтрашнем дне, неиссякаемой энергии и бодрости духа. Публикацию снабдили фотографией котлет с пожеланием «мирного неба над головой» и надписью «Спасибо деду за победу!».

В соцсетях креатив не оценили, - пишет издание Подъём.

Хэштег #никтонезабытничтонезабыто, крымчане также сочли неуместным.

Журналистам издания в самой мясной лавке рассказали, что никакой «идеологической привязки к контенту» нет, просто котлета – это такое традиционное блюдо.

«Котлета – традиционное блюдо для русской кухни. Какая столовая в СССР без них обходилась? У нас не было никакой идеологической привязки к контенту. Можно сказать, что так совпало».

Поздравление, кстати, так и осталось висеть на страничке магазина в соцсети.

Только комментарии закрыты.

Каждый испытывает свою благодарность.

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Метки: Керчь   Крым   день победы   котлеты   мясная лавка   поздравление   реклама   спасибодедузапобеду   
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1  комментарий
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Вепс 50 минут назад
Вероятно тут пытались реализовать игру слов, если заменить одно слово, во фразе "Спасибо Деду за Победу!", на то, что изображено на картинке, рифма практически не исчезнет. Давать оценку такой поздравительной иллюстрации должны компетентные органы.
Мне же кажется картинка неуместна с такой подписью, ибо смахивает на издевку.
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KlyaksaZ
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