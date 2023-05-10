Крымская мясная лавка вынесла благодарность «деду за победу» котлетами

В соцсетях креатив не оценили, - пишет издание Подъём.

Хэштег #никтонезабытничтонезабыто, крымчане также сочли неуместным.

Журналистам издания в самой мясной лавке рассказали, что никакой «идеологической привязки к контенту» нет, просто котлета – это такое традиционное блюдо.