Крымская мясная лавка вынесла благодарность «деду за победу» котлетами

Боги маркетинга из мясного магазинчика в Керчи опубликовали к 9 мая в соцсетях поздравительный пост про уверенность в завтрашнем дне, неиссякаемой энергии и бодрости духа. Публикацию снабдили фотографией котлет с пожеланием «мирного неба над головой» и надписью «Спасибо деду за победу!».
В соцсетях креатив не оценили, - пишет издание Подъём.
Хэштег #никтонезабытничтонезабыто, крымчане также сочли неуместным.
Журналистам издания в самой мясной лавке рассказали, что никакой «идеологической привязки к контенту» нет, просто котлета – это такое традиционное блюдо.
«Котлета – традиционное блюдо для русской кухни. Какая столовая в СССР без них обходилась? У нас не было никакой идеологической привязки к контенту. Можно сказать, что так совпало».
Поздравление, кстати, так и осталось висеть на страничке магазина в соцсети.
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Источник:
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Мне же кажется картинка неуместна с такой подписью, ибо смахивает на издевку.