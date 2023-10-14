Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней

25-летний Джон Мэй из Шеффилда поставил перед собой сомнительную задачу — выпивать в среднем десять банок пива в день, в течение двухсот дней.
На видео парень показывает, как пьёт пиво в пабе, считает калории и деньги, потраченные на выпивку.
Житель Гилфорда, Великобритания, 25-летний Джон Мэй задался целью выпить 2 000 пинт (или 1 120 литров) пива за 200 дней. Джон ежедневно отчитывается о результатах челленджа в тиктоке (никнейм @j0nmay), считая выпитые пинты, калории и потраченные на алкоголь деньги.
С одной стороны, вы по сути убиваете свою печень, а с другой – делаете что-то весьма впечатляющее, – поделился парень.
Источник:
На вопрос о реакции организма на выпитый алкоголь Джон отвечает, что слишком молод для похмелья и практически всегда чувствует себя пьяным. Единственное, что беспокоит блогера, это количество потраченных на пиво денег – на 190 день Мэй извёл 7 716 фунтов стерлингов или около 920 тысяч рублей.
Число калорий, употреблённых блогером вместе с пивом, приближается к 353 тысячам (примерно 1 855 калорий в день). Мэй не жалуется на проблемы с печенью, но сразу после челленджа собирается пойти к врачу.
Источник:
Контент Мэя так зашёл зрителям, что некоторые их них обещают прилететь из Ирландии, чтобы посмотреть, как Джон выпивает последнюю пинту пива.
Источник:
- Жители Свердловской области оказались в заложниках у свиней
- Американская бабуля в 104 года сиганула с парашютом, автоматически став старейшей парашютисткой в мире
- Пешеход оказал девушкам медвежью услугу
- В Мексике полиция арестовала куклу Чаки за вымогательство
- Элитный ресторан в Нью-Йорке оказался розыгрышем