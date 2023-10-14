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Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней

Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней

Автор:
14 октября 2023 12:23
Метки: Видео   Джон Мэй   в мире   люди   пиво   тиктокер   челлендж   
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25-летний Джон Мэй из Шеффилда поставил перед собой сомнительную задачу — выпивать в среднем десять банок пива в день, в течение двухсот дней.

На видео парень показывает, как пьёт пиво в пабе, считает калории и деньги, потраченные на выпивку.


Житель Гилфорда, Великобритания, 25-летний Джон Мэй задался целью выпить 2 000 пинт (или 1 120 литров) пива за 200 дней. Джон ежедневно отчитывается о результатах челленджа в тиктоке (никнейм @j0nmay), считая выпитые пинты, калории и потраченные на алкоголь деньги.


С одной стороны, вы по сути убиваете свою печень, а с другой – делаете что-то весьма впечатляющее, – поделился парень.


На вопрос о реакции организма на выпитый алкоголь Джон отвечает, что слишком молод для похмелья и практически всегда чувствует себя пьяным. Единственное, что беспокоит блогера, это количество потраченных на пиво денег – на 190 день Мэй извёл 7 716 фунтов стерлингов или около 920 тысяч рублей.


Число калорий, употреблённых блогером вместе с пивом, приближается к 353 тысячам (примерно 1 855 калорий в день). Мэй не жалуется на проблемы с печенью, но сразу после челленджа собирается пойти к врачу.

Контент Мэя так зашёл зрителям, что некоторые их них обещают прилететь из Ирландии, чтобы посмотреть, как Джон выпивает последнюю пинту пива.

Источник:

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Метки: Видео   Джон Мэй   в мире   люди   пиво   тиктокер   челлендж   
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5  комментариев
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5k
Дмитрий ! 40 минут назад
Действительно может стать "последней".
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48k
Максим Т. Полминуты назад
Когда этот полудурок загнется, дайте знать. Чем больше долбо..бов - тем меньше долбо..бов.
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
НО ЗАЧЕМ ???????
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56k
zloykoyot Полчаса назад
В 25 лет-то? Да без проблем, если организм не изношен уже, он ведь и до своего эксперимента не намного меньше квасил видимо. Но эдак и пивной алкоголизм заработать можно.
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12k
Copycat 36 минут назад
по 10 банок в день, ну если там какое нибудь китайское пиво где 2.5 крепость то и ладно
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