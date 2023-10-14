Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней

На вопрос о реакции организма на выпитый алкоголь Джон отвечает, что слишком молод для похмелья и практически всегда чувствует себя пьяным. Единственное, что беспокоит блогера, это количество потраченных на пиво денег – на 190 день Мэй извёл 7 716 фунтов стерлингов или около 920 тысяч рублей.

Число калорий, употреблённых блогером вместе с пивом, приближается к 353 тысячам (примерно 1 855 калорий в день). Мэй не жалуется на проблемы с печенью, но сразу после челленджа собирается пойти к врачу.