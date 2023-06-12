FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3262 поста • 438 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
В США выставочный бой между Флойдом Мейвезером-младшим и внуком мафиози закончился массовым побоищем

В США выставочный бой между Флойдом Мейвезером-младшим и внуком мафиози закончился массовым побоищем

Автор:
12 июня 2023 16:41
Сообщество : Спорт
Метки: США   бой   бокс   босс   видео   внук   джон готти   мафия   побоище   поединк   
2670
4
1

Началось с оскорблений, потом перешло в формат «стенка на стенку».

В 1980-х годах прошлого века в США царил мафиозный босс - Джон Готти. Он родился в нищей семье, рос на улицах Бронкса, всё указывало на то, что он станет преступником.

Он им и стал. Только не рядовым «быком», а главой могущественной семьи Гамбино.

Позже его всё-таки упекли за решётку, где он и помер.

У него остались дети и внук - его зовут Джон Готти III и он стал боксёром. Недавно он провёл бой с известным Флойдом Мейвезером-младшим. Но поединок закончился не бравой победой или заслуженной ничьёй, а самой настоящей массовой дракой.

Мейвезер вёл весь бой - по технике он был на голову выше соперника. Он быстро это понял и весь поединок, мягко говоря, подшучивал над Джоном Готти. Потом стал оскорблять - это и привело к драке.

Как по команде, со всех сторон ринга выскочила «группа поддержки» боксёров и устроили «стенка на стенку», которую еле-еле удалось растащить охране. Бой остановили, обоих боксёров дисквалифицировали.

Так что с поединком на ринге как-то не задалось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: США   бой   бокс   босс   видео   внук   джон готти   мафия   побоище   поединк   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Олег 40 минут назад
надо было бросить баскетбольный мяч
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Василий Афиногенов 7 минут назад
пи...дарасты черножЁпые!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай Полчаса назад
Нигерам удалось че-то с3,14сдить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
229
Pasha Panfilov 45 минут назад
Хороший тамада и конкурсы интересные ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Stas 55 минут назад
Да-к они так шоу всегда и устраивают! Это было все продумано. Всем нормальным кажется это дикостью и тупизмом, но их общество, как обезьяны (цвет кожи тут не при чем), это любят и хавают. Умом там и не пахнет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Человек 58 минут назад
А где же Хабиб ? Приспустил самое интересное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Час назад
В глазах что-то потемнело ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов Час назад
Непременно надо перенять такую культурную традицию. "Вау!" переняли, "Йес!" переняли, тортом в рожу переняли, "хепи пёс с ней" переняли, тверк переняли, букетики на свадьбе швырять переняли, скачки полуголых девок с разноцветными махалками на спортивных матчах переняли. И это непременно надо перенять. "О май гад" и это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алекс Час назад
мафия сдулась под натиском негроидной рассы....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Майский шашлык Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сталкер Час назад
Обезьян таки нужно держать в клетках...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Петя Кантроп 2 часа назад
Пустяки! Дело-то житейское!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
Когда поставка в тиктоке - это усмешка. Когда постановка на профессиональном боксерском ринге в США - то же самое, но чуть сложнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

225159



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Угадай роль Де Ниро по кадру
Угадай роль Де Ниро по кадру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#кино#комментарии#подборка
#в мире#история#животные#новости#Приколы#пожар
#люди#интересно#картинки#будущее#факты#спасение
Угадай роль Де Ниро по кадру Угадай роль Де Ниро по кадру Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться