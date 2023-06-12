В США выставочный бой между Флойдом Мейвезером-младшим и внуком мафиози закончился массовым побоищем

Началось с оскорблений, потом перешло в формат «стенка на стенку».
В 1980-х годах прошлого века в США царил мафиозный босс - Джон Готти. Он родился в нищей семье, рос на улицах Бронкса, всё указывало на то, что он станет преступником.
Он им и стал. Только не рядовым «быком», а главой могущественной семьи Гамбино.
Позже его всё-таки упекли за решётку, где он и помер.
У него остались дети и внук - его зовут Джон Готти III и он стал боксёром. Недавно он провёл бой с известным Флойдом Мейвезером-младшим. Но поединок закончился не бравой победой или заслуженной ничьёй, а самой настоящей массовой дракой.
Мейвезер вёл весь бой - по технике он был на голову выше соперника. Он быстро это понял и весь поединок, мягко говоря, подшучивал над Джоном Готти. Потом стал оскорблять - это и привело к драке.
Как по команде, со всех сторон ринга выскочила «группа поддержки» боксёров и устроили «стенка на стенку», которую еле-еле удалось растащить охране. Бой остановили, обоих боксёров дисквалифицировали.
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Так что с поединком на ринге как-то не задалось.
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