В США выставочный бой между Флойдом Мейвезером-младшим и внуком мафиози закончился массовым побоищем

В 1980-х годах прошлого века в США царил мафиозный босс - Джон Готти. Он родился в нищей семье, рос на улицах Бронкса, всё указывало на то, что он станет преступником.

Он им и стал. Только не рядовым «быком», а главой могущественной семьи Гамбино.