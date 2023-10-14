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Принц ищет свою Золушку: необычный памятник в центре Томска

Принц ищет свою Золушку: необычный памятник в центре Томска

Автор:
14 октября 2023 10:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Томск   Юмор   забавно   памятник   принц   фото   
901
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Кованая скульптура появилась в начале недели и уже вызвала большой интерес среди горожан. На изготовление необычной композиции у мастера ушло около шести месяцев.

«Работа выполнена в готическом стиле из листового металла, создана по мотивам сказки "Золушка". В центре композиции – принц, предлагающий примерить туфельку»,

Автор работы – томский кузнец Владимир Кудряшов. Скульптура была выставлена на "Празднике топора", а после автор решил установить её на территории колледжа.

Теперь каждая томичка может сделать оригинальные фотографии с принцем и почувствовать себя сказочной принцессой. Скульптурная композиция расположена на территории колледжа по адреса проспект Ленина, 125 А.

Для Аленушки можно устроить кастинг мужиков. Чем не жених? И побогаче лыжника будет!

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Метки: Томск   Юмор   забавно   памятник   принц   фото   
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8  комментариев
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48k
Максим Т. Час назад
Деградация "искусства" налицо.
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6k
Евгений Д 19 секунд назад
Что за мода пошла уродливые памятники лепить ?
Куда нормальные скульпторы и кузнецы подевались ?
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91k
7guest 5 минут назад
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7k
Горец Ю 20 минут назад
Медному всаднику голову отдельно изготовили.
Здесь так же можно помочь, а не ржать.
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50
Собака У Попа 50 минут назад
Я узнала, у меня
Есть огромная семья.
Алёнка

Уже был недавно лыжник. Теперь ещё этот Золушок.
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57k
Опиум для народа Час назад
Шесть месяцев работы на это говно? И это не ковка, а чеканка и сварка. Дох"я недокузнецов развелось что-то с кривыми руками и ох"енно раздутым самомнением. Я бы такое постеснялся выставлять на всеобщее обозрение.
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2k
Виктор Глущенко Час назад
А интересно , скульптор Аленки и автор этого шедевра , они что , в одной академии учились ?
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4k
Горожанин Час назад
Ну, началось. Синдром Алёнки.
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