Принц ищет свою Золушку: необычный памятник в центре Томска

Кованая скульптура появилась в начале недели и уже вызвала большой интерес среди горожан. На изготовление необычной композиции у мастера ушло около шести месяцев.
«Работа выполнена в готическом стиле из листового металла, создана по мотивам сказки "Золушка". В центре композиции – принц, предлагающий примерить туфельку»,
Автор работы – томский кузнец Владимир Кудряшов. Скульптура была выставлена на "Празднике топора", а после автор решил установить её на территории колледжа.
Теперь каждая томичка может сделать оригинальные фотографии с принцем и почувствовать себя сказочной принцессой. Скульптурная композиция расположена на территории колледжа по адреса проспект Ленина, 125 А.
Источник:
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Куда нормальные скульпторы и кузнецы подевались ?
Здесь так же можно помочь, а не ржать.
Есть огромная семья.
Алёнка
Уже был недавно лыжник. Теперь ещё этот Золушок.