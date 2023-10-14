«Существа, которых хочется душить». На Арестовича* завели уголовное дело за женоненавистничество

Изначально видео с этим отрывком было опубликовано на YouТube-канале известной украинской феминистки и журналистки Эммы Антонюк. Оттуда оно и попало в руки Совсун.

Если какой-то участник телемарафона попытается задушить женщину, тогда те, кто постоянно приглашал Арестовича на телемарафон, должны знать, что это их ответственность!

, - прокомментировала свое заявление нардеп.

Депутат Совсун обратилась в полицию с заявлением, обвинив Арестовича в нарушении ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас ведется досудебное расследование.

Арестович уже успел отреагировать на скандал, связанный с его тренингом, заявив, что его слова вырвали из контекста, а само видео с его заявлением, которое распространили телеграм-каналы, подверглось монтажу:

Готовлю эфир с Юрием Романенко «Арестович и женщины». Но есть загвоздка - нужны дамы, которых я буду показательно душить в эфире.

Никакой политики - только женщины и точка!

В апреле 2022 года прокуратура ДНР возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, - напоминает РБК. В мае Росфинмониторинг включил политика в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В октябре МВД России объявило его в розыск.