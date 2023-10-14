«Существа, которых хочется душить». На Арестовича* завели уголовное дело за женоненавистничество

Все уже порядком подзабыли про экс-советника президента Украины Люсю Арестовича* (внесён в России в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД в розыск по уголовной статье), как с лёгкой руки депутата Верховной рады Инны Совсун на него завели уголовне дело за то, что на своих закрытых "психологических семинарах" он называл женщин "существами, которых хочется душить".
Заявление в правоохранительные органы на Арестовича* Совсун подала еще в конце сентября. Причиной стали его высказывания на психологическом тренинге под названием «Ищите женщину». На нем он говорил о том, что женщины — это «существа», которых хочется «обидеть» и «душить, не переставая», а сами женщины «должны смотреть на мужчину как на идола».
Уроки терпимости к противоположному полу от бывшего советника президента Украины выглядели следующим образом:
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Изначально видео с этим отрывком было опубликовано на YouТube-канале известной украинской феминистки и журналистки Эммы Антонюк. Оттуда оно и попало в руки Совсун.
Если какой-то участник телемарафона попытается задушить женщину, тогда те, кто постоянно приглашал Арестовича на телемарафон, должны знать, что это их ответственность!
, - прокомментировала свое заявление нардеп.
Депутат Совсун обратилась в полицию с заявлением, обвинив Арестовича в нарушении ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
Сейчас ведется досудебное расследование.
Арестович уже успел отреагировать на скандал, связанный с его тренингом, заявив, что его слова вырвали из контекста, а само видео с его заявлением, которое распространили телеграм-каналы, подверглось монтажу:
Готовлю эфир с Юрием Романенко «Арестович и женщины». Но есть загвоздка - нужны дамы, которых я буду показательно душить в эфире.
Никакой политики - только женщины и точка!
В апреле 2022 года прокуратура ДНР возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, - напоминает РБК. В мае Росфинмониторинг включил политика в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В октябре МВД России объявило его в розыск.
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"В момент, когда женщина на вас кричит, царапает, пытается выпить все соки, сделать вас виноватым и говорит: "Скажи хоть что-нибудь, сволочь", что вы должны делать? Вариантов два – отойти подальше, бросить кошелек, сказать: "Иди, купи себе все, что хочешь". Вариант два – обнять ее молча. И вариант три – обнять и трахнуть"
Короче: феминистки назвали его сексистом и подали заявление в полицию... Что интересно: это произошло в тот же самый день, когда Россия тоже объявила его в розыск.
А теперь финальный вопрос: что с его рейтингом после этого скандала? Может, кто-то думает что украинское общество согласно с этими феминистками?
Хватит постить .хуйню!