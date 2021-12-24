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Галю! Треба йти у воэнкомат: на Украине женщин обязали встать на воинский учет

Галю! Треба йти у воэнкомат: на Украине женщин обязали встать на воинский учет (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 23:03
Сообщество : Политика
Метки: Украина   армия   воинский учет   женщины   мемы   профессии   феминизм   
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У соседей вна Украине приключился праздник феминизма. Женщин в возрасте от 18 до 60 лет обязали явиться в военкомат, встать на воинский учёт и пройти медкомиссию. Под приказ попали женщины более ста профессий.

На Украине утвердили перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Об этом сообщает информационное агентство минобороны страны АрмияInform. Под ружье, таким образом, собираются поставить миллионы украинок, т.к. мужчины в большинстве своем служить и воевать не хотят.

По данным украинского издания, список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных направлений, итого сотни специальностей и профессий.

Военнообязанными станут женщины программисты, врачи, юристы, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и отелей, журналисты, операторы, издатели, переводчики, аналитики, финансисты, учёные, менеджеры разного профиля, ветеринары, библиотекари, пиарщицы и другие.

За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность. Работодателей, которые не будут осуществлять контроль наличия у сотрудниц документов об учете, будет ожидать штраф в размере от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).

В обществе новый закон пока, мягко говоря, не поняли. Сеть тут же отреагировала на него изрядной порцией мемов.

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Метки: Украина   армия   воинский учет   женщины   мемы   профессии   феминизм   
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26k
Вован 2 часа назад
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−42
Oleksandr Aleshchenko 8 минут назад
На фото кстати девушка морпех,и она прошла полосу препятствий морпехов!!!! А гвардейцев на джипах возят в стране запоребрыке.(и они падают от стаканчиков пластиковых).
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10k
Свои Пять Копеек 13 минут назад
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216
Трям 19 минут назад
Почему этот говнопост без перевода на человеческий язык?
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2k
Lefterov 54 минуты назад
равноправие оно такое!!За что поролись на то и напоролись!!! В Израиле служат и все нормально!!
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177
Nаnе First NameLаst Час назад
Ша! Никто никого в военкомат не тащит. Автор МОЩНО пёрднул в лужу


Начнём с того, что даже такого законопроекта не родили. И закончим тем, что источник - жёлтая газетёнка, а не оф. ресурс. Автор, почитай Цензор.нет или УП. Там и не такие перлы бывают.
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431
zenon Nаnе First NameLаst Час назад
Вы не в курсе, что все секреты можно узнать на базаре. Секреты - только у Бога!
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177
Nаnе First NameLаst Delhana 2 минуты назад
Вояки сами толком не знают как однозначно трактовать этот приказ. У них задачей является раздувание штата и попил бабла под это дело.

Они сами не могут дать чёткое определение что такое "особливий період". Не могут чётко ответить, так женщина является военнообязанной и должна проходить службу в армии всегда или только в магический "на особливий період"? Должны ли все женщины проходить срочную службу? Чем они вообще будут в армии заниматься - плац поварёшкой подметать?

К контрактницам вопросов нет. Там очередя в военкомат стоят. А вот за каким интересом армии понадобились рестораторы и прочие маркетологи? Чтобы в военкоматах было побольше работы по трижды никому ненужному учёту.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
8k
Garpia121 2 часа назад
Нормально. У медицинский работников женщин, у всех военные билеты есть. Всегда так было. Давно пора полностью отменить гендерное неравноправие. Служить, так всем.
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177
Nаnе First NameLаst Алексей Полчаса назад
Собственно, женщины в ВСУ заняты или в медицине или перекладывают бумажки. Даже в оружейке она оружие и прочие броники не принимает и не выдаёт, а макс. ведёт журнал учёта.
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444
да пох 2 часа назад
А что здесь удивительного .Уже который день салют с вентилятора по этому поводу .Во многих странах это нормальное явления . Если кто то думает что женщины плохие воины, ошибаются .
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1k
Mikhail 2 часа назад
ппц развели злопыхания..
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−31
Yuriy 111 2 часа назад
Тупая вата
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472
Васёк Yuriy 111 2 часа назад
вякнула тупая кастрюля ;)
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
На наших трассах и так полно укропского бактериологического оружия. Так и знал что все укроляди военные.
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2k
Сергей Сергеев 3 часа назад
На штурм Ленинградки.
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