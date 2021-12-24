Галю! Треба йти у воэнкомат: на Украине женщин обязали встать на воинский учет

За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность. Работодателей, которые не будут осуществлять контроль наличия у сотрудниц документов об учете, будет ожидать штраф в размере от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).

В обществе новый закон пока, мягко говоря, не поняли. Сеть тут же отреагировала на него изрядной порцией мемов.