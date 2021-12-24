Галю! Треба йти у воэнкомат: на Украине женщин обязали встать на воинский учет

У соседей вна Украине приключился праздник феминизма. Женщин в возрасте от 18 до 60 лет обязали явиться в военкомат, встать на воинский учёт и пройти медкомиссию. Под приказ попали женщины более ста профессий.
На Украине утвердили перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Об этом сообщает информационное агентство минобороны страны АрмияInform. Под ружье, таким образом, собираются поставить миллионы украинок, т.к. мужчины в большинстве своем служить и воевать не хотят.
По данным украинского издания, список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных направлений, итого сотни специальностей и профессий.
Военнообязанными станут женщины программисты, врачи, юристы, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и отелей, журналисты, операторы, издатели, переводчики, аналитики, финансисты, учёные, менеджеры разного профиля, ветеринары, библиотекари, пиарщицы и другие.
За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность. Работодателей, которые не будут осуществлять контроль наличия у сотрудниц документов об учете, будет ожидать штраф в размере от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).
В обществе новый закон пока, мягко говоря, не поняли. Сеть тут же отреагировала на него изрядной порцией мемов.
Источник:
Источник:
- Нелепый феминизм, над которым почему-то все смеются
- Мемы про фемок
- 23 исторических фото на которых женщины наглядно демонстрировали правильный феминизм
- Профессии, в которых было невозможно представить женщин в 1902 году
- Возбуждающая жестокость: женский реслинг середины 20-го века
Понравилось18
Начнём с того, что даже такого законопроекта не родили. И закончим тем, что источник - жёлтая газетёнка, а не оф. ресурс. Автор, почитай Цензор.нет или УП. Там и не такие перлы бывают.
Они сами не могут дать чёткое определение что такое "особливий період". Не могут чётко ответить, так женщина является военнообязанной и должна проходить службу в армии всегда или только в магический "на особливий період"? Должны ли все женщины проходить срочную службу? Чем они вообще будут в армии заниматься - плац поварёшкой подметать?
К контрактницам вопросов нет. Там очередя в военкомат стоят. А вот за каким интересом армии понадобились рестораторы и прочие маркетологи? Чтобы в военкоматах было побольше работы по трижды никому ненужному учёту.