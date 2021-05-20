"Неприлично носить юбки и платья выше колена в моем возрасте", "я уже не девочка, чтобы одеваться так", "мне бы что-то менее яркое" - так думают многие женщины, которым исполняется 50. Их стиль в одежде сменяется отсутствием такового, макияж пропадает, (или наоборот становится слишком заметен), о прическах можно забыть (или появляются начесы), вместо этого в жизни основным источником радости становится - еда. После 50 женщины в нашей стране словно нарочно старят себя, подбирая неудачную и максимально простую одежду, подчеркивающую возраст. Нет, не нужно впадать в крайность и срочно молодиться, просто жизнь не заканчивается, не нужно отрицать модные и удобные тренды.