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5 причин, из-за которых российские женщины после 50 лет выглядят как бабушки

5 причин, из-за которых российские женщины после 50 лет выглядят как бабушки (6 фото)

Автор:
20 мая 2021 07:27
Сообщество : Жить в России
Метки: внешний вид   возраст   женщины   женщины за 50   психология   
2910
6
Давайте сразу сделаем ремарку: касается заголовок не всех женщин за 50, это личные наблюдения, которые в подавляющем большинстве случаев, к сожалению, подтверждаются на практике.
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Метки: внешний вид   возраст   женщины   женщины за 50   психология   
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4k
B@r@bux 51 минуту назад
Двадцать лет работаю в женском коллективе и самое страшное, что приходилось наблюдать это как девушка, минуя стадию женщины, превращается в бабушку. Одиночки, потерявшие веру в себя, жуткое зрелище.
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20k
pssst 2 минуты назад
А при чем тут 50? Те, кто в 50 похож на жабу, уже к 30 годам не фонтан были.
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11k
Антон Семёныч 15 минут назад
Женщина выглядит хорошо и старается так выглядеть, когда она сексуально востребована. Независимо от возраста. Но чтобы быть сексуально востребованной, надо выглядеть хорошо. Замкнутый круг. Когда смотрю на какую то бабищу, понимаю что половой жизнью она уже давно не живёт.
А что касаемо трат денег, как тут ниже комментируют...чушь и отмазка.
В первую очередь - это правильное питание и движение. На это много не нужно. А когда фигура в порядке, на ногти, прическу и легкий макияж тоже миллионы тратить не придется.
Часто вижу стрёмную, жирну бабищу....но видно что она не вылазит от парикмахера, косметолога и из ногтевого сервиса. Так и хочется ей сказать, что лучше бы ты жопе своей и жирным ляжкам столько внимания уделяла, сколько ты на голову свою тратишь.
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27k
АнтонПолднев 24 минуты назад
Ведь цены на услуги стоматологов с каждым годом растут, а зарплаты в нашей стране - нет.©
Вот даже в этот пост надо воткнуть политику. Я пришёл на работу, получал 5000, сейчас 35. Разряд тот же, круг обязанностей тот же.
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−33
andycpp 24 минуты назад
Сильнее всего старят наркотики. Так что присматривайтесь внимательнее, может под личиной бабушки-одуванчика прячется молодая, но матёрая рецидивистка-наркоманка :)
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1k
Radugananebe Полчаса назад
Причина, на самом деле, только одна: отсутствие денег. Те, у которых они есть, и в 50, и в 60 выглядят нормально.
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33k
Игорь Полчаса назад
А коков процент российских женщин, которые после 50-ти стали бабушками?
Чистая математика: если родит 1-го ребёнка в 20-25, то когда ребёнку стукнет 18, его маме будет 38-43. Если у ребёнка появятся дети в 20-25, то пожалуйста, в 50лет бабушка... Другой вопрос, что и бабушка может хорошо выглядеть.
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823
laptignu Полчаса назад
Не самые важные причины. Особенно неубедительно про нервы.
Примерно в этом возрасте меняется гормональный фон. И после этого надо уже предпринимать определенные усилия, чтобы выглядеть хорошо (включая лишний вес). Для многих усилие над собой - непреодолимое препятствие. Муж уже есть (пусть не идеальный), дети (держат мужа и опять же повод сказать, что некогда следить за собой).
В общем главная причина - нежелание напрягаться.
Но к счастью есть немало исключений.
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5k
Tatyana 39 минут назад
Плохо выглядят не только женщины, но и мужчины. Все, описанные здесь проблемы я наблюдаю и у мужчин. К сожалению, люди не следят за весом, не имеют культуры тела, причём не после 50, а и в юности много людей страдает ожирением. В остальном, да, соглашусь, однако хорошая одежда и обувь далеко не всем по карману, поэтому говорить об этих факторах, видимо, не уместно.
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−66
Dmitry Dmitry 40 минут назад
потому что у них мужья деды
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3k
Горожанин 46 минут назад
На Западе и молодые как старухи выглядят - на каблуках не ходят, женственно (красиво) не одеваются, макияжем не пользуются, бодипозитивные и феминистичные. К 35 годам о детях не могут подумать, карьера - работают на несколько работах без выходных. К 40 годам кожа настолько у них сморщенная и перезагорелая, что как 80-летние старухи. Без боли невозможно смотреть. Разительное отличие от российских женщин. И в молодости, и в средние года, и старше российские женщины в целом по своей красоте и ухоженности даже в сравнение не идут с убогими западными - там позитивные феминистки и в целом феминистическая пропаганда привели к тому, что, хотя и не все, но большинство женщины все бросают и забрасывают смолоду.

Статья - тень на плетень. С больной головы на здоровую. Похоже, глупая пропаганда Манижи.

На кого это рассчитано на российском сайте, на западного обывателя? Идиоты.
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