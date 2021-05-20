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Давайте сразу сделаем ремарку: касается заголовок не всех женщин за 50, это личные наблюдения, которые в подавляющем большинстве случаев, к сожалению, подтверждаются на практике.
1. Нервы
Если рисовать картину среднестатической жительницы России за 50, то как вы себе представляете такую женщину? Явно не на каблуках, легкой походкой бегущую на йогу или в салон красоты. Максимум - это досуг на даче, и то не для того, чтобы расслаблено есть шашлыки, а чтобы потрудиться как следует, из последних сил, а потом еще с мужем из-за бытовухи и нехватки денег конфликтовать. Отдыхать-то когда? Не время и не место! Формула: дом-работа-дом-дача + нервы = старый внешний вид.
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2. Лишний вес
Какой период в жизни женщины считать переломным? Для каждого такая цифра индивидуальна. Почему-то именно после 50 подавляющее большинство женщин в нашей стране считают, что с них хватит. Условно. Выражается это в банальном отношении к себе. Они словно выполнили какой-то квест: вышли замуж, родили ребенка, построили карьеру - и можно на покой. Лишний вес - типичная проблема, на которую женщины после 50 вообще не обращают внимания. Ничего так не прибавляет возраст, как лишние килограммы.
3. Одежда
"Неприлично носить юбки и платья выше колена в моем возрасте", "я уже не девочка, чтобы одеваться так", "мне бы что-то менее яркое" - так думают многие женщины, которым исполняется 50. Их стиль в одежде сменяется отсутствием такового, макияж пропадает, (или наоборот становится слишком заметен), о прическах можно забыть (или появляются начесы), вместо этого в жизни основным источником радости становится - еда. После 50 женщины в нашей стране словно нарочно старят себя, подбирая неудачную и максимально простую одежду, подчеркивающую возраст. Нет, не нужно впадать в крайность и срочно молодиться, просто жизнь не заканчивается, не нужно отрицать модные и удобные тренды.
4. Обувь
Ортопедическая обувь - это, безусловно, удобно, особенно когда есть проблемы со здоровьем. Но не обязательно носить высокий каблук, чтобы выглядеть стильно. Существует огромное количество модной и удобной обуви, однако женщины 50+ находят такие модели, актуальность которых вызывает огромные сомнения. Где они только ее находят?
5. Плохие зубы
Зубы - больная тема для бывших жителей СССР и практически любого российского гражданина. Кто-то до сих пор восстанавливается после лечения в прошлом, другие не имеют возможности регулярно обследоваться. Связано это обычно с материальным положением. Ведь цены на услуги стоматологов с каждым годом растут, а зарплаты в нашей стране - нет. Некоторым приходится брать кредиты для посещения зубного, и речь не идет уже о красивой улыбке, а просто о лечении и возможности комфортно жевать.
А вы согласны с наблюдениями из поста? Время идет, меняется, вокруг все больше прекрасных женщин в возрасте, но огромный пласт "бабушек в 50" еще можно встретить на улице.
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А что касаемо трат денег, как тут ниже комментируют...чушь и отмазка.
В первую очередь - это правильное питание и движение. На это много не нужно. А когда фигура в порядке, на ногти, прическу и легкий макияж тоже миллионы тратить не придется.
Часто вижу стрёмную, жирну бабищу....но видно что она не вылазит от парикмахера, косметолога и из ногтевого сервиса. Так и хочется ей сказать, что лучше бы ты жопе своей и жирным ляжкам столько внимания уделяла, сколько ты на голову свою тратишь.
Вот даже в этот пост надо воткнуть политику. Я пришёл на работу, получал 5000, сейчас 35. Разряд тот же, круг обязанностей тот же.
Если у одной будет на красоту миллион - значит у сотни вообще не будет денег не только на красоту, но и на всё остальное.
Существует огромное количество женщин весьма состоятельных, которые выглядят просто безобразно.
Также есть много женщин, которые при достаточно скромных доходах умудряются следить за собой.
Вопрос в генетике, предрасположенности и желании.
У моего кума мать воспитывала его одна.
Сейчас ей 60, а выглядит дай Бог каждому.
У другой кумы мать также в форме и тауих примеров предостаточно.
Так, что не все решают деньги.
Чистая математика: если родит 1-го ребёнка в 20-25, то когда ребёнку стукнет 18, его маме будет 38-43. Если у ребёнка появятся дети в 20-25, то пожалуйста, в 50лет бабушка... Другой вопрос, что и бабушка может хорошо выглядеть.
Примерно в этом возрасте меняется гормональный фон. И после этого надо уже предпринимать определенные усилия, чтобы выглядеть хорошо (включая лишний вес). Для многих усилие над собой - непреодолимое препятствие. Муж уже есть (пусть не идеальный), дети (держат мужа и опять же повод сказать, что некогда следить за собой).
В общем главная причина - нежелание напрягаться.
Но к счастью есть немало исключений.
Также и не желание (лень) тоже имеет место быть. Человек такое существо - если можно не напрягаться, то редкие единицы заставят себя что-то делать через не хочу.
Статья - тень на плетень. С больной головы на здоровую. Похоже, глупая пропаганда Манижи.
На кого это рассчитано на российском сайте, на западного обывателя? Идиоты.