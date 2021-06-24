Каких женщин не берут замуж: ТОП-10 гадких черт характера

Да, да, можно сказать, что берут замуж всяких, но все-таки, дамы, обратите внимание на то, что мужчины не переносят в вашем характере и что практически наверняка отпугнет их от похода в ЗАГС
Мужчинам меньше всего нравится чувствовать себя лишь приложением к собственному кошельку
Когда женщина хочет много, а потом еще, еще и еще и при этом постоянно возмущается, что вы ее не цените, дарите мало подарков, не уделяете ей время, хотя все это наличествует - разве кому-то понравится такое вечное недовольство?
Женщина, которая ведет себя как наглый солдафон, как акула, которая кружит и норовит вот-вот укусить - мало кому понравится
"Изюм", образованность и чувствительность — это, конечно хорошо. А вот если часами пересказывать шедевры литературы, пользоваться принципом "настоящая женщина должна опаздывать на свидание как минимум на 2 часа" и использовать любовный роман как сценарий своей личной жизни, то можно довольно быстро довести мужчину до глубокого шока. Жизнь современного мужчины и так богата стрессами. И он, скорее всего, сбежит к той, которая не будет увеличивать их количество.
Конечно мужчины любят красивых и ухоженных женщин, но если вы часами краситесь перед любым выходом, заставляете баночками с косметикой все столы, тратя на это большую часть бюджета, завешиваете шкафы кучей одежды и все ваши разговоры сводятся лишь к макияжу, ногтям, моде и эпилляции - долго такое нормальный мужик не выдержит какой бы красивой вы ни были.
Постоянные жалобы - плохая погода, сломаля ноготь, не так прическа легла, не тот ресторан, не так сел, не так встал - иди в лес, дорогая
Когда женщина все время менчяется, вообще без всяких причин - то она только что смеячлась, то тут же плачет, то хоет одного, то другого, и это уже не пару дней ПМС, мужчину оттолкнет такое поведение. Кому нужен тот, кто неизвестно что выкинет в следующую минуту
Не путать с умной и образованной - всезнающая это та, которая знает как все надо делать правильно, что только она может принимать единственно верные решения, она обрушивает на мужчину тонну информации, чаще всего не существенной, а просто потому что знает и должна сказать...
Нет, это не сильная и волевая женщина, это та, которая указывает своему мужчине, что ему делать, запрещает ему то видеться с друзьями. то сходить на рыбалку, то выдвигает ребования делать так, как она сказала - К маме едем и точка. Диактаторы в доме нравятся редким мужчинам, хотя и такие встречаются...
Источник:
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