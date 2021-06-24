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Каких женщин не берут замуж: ТОП-10 гадких черт характера

Каких женщин не берут замуж: ТОП-10 гадких черт характера (10 фото)

Автор:
24 июня 2021 15:06
Сообщество : Психология
Метки: женщины   замуж   поведение   психология   топ-10   характер   
1352
10

Да, да, можно сказать, что берут замуж всяких, но все-таки, дамы, обратите внимание на то, что мужчины не переносят в вашем характере и что практически наверняка отпугнет их от похода в ЗАГС

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Метки: женщины   замуж   поведение   психология   топ-10   характер   
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5k
Ya 41 минуту назад
"Каких женщин не берут замуж...."? даже не стоило перечислять десятку- ответ простой- не берут говнистых, а вот кого отнести к этой категории каждый решает сам.
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54k
pynh 43 минуты назад
Если верить автору поста, то женщин никто и никогда не берет замуж.
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4k
Борис Карабанов 57 минут назад
Ага! Щаз! То-то я и смотрю, что все такие они по улице незамужние ходят. Чаще как раз наоборот.
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