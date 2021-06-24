Каких женщин не берут замуж: ТОП-10 гадких черт характера

"Изюм", образованность и чувствительность — это, конечно хорошо. А вот если часами пересказывать шедевры литературы, пользоваться принципом "настоящая женщина должна опаздывать на свидание как минимум на 2 часа" и использовать любовный роман как сценарий своей личной жизни, то можно довольно быстро довести мужчину до глубокого шока. Жизнь современного мужчины и так богата стрессами. И он, скорее всего, сбежит к той, которая не будет увеличивать их количество.