Оказалось, что мужчины переживают расставание болезненнее женщин

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Ученые Ланкастерского университета провели исследование и опубликовали его результаты в научном журнале American Journal of Psychiatry.
Исследователи изначально хотели определить наиболее распространенные проблемы в отношениях. Они предоставили анонимную платформу, где участники опроса рассказывали о своих проблемах. Ученые проанализировали сообщения более 184 тысяч человек.
Чаще всего респонденты говорили о проблемах с доверием и коммуникацией и в ходе опроса выяснился интересный факт: мужчины острее женщин переживают окончание отношений.
Стереотип о женщинах, которые страдают под мелодрамы и грустные песни, объяснила руководитель исследования Шарлотта Энтсвил: "Большая часть того, что мы знаем о проблемах во взаимоотношениях, получена на основе исследования людей, проходящих психотерапию. Это приводит к систематической ошибке выборки - туда входят люди, у которых есть время, деньги и мотивация для работы над проблемами со специалистом".
Вообще, конечно, странно делить сердечные переживания по гендерному признаку, так как острота душевных переживаний редко связана с полом. Но так как над мужчинами очень часто довлеет воспитательный стереотип об излишней маскулинности о том, что "мальчики не плачут", поэтому и кажется, что они не страдают при разрыве романтических отношений, или страдают минимально. Однако, каждый человек, вне зависимости от пола, имеет право на то, чтобы чувствовать душевную боль и остро ее переживать.
Поделитесь, были ли у вас тяжелые разрывы и как вы с ними справлялись.
Поделитесь, были ли у вас тяжелые разрывы и как вы с ними справлялись.
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Мне очень жаль, что вам пришлось пережить такое. Не надо себя называть придурком, это действительно очень непросто, особенно после стольких лет. Вы имеете полное право на эти эмоции. Плохо, что работа пострадала, это правда(((
Надеюсь, сейчас у вас все наладилось.
Печень то не железная, столько праздновать