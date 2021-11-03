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Оказалось, что мужчины переживают расставание болезненнее женщин

Оказалось, что мужчины переживают расставание болезненнее женщин (4 фото)

Автор:
03 ноября 2021 17:11
Сообщество : Психология
Метки: женщины   исследования   мужчины   опыт   психология   расставание   ученые   
1160
4
Ученые Ланкастерского университета провели исследование и опубликовали его результаты в научном журнале American Journal of Psychiatry.

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Метки: женщины   исследования   мужчины   опыт   психология   расставание   ученые   
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5k
ZiDAN10 Час назад
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37k
Бабай 7 минут назад
Бабы вообще не переживают, так как нормальное перманентное состояние женщины - "у меня сплошные проблемы". Попробуйте сделать так, чтоб у женщины не было проблем, так она сама себе их создаст. И втянет в них ближайшее окружение. Ну не могут они по-другому.
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14k
Hairy. Полчаса назад
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541
Alex 45 минут назад
Фиг знает. Развод с женой очень плохо перенес. Два года бухал реально, на работе кучу косяков наделал, учитывая что от меня почти сто человек зависит. Придурок, это точно, но 15 лет жизни не выкинешь вот просто так. К тому же дочь. Короче все это совсем не просто, и никакие ученые это не объяснят. Пусть в жопу идут, и сами попробуют
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14k
Hairy. 47 минут назад
Определённо, в большинстве отношений пришедших к концу, именно особи оборудованные вагиной и были инициаторами(инициаторками) этого конца. Ибо именно вагиночеловек в подавляющем большинстве вечно чем-то недоволен, особенно когда выбранный ею членоносец не оправдал её выдуманные хотелки и ожидания.
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18k
KOSTELLO Час назад
Конечно больше страдают.
Печень то не железная, столько праздновать
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763
Миша Час назад
Ну да, как раз только сейчас видел постец - "Выпили, обнялись потом воткнула нож в глаз". )
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34k
Netyn Час назад
Ну когда моя жена ушла жить к любимому мужчине и мы развелись, то 2 недели отмечал развод. Лучшие 2 недели в моей жизни)))
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2k
americos Час назад
Ссылка youtu.be
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68k
.. Час назад
Мужчины более прямолинейны. И страдать - это не про них. Сплошь и рядом - не разорвав прежние отношения, уже начинают следующие. а то и не одни...
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