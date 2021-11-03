Оказалось, что мужчины переживают расставание болезненнее женщин

Вообще, конечно, странно делить сердечные переживания по гендерному признаку, так как острота душевных переживаний редко связана с полом. Но так как над мужчинами очень часто довлеет воспитательный стереотип об излишней маскулинности о том, что "мальчики не плачут", поэтому и кажется, что они не страдают при разрыве романтических отношений, или страдают минимально. Однако, каждый человек, вне зависимости от пола, имеет право на то, чтобы чувствовать душевную боль и остро ее переживать.

Поделитесь, были ли у вас тяжелые разрывы и как вы с ними справлялись.