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17 фотографий, которые показывают, что происходит с забытыми вещами

17 фотографий, которые показывают, что происходит с забытыми вещами

Автор:
21 декабря 2023 23:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Изображения   Любопытные   Происходит   забыли   природа   
1304
18

Всё меняется со временем: из домов могут вырасти деревья, мешок картошки может стать похожим на мистическое существо, а бумаги из зеленых могут стать красными, и все это потому, что мы о них забыли. А у природы в рукаве припрятано еще больше секретов, и в этом посте вы увидите любопытные изображения.

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Метки: Вещи   Изображения   Любопытные   Происходит   забыли   природа   
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3  комментария
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87k
Доктор Джонс 51 минуту назад
Любая органика, забытая где-то, рано или поздно превращается в свою экосистему...
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20k
Александр Час назад
Рулет с сырой фасолью, фигня какая-то
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