17 фотографий, которые показывают, что происходит с забытыми вещами

Всё меняется со временем: из домов могут вырасти деревья, мешок картошки может стать похожим на мистическое существо, а бумаги из зеленых могут стать красными, и все это потому, что мы о них забыли. А у природы в рукаве припрятано еще больше секретов, и в этом посте вы увидите любопытные изображения.