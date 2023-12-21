17 фотографий, которые показывают, что происходит с забытыми вещами

1304
18
Всё меняется со временем: из домов могут вырасти деревья, мешок картошки может стать похожим на мистическое существо, а бумаги из зеленых могут стать красными, и все это потому, что мы о них забыли. А у природы в рукаве припрятано еще больше секретов, и в этом посте вы увидите любопытные изображения.
×
×
7. Я забыла в холодильнике 2 зеленых перца. Один из них покраснел, а другой остался зеленым
Источник:
Ссылки по теме:
- Что случается с различными вещами, если о них забыть на какое-то время
- 14 изображений, которые доказывают, что у природы всегда есть туз в рукаве
- 15 любопытных фотографий необычных вещей
- 18 любопытных закулисных фотографий из знаменитых фильмов
- 15 вещей и животных необычных цветов и окрасов, которые выделяет их среди остальных
Метки: Вещи Изображения Любопытные Происходит забыли природа
Новости партнёров
реклама