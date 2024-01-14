13 любопытных фотографий со всего света

10565
14
Каждый день мы узнаем что-то новое и удивительное, но мир так велик, что каждую минуту здесь происходит что-то любопытное. В этом посте вы увидите фотографии разных необычностей, которые удивят даже всезнайку.
×
×
2. Танах Лот - горное формирование у берегов индонезийского острова Бали. Храм Танах Лот является работой священника Нирарта в XV веке
4. Ko Паньи - рыбацкая деревня в провинции Пханг Нга в Таиланде, построенная на сваях в водах Андаманского моря. Она была основана в конце XVIII века кочевниками-рыбаками и насчитывает около 360 семей
10. Паук-скакун может прыгать на высоту 60 сантиметров. В мире насчитывается более 5000 разновидностей этих паукообразных
11. Тайский художник и скульптор Рунгройна Сангвонгприсарн собрал мотоцикл в виде персонажа фильма "Чужой" из переработанных деталей
12. Морской слизень Cyerce Nigricans. Этот моллюск невероятной красоты встречается в Тихом и Индийском океанах
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 любопытных фотографий разных интересностей
- 15 любопытных изображений разных необычностей
- 15 любопытных фотографий необычных вещей
- 13 любопытных фотографий необычных вещей
- 15 любопытных фотографий всяких необычностей
Новости партнёров
реклама
Вижу на снимке мертвое дерево.
Как пример что в России более чем много разного необычного, красивого, интересного и фотографий оного, мой личный архив нашего маленького уголка нашей огромной и прекрасной страны.
Вот новое здание Музея Мирового океана, лиса с Куршской косы, лебеди на берегу зимней Балтики и просто само изменчивое и прекрасное Балтийское море.