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13 любопытных фотографий со всего света

13 любопытных фотографий со всего света

Автор:
14 января 2024 21:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Света   Со всего   Фотографии   необычности   удивительное   
10565
14

Каждый день мы узнаем что-то новое и удивительное, но мир так велик, что каждую минуту здесь происходит что-то любопытное. В этом посте вы увидите фотографии разных необычностей, которые удивят даже всезнайку.

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Метки: Любопытные   Света   Со всего   Фотографии   необычности   удивительное   
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24  комментария
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275
iskra 2 дня назад
Если на снимке не зима ,то дерево явно не пережило бомбардировку.
Вижу на снимке мертвое дерево.
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3k
Past 2 дня назад
Странно на лестнице из "книг" те же Братья Карамазовы или Так говорит Заратустра написаны на английском. А арабские книги на родном языке, не переведены.
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8k
perekrestok 2 дня назад
Ходить ногами по книгам, тем более в университете - это конечно не сжигание книг но что то похожее. Конечно не все книги достойны того, чтобы их читали, но все же топтать их ногами не очень хорошая идея.
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2k
Егор Трубников 2 дня назад
Видоизменённый углерод (Altered Carbon) - неплохой сериал от Нетфликса, но роман Ричарда Моргана, как это часто бывает, намного лучше. Выставить чучела человеческих оболочек в торговом центре в качестве рекламы могли конечно только дебильные немцы. Как были выродками-фашистами, так и остались. Ещё бы - мечта любого фюрера - вложить стэк в тушку и получить разом солдата-убийцу. С хохлами прокатило.
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24k
Кура́тор 2 дня назад
думаю тут ошибка , НА высоту

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275
iskra 2 дня назад
Делать дома на деревьях - плохая идея. При ветре будет раскачка. И непонятно,как там с водой и канализацией..
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12k
Света 2 дня назад
Как обычно минус таким постам без упоминания России. Не упомянуть нашу страну при заголовке "13 любопытных фотографий со всего света", это равно плевку в лицо.
Как пример что в России более чем много разного необычного, красивого, интересного и фотографий оного, мой личный архив нашего маленького уголка нашей огромной и прекрасной страны.

Вот новое здание Музея Мирового океана, лиса с Куршской косы, лебеди на берегу зимней Балтики и просто само изменчивое и прекрасное Балтийское море.
Как обычно минус таким постам без упоминания России. Не упомянуть нашу страну при заголовке "13 любопытных фотографий со всего света", это равно плевку в лицо. Как пример что в России более чем много разного необычного, красивого, интересного и фотографий оного, мой личный архив нашего маленького уголка нашей огромной и прекрасной страны. Вот новое здание Музея Мирового океана, лиса с Куршской косы, лебеди на берегу зимней Балтики и просто само изменчивое и прекрасное Балтийское море.
Как обычно минус таким постам без упоминания России. Не упомянуть нашу страну при заголовке "13 любопытных фотографий со всего света", это равно плевку в лицо. Как пример что в России более чем много разного необычного, красивого, интересного и фотографий оного, мой личный архив нашего маленького уголка нашей огромной и прекрасной страны. Вот новое здание Музея Мирового океана, лиса с Куршской косы, лебеди на берегу зимней Балтики и просто само изменчивое и прекрасное Балтийское море.
Как обычно минус таким постам без упоминания России. Не упомянуть нашу страну при заголовке "13 любопытных фотографий со всего света", это равно плевку в лицо. Как пример что в России более чем много разного необычного, красивого, интересного и фотографий оного, мой личный архив нашего маленького уголка нашей огромной и прекрасной страны. Вот новое здание Музея Мирового океана, лиса с Куршской косы, лебеди на берегу зимней Балтики и просто само изменчивое и прекрасное Балтийское море.
Как обычно минус таким постам без упоминания России. Не упомянуть нашу страну при заголовке "13 любопытных фотографий со всего света", это равно плевку в лицо. Как пример что в России более чем много разного необычного, красивого, интересного и фотографий оного, мой личный архив нашего маленького уголка нашей огромной и прекрасной страны. Вот новое здание Музея Мирового океана, лиса с Куршской косы, лебеди на берегу зимней Балтики и просто само изменчивое и прекрасное Балтийское море.
Как обычно минус таким постам без упоминания России. Не упомянуть нашу страну при заголовке "13 любопытных фотографий со всего света", это равно плевку в лицо. Как пример что в России более чем много разного необычного, красивого, интересного и фотографий оного, мой личный архив нашего маленького уголка нашей огромной и прекрасной страны. Вот новое здание Музея Мирового океана, лиса с Куршской косы, лебеди на берегу зимней Балтики и просто само изменчивое и прекрасное Балтийское море.
Как обычно минус таким постам без упоминания России. Не упомянуть нашу страну при заголовке "13 любопытных фотографий со всего света", это равно плевку в лицо. Как пример что в России более чем много разного необычного, красивого, интересного и фотографий оного, мой личный архив нашего маленького уголка нашей огромной и прекрасной страны. Вот новое здание Музея Мирового океана, лиса с Куршской косы, лебеди на берегу зимней Балтики и просто само изменчивое и прекрасное Балтийское море.
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20k
Bill 2 дня назад
На последней картинке - нафига этот чувак разрушает такую красоту?
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11k
Vacony 2 дня назад
очень красиво и интересно.. жаль не побывать там, но хоть увидеть
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