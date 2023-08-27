FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8548 постов • 847 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
15 любопытных фотографий необычных вещей

15 любопытных фотографий необычных вещей

Автор:
27 августа 2023 22:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Делятся   Любопытные   Фотографии   путешественники   работа   увлекательные   
1130
16

Мы проводим слишком много времени на работе и в домашних хлопотах, и легко забываем, сколько удивительного и интересного нас окружает. Хорошо, что есть неутомимые путешественники, которые делятся с нами увлекательными фотографиями необычных вещей и мест. Взгляните!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Делятся   Любопытные   Фотографии   путешественники   работа   увлекательные   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
hebpat 5 минут назад
не каменная а глиняная табличка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
deadDEVIL 2 минуты назад
"Большой ветер", созданный венгерскими инженерами на базе старого Т-34 и двух реактивных двигателей МиГ-21.
Он был способен потушить нефтяной пожар одним ударом.
Фото сделано в Кувейте в 1991 году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

264295



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме
Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме
В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо
В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо
Набирающие популярность в сообществах
Пока что держимся. Starcraft 2 спустя год без Blizzard
Пока что держимся. Starcraft 2 спустя год без Blizzard
Отменяя сетевую нейтральность, Россия вновь наступает на американские грабли
Отменяя сетевую нейтральность, Россия вновь наступает на американские грабли
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#интересно#Прикол#США#природа#пожар#авария
#люди#забавно#факты#девушки#Вещи#алкоголь#мир#драка
#история#СССР#Юмор#знаменитости#милота#деньги#Россия#полиция
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре 17 любопытных изображений различных редкостей 17 любопытных изображений различных редкостей 17 увлекательных изображений разных необычностей 17 увлекательных изображений разных необычностей 15 увлекательных фотографий поразительных вещей 15 увлекательных фотографий поразительных вещей 15 любопытных изображений увлекательных вещей 15 любопытных изображений увлекательных вещей 13 любопытных фотографий необычных вещей 13 любопытных фотографий необычных вещей

На что жалуетесь?

Вернуться