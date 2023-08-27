15 любопытных фотографий необычных вещей

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Мы проводим слишком много времени на работе и в домашних хлопотах, и легко забываем, сколько удивительного и интересного нас окружает. Хорошо, что есть неутомимые путешественники, которые делятся с нами увлекательными фотографиями необычных вещей и мест. Взгляните!
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2. Египетское платье 4500-летней давности, было собрано примерно из 7000 бусин. Найдено в гробнице в Гизе
3. В минуту опасности, пятнистые скунсы делают стойку на передних лапах, чтобы стать гораздо больше, и напугать врага
11. Танк, получивший название “Большой ветер”, был оснащен реактивными двигателями для тушения пожаров на нефтяных скважинах
14. Бункер времен холодной войны, построенный на глубине восемь метров и оборудованный для содержания семьи в течение года в случае ракетно-ядерного удара, Лас-Вегас
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Он был способен потушить нефтяной пожар одним ударом.
Фото сделано в Кувейте в 1991 году.