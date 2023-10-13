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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
13 октября 2023 12:15
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1261
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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53  комментария
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27k
Matrosskin Час назад
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2023. У тебя уже и в подчинении кто-то, з/п 90 000, но... это уже не штука баксов
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106
Максим 7 минут назад
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Интересно девки пляшут! и "ума палата, а ключ потерян"
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32k
Teodor 7 минут назад
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Рановато, такое ближе к сорокА...
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20k
scorpick 8 минут назад
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Не треснувшие, а раненые. Казак шашкой рубанул.
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887
DeDsmile 21 минуту назад
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зная, какая жуткая гадость типографская краска, будешь иметь другое мнение
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20k
scorpick Полчаса назад
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Давно уже слышу/вижу шутку про мебель из опилок, забор из досок. Ещё с советских времён. Её придумал тот, кто никогда не работал с деревом.
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7k
Умница-красавица Полчаса назад
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И у нее оказались кривые мохнатые ноги?
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34k
Korolev Полчаса назад
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Сучка не захочет, кабель не вскочит!
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4k
Макс 39 минут назад
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Уилсон
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34k
Korolev 41 минуту назад
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Дегенерату дегенеративный памятник...
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56k
dima423 44 минуты назад
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Вчера огурцы соленые ел из банки с плесенью...сполоснул просто под краном, пока живой вроде)
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34k
Korolev 47 минут назад
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Есть одна присказка: КГ/АМ )))
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17k
Голос Вселенной 53 минуты назад
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"...по студенчеству брали разливного эля..." - удивительные студенты, видать, студенты Гарварда из самых богатых семей... В мое студенчество мы не знали, что такое на вкус эль. .. Рады были любому напитку с надписью "Пиво"...
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