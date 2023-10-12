14 парилок и бань с интересными деталями своими руками

1956
16
Париться у нас, можно сказать, в крови. Бани нужны были не просто для того, чтобы помыться, но и считались целительными: избавляли от хвори, злых духов и плохого настроения. В этом посте мы собрали идеи обустройства бань и саун.
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А вы часто ходите в баню?
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