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14 парилок и бань с интересными деталями своими руками

14 парилок и бань с интересными деталями своими руками

Автор:
12 октября 2023 14:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Баня   Фабрика идей   в бане   идеи   идеи для бани   интерьер   парилка   париться   своими руками   
1956
16

Париться у нас, можно сказать, в крови. Бани нужны были не просто для того, чтобы помыться, но и считались целительными: избавляли от хвори, злых духов и плохого настроения. В этом посте мы собрали идеи обустройства бань и саун.

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А вы часто ходите в баню?

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Метки: Баня   Фабрика идей   в бане   идеи   идеи для бани   интерьер   парилка   париться   своими руками   
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vasilykopkov 24 минуты назад
Баня-бочка - гуано редкостное, раз у знакомого попарился. Плохо держит тепло, жутко тесная, душа нет, предбанник полтора квадрата и т.п. Ну совсем эконом вариант.
В бане расслабляться надо, а в такой тесноте- хрен расслабишься...
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Ivan Полчаса назад
Каждый год... 31 декабря...
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