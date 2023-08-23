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Классные и простые идеи, как можно преобразить своё жильё

Классные и простые идеи, как можно преобразить своё жильё

Автор:
23 августа 2023 11:20
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в квартире   идеи   интересно   интерьер   преобразить жилье   своими руками   фото   
851
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Дом - особое место. Хочется добавить уюта и милых деталей, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Пользователи соцсетей как раз поделились, как они преобразили жильё с помощью простых вещей и никак не могут нарадоваться. Посмотрите, может, что-то возьмёте на вооружение для себя!

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Метки: в квартире   идеи   интересно   интерьер   преобразить жилье   своими руками   фото   
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2  комментария
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581
ruslan d Час назад
Интересно, зачем чуваку 5 дюймовая дискета в гараже ?
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76k
Viktor Полчаса назад
Такой порядок или поначалу, или у того, кто нихрена не делает!

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