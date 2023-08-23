Классные и простые идеи, как можно преобразить своё жильё

Дом - особое место. Хочется добавить уюта и милых деталей, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Пользователи соцсетей как раз поделились, как они преобразили жильё с помощью простых вещей и никак не могут нарадоваться. Посмотрите, может, что-то возьмёте на вооружение для себя!