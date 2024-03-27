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14 прикольных идей того, что можно сделать из старого ковра

14 прикольных идей того, что можно сделать из старого ковра

Автор:
27 марта 2024 10:24
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   идеи   из ковра   из старого ковра   своими руками   старый ковер   
999
16

Ковры сейчас стоят дорого. И выбрасывать старые - самая плохая идея. Но что делать, если они уродливые? Во-первых, почистить, во-вторых: смотрите этот пост. Внутри много разных идей, как можно применить старый ковёр.

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Метки: Фабрика идей   идеи   из ковра   из старого ковра   своими руками   старый ковер   
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Наталья 54 минуты назад
Дичь какая-то
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Харон ( Χάρων) 44 секунды назад
Угомонись, дурында!
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3k
Сергей 13 минут назад
Фильтр для воды сделай. Наркоман ты долбанный.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1559 постов (1515 в горячем)

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