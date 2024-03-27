14 прикольных идей того, что можно сделать из старого ковра

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Ковры сейчас стоят дорого. И выбрасывать старые - самая плохая идея. Но что делать, если они уродливые? Во-первых, почистить, во-вторых: смотрите этот пост. Внутри много разных идей, как можно применить старый ковёр.
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