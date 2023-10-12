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14 талантливо написанных книг, по которым в дальнейшем были сняты фильмы, заслуженно получившие «Оскар»

14 талантливо написанных книг, по которым в дальнейшем были сняты фильмы, заслуженно получившие «Оскар»

Автор:
12 октября 2023 09:37
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: кино   литература   оскар   съемка   фильм   чтение   
1081
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Сегодня мы поговорим о потрясающих литературных шедеврах, которые попали в руки к талантливым режиссёрам и съёмочным командам, превратившись в крутые фильмы. Впоследствии они помогли киноделам получить ряд престижных наград, среди которых и заветный «Оскар».

Существует множество прекрасных книг, которые впоследствии были экранизированы. Однако далеко не все из них получали одобрительные оценки критиков и зрителей. Перенести литературное произведение на большой экран — сложнейшая задача. Где-то может подкачать съёмка, где-то игра актёров или работа костюмеров.

«Над кукушкиным гнедом» (1962) — «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

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Фильм получил «Оскар» в 1976 году за «Лучший фильм», «Лучшую мужскую роль» (Джек Николсон), «Лучшую женскую роль» (Луиза Флетчер), «Лучшего режиссёра» (Милош Форман) и «Лучший адаптированный сценарий».


«Крёстный отец» (1969) — «Крёстный отец» (1972)

Фильм получил «Оскар» в 1973 году за «Лучший фильм», «Лучшую мужскую роль» (Марлон Брандо) и «Лучший адаптированный сценарий».


«Молчание ягнят» (1988) — «Молчание ягнят» (1990)

Фильм получил «Оскар» в 1992 году за «Лучший фильм», «Лучшую мужскую роль» (Энтони Хопкинс), «Лучшую женскую роль» (Джожи Фостер), «Лучшего режиссёра» (Джонатан Демме) и «Лучший адаптированный сценарий».


«Унесённые ветром» (1936) — «Унесённые ветром» (1939)

Фильм получил «Оскар» в 1940 году за «Лучший фильм», «Лучшую женскую роль» (Вивьен Ли), «Лучшую женскую роль второго плана» (Хэтти МакДэниел ), «Лучшего режиссёра» (Виктор Флеминг), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшую работу оператора», «Лучшую работу художника» и «Лучший монтаж».


«Старикам тут не место» (2005) — «Старикам тут не место» (2007)

Фильм получил «Оскар» в 2008 году за «Лучший фильм», «Лучшую мужскую роль второго плана»(Хавьер Бардем), «Лучшего режиссёра» (Итан Коэн, Джоэл Коэн), и «Лучший адаптированный сценарий».


«Список Шиндлера» (1982) — «Список Шиндлера» (1993)

Фильм получил «Оскар» в 1994 году за «Лучший фильм», «Лучшего режиссёра» (Стивен Спилберг), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшую работу оператора», «Лучшие декорации», «Лучший монтаж» и «Лучший саундтрек».


«Получноный ковбой» (1965) — «Полуночный ковбой» (1969)

Фильм получил «Оскар» в 1970 году за «Лучший фильм», «Лучшего режиссёра» (Джон Шлезингер) и «Лучший адаптированный сценарий».


«Убить пересмешника» (1960) — «Убить пересмешника» (1962)

Фильм получил «Оскар» в 1963 году за «Лучшую мужскую роль (Грегори Пек)», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшую работу художника».


«Английский пациент» ( 1992) — «Английский пациент» (1996)

Фильм получил «Оскар» в 1997 году за «Лучший фильм», «Лучшую женскую роль второго плана» (Жюльет Бинош), «Лучшего режиссёра» (Энтони Мингелла), «Лучшую работу оператора», «Лучшие декорации», «Лучшие костюмы», «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучший саундтрек».


«Игры разума» (2001) — «Игры разума» (2001)

Фильм получил «Оскар» в 2002 году за «Лучший фильм», «Лучшую женскую роль второго плана» (Дженнифер Коннелли), «Лучшего режиссёра» (Рон Ховард), и «Лучший адаптированный сценарий».


«Ребекка» (1938) — «Ребекка» (1940)

Фильм получил «Оскар» в 1941 году за «Лучший фильм» и «Лучшую работу оператора».


«12 лет рабства» (1853) — «12 лет рабства» (2013)

Фильм получил «Оскар» в 2015 году за «Лучший фильм», «Лучшую женскую роль» (Лупита Нионго) и «Лучший адаптированный сценарий».


«Земля кочевников» (2017) — «Земля кочевников» (2020)

Фильм получил «Оскар» в 2021 году за «Лучший фильм», «Лучшую женскую роль» (Фрэнсис Макдорманд) и «Лучшего режиссёра» (Хлоя Чжао).


«На западном фронте без перемен» (1929) — «На западном фронте без перемен» (2022)

Фильм получил «Оскар» в 2023 году за «Лучшую работу оператора», «Лучшую работу художника-постановщика», «Лучший саундтрек» и «Лучший фильм на иностранном языке».

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Метки: кино   литература   оскар   съемка   фильм   чтение   
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10  комментариев
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26k
Сталкер 47 минут назад
Убоищное ТС продолжает упорно продвигать западную "культурную" повестку: а вот вам кинишка холливудская, а вот и книжечка...
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23k
Виталий Касандров 10 минут назад
Скажем Ребекка ,Английский пациент и 12 лет ,что книги что кино так себе.
Последняя экранизация Ремарка то же.(не про роман если что он гениален)
Земля кочевников отстой.
Полуночного ковбоя не смотрел .
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94
ruslan d 36 минут назад
Шикарные книги и фильмы , еще этого забыли
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