12 актёров и актрис, которые номинировались на «Оскар» за роль НЕ на английском языке

Первая церемония вручения премии «Оскар» состоялась в 1929 году, почти 100 лет назад. Как думаете, сколько времени понадобилось членам жюри Академии, чтобы впервые вручить статуэтку актёру, чья роль была не на английском языке?
Ответ: 32 года!
Лишь в 1961 году одна небезызвестная актриса получила «Оскар» за роль в фильме полностью на итальянском языке. Её мы обязательно упомянем — вместе с ещё 11 актёрами, которые или номинировались, или даже получили награду Академии, произнося реплики не на дефолтном для премии английском языке, а на каком-то другом, и вообще не говоря на английском ни слова.
Таких случаев было немало, но мы возьмём в подборку лишь настоящих кинозвёзд, которых знают во всём мире.
Ингрид Бергман за роль в фильме «Осенняя соната» (1978)
IИсполнила роль на шведском языке.
Была номинирована на «Оскар».
Макс фон Сюдов за роль в фильме «Пелле-завоеватель» (1987)
Исполнил роль на шведском языке.
Был номинирован на «Оскар».
Жерар Депардьё за роль в фильме «Сирано де Бержерак» (1990)
Исполнил роль на французском языке.
Был номинирован на «Оскар».
Катрин Денёв за роль в фильме «Индокитай» (1992)
Исполнила роль на французском языке.
Была номинирована на «Оскар».
Антонио Бандерас за роль в фильме «Боль и слава» (2019)
Исполнил роль на испанском языке.
Был номинирован на «Оскар».
Пенелопа Круз за роли в фильмах «Возращение» (2006) и «Параллельные матери» (2021)
Исполнила роли на испанском языке.
Была номинирована на «Оскар» за оба фильма.
Вы не поверите, но следом с таким же достижением идёт её муж.
Хавьер Бардем за роли в фильмах «Пока не наступит ночь» (2000) и «Бьютифул» (2010)
Исполнил роли на испанском языке.
Был номинирован на «Оскар» за оба фильма.
Софи Лорен за роль в фильме «Чочара» (1960)
Исполнила роль на итальянском языке.
Выиграла «Оскар». Та самая актриса, которая впервые получила статуэтку премии за роль не на английском языке.
Марион Котийяр за роль в фильме «Жизнь в розовом цвете» (2007)
Исполнила роль на французском языке.
Выиграла «Оскар».
Роберт Де Ниро за роль в фильме «Крёстный отец 2» (1974)
Исполнил роль на итальянском языке.
Выиграл «Оскар».
Бенисио дель Торо за роль в фильме «Траффик» (2000)
Исполнил роль на испанском языке.
Выиграл «Оскар».
Роберто Бениньи за роль в фильме «Жизнь прекрасна» (1997)
Исполнил роль на итальянском языке.
Выиграл «Оскар».
Отдельно стоило бы упомянуть актёров, которые говорили в фильмах на разных языках жестов, но это материал для другой подборки.
Источник:
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