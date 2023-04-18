12 актёров и актрис, которые номинировались на «Оскар» за роль НЕ на английском языке

Ответ: 32 года!

Лишь в 1961 году одна небезызвестная актриса получила «Оскар» за роль в фильме полностью на итальянском языке. Её мы обязательно упомянем — вместе с ещё 11 актёрами, которые или номинировались, или даже получили награду Академии, произнося реплики не на дефолтном для премии английском языке, а на каком-то другом, и вообще не говоря на английском ни слова.

Таких случаев было немало, но мы возьмём в подборку лишь настоящих кинозвёзд, которых знают во всём мире.

Ингрид Бергман за роль в фильме «Осенняя соната» (1978)