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12 актёров и актрис, которые номинировались на «Оскар» за роль НЕ на английском языке

12 актёров и актрис, которые номинировались на «Оскар» за роль НЕ на английском языке

Автор:
18 апреля 2023 08:50
Сообщество : Кино
Метки: кино   оскар   роль   съемка   факты   фильм   фото   
357
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Первая церемония вручения премии «Оскар» состоялась в 1929 году, почти 100 лет назад. Как думаете, сколько времени понадобилось членам жюри Академии, чтобы впервые вручить статуэтку актёру, чья роль была не на английском языке?

Ответ: 32 года!

Лишь в 1961 году одна небезызвестная актриса получила «Оскар» за роль в фильме полностью на итальянском языке. Её мы обязательно упомянем — вместе с ещё 11 актёрами, которые или номинировались, или даже получили награду Академии, произнося реплики не на дефолтном для премии английском языке, а на каком-то другом, и вообще не говоря на английском ни слова.

Таких случаев было немало, но мы возьмём в подборку лишь настоящих кинозвёзд, которых знают во всём мире.


Ингрид Бергман за роль в фильме «Осенняя соната» (1978)

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IИсполнила роль на шведском языке.

Была номинирована на «Оскар».


Макс фон Сюдов за роль в фильме «Пелле-завоеватель» (1987)

Исполнил роль на шведском языке.

Был номинирован на «Оскар».


Жерар Депардьё за роль в фильме «Сирано де Бержерак» (1990)

Исполнил роль на французском языке.

Был номинирован на «Оскар».


Катрин Денёв за роль в фильме «Индокитай» (1992)

Исполнила роль на французском языке.

Была номинирована на «Оскар».


Антонио Бандерас за роль в фильме «Боль и слава» (2019)

Исполнил роль на испанском языке.

Был номинирован на «Оскар».


Пенелопа Круз за роли в фильмах «Возращение» (2006) и «Параллельные матери» (2021)

Исполнила роли на испанском языке.

Была номинирована на «Оскар» за оба фильма.

Вы не поверите, но следом с таким же достижением идёт её муж.


Хавьер Бардем за роли в фильмах «Пока не наступит ночь» (2000) и «Бьютифул» (2010)

Исполнил роли на испанском языке.

Был номинирован на «Оскар» за оба фильма.


Софи Лорен за роль в фильме «Чочара» (1960)

Исполнила роль на итальянском языке.

Выиграла «Оскар». Та самая актриса, которая впервые получила статуэтку премии за роль не на английском языке.


Марион Котийяр за роль в фильме «Жизнь в розовом цвете» (2007)

Исполнила роль на французском языке.

Выиграла «Оскар».


Роберт Де Ниро за роль в фильме «Крёстный отец 2» (1974)

Исполнил роль на итальянском языке.

Выиграл «Оскар».


Бенисио дель Торо за роль в фильме «Траффик» (2000)

Исполнил роль на испанском языке.

Выиграл «Оскар».


Роберто Бениньи за роль в фильме «Жизнь прекрасна» (1997)

Исполнил роль на итальянском языке.

Выиграл «Оскар».


Отдельно стоило бы упомянуть актёров, которые говорили в фильмах на разных языках жестов, но это материал для другой подборки.

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Метки: кино   оскар   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Shtoppi 57 минут назад
«Разгром немецких войск под Москвой» советский документальный фильм о Битве за Москву в Великой Отечественной войне производства Центральной студии кинохроники. Создан в октябре 1941 январе 1942 года. Первый советский фильм, получивший премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» в 1943 году (вместе с тремя другими фильмами).
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