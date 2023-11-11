Хозяйка спрятала торт на холодильник, чтобы кот не садился на него

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Пушистая непослушная попка!
Девушка испекла торт для своей семьи и спрятала его на холодильник, чтобы кот на него не сел. На холодильник девушка повесила записку, которая гласит:
Торт наверху, чтобы пушистик не сел на него!
Когда парень пришёл домой он, заметил забавную картину.
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Кот, от которого спрятали тортик, всё же сумел на него усесться.
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