FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15135 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Хозяйка спрятала торт на холодильник, чтобы кот не садился на него

Хозяйка спрятала торт на холодильник, чтобы кот не садился на него

Автор:
11 ноября 2023 13:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   Юмор   животные   интересное   коты   милота   фото   
2342
1
1

Пушистая непослушная попка!

Девушка испекла торт для своей семьи и спрятала его на холодильник, чтобы кот на него не сел. На холодильник девушка повесила записку, которая гласит:

Торт наверху, чтобы пушистик не сел на него!

Когда парень пришёл домой он, заметил забавную картину.

Кот, от которого спрятали тортик, всё же сумел на него усесться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Питомцы   Юмор   животные   интересное   коты   милота   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
93k
7guest 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gadova 2 часа назад
Самое лучшее украшение для торта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юрьевич 2 часа назад
Коту просто очень хочется вишенку на торте сделать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
338558



Другие посты автора
Популярное в сообществах
41 год назад умер Леонид Ильич Брежнев
41 год назад умер Леонид Ильич Брежнев
Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке
Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на...
Набирающие популярность в сообществах
Стрельба в школе! Один подросток погиб
Стрельба в школе! Один подросток погиб
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 ноября
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Юмор#автомобили#милота#кот#Прикол#фильм#авто аварии#истории
#животные#в мире#машина#автомир#история#позитив#ДТП#аварии#Автовсячина#криминал
#люди#интересно#интересное#кино#полиция#шоу бизнес#США#знаменитости#Ynews#СССР
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Сара Джессика Паркер приютила котика-актёра, с которым снималась в сериале Сара Джессика Паркер приютила котика-актёра, с которым снималась в сериале Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой Утепляемся к зиме: умельцы создали худи для того самого места Утепляемся к зиме: умельцы создали худи для того самого места Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость

На что жалуетесь?

Вернуться