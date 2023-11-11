Хозяйка спрятала торт на холодильник, чтобы кот не садился на него

Девушка испекла торт для своей семьи и спрятала его на холодильник, чтобы кот на него не сел. На холодильник девушка повесила записку, которая гласит:

Торт наверху, чтобы пушистик не сел на него!

Когда парень пришёл домой он, заметил забавную картину.