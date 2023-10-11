82-летняя туристка проехала на пони 965 км вместе с собакой

13-летний пони Даймонд и 10-летняя собака Динки - компаньоны Джейн. У Динки деформированы лапы, и ей трудно ходить. К счастью, она может сладко спать в специальной сумке, пока Джейн и Даймонд едут по сельской местности. Однако их приключение не обходится без трудностей.

"Нужно быть осторожным, когда едешь по обочине дороги, потому что там и бутылки, и банки, коробки из-под пиццы, и все что угодно, - говорит Дотчин. - Когда Даймонд пугается, наступив на что-то, ему трудно ступить обратно на дорогу, что может быть очень опасно".

У Джейн есть проблемы со зрением. Ее глаз пострадал, когда она налетела на ветки. Но это ее не останавливает, она просто идет чуть медленнее.