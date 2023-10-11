FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2706 постов • 551 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
82-летняя туристка проехала на пони 965 км вместе с собакой

82-летняя туристка проехала на пони 965 км вместе с собакой

Автор:
11 октября 2023 10:06
Сообщество : Путешествия
Метки: пенсионерка   пони   путешествие   путь   традиция   шотландия   
784
12

Джейн Дотчин из британского Хексема только что завершила ежегодное путешествие со своей любимой собакой Динки и верным пони Даймондом. Отдых на природе и дальние поездки стали для нее традицией с 1972 года, когда она отправилась из своего дома на север Шотландии. Живописный маршрут и ощущение свободы произвели на Джейн неизгладимое впечатление.

Ее путешествия обычно занимают семь недель. Джейн и ее спутники преодолевают по 25-30 км в день. Ночует она в палатке и ест у костра. Ее рацион состоит из простых и сытных блюд, таких как овсяное печенье, каша и вкусный сыр. На природе все вкуснее!

×
×

Джейн всегда готова к чрезвычайным ситуациям: она носит с собой старый мобильный телефон, заряда батареи которого хватает на шесть недель.

"Я не иду под проливным дождем. Есть несколько маршрутов, которые я могу выбрать в зависимости от погоды. Я не хочу преодолевать вершины холмов в плохую погоду, но я решаю этот вопрос по пути", - рассказывает пенсионерка.

За эти годы Джейн хорошо изучила маршрут. Спустя полвека ей знакомы каждый поворот и холм. Кроме того, она подружилась с местными жителями и другими странниками.

Женщина обожает шотландскую природу, особенно в осенние месяцы, когда природа раскрывает всю палитру - золотые кроны берез, коричневый цвет кленов и фиолетовые поля вереска. Разделить эту красоту с двумя питомцами - просто мечта.

13-летний пони Даймонд и 10-летняя собака Динки - компаньоны Джейн. У Динки деформированы лапы, и ей трудно ходить. К счастью, она может сладко спать в специальной сумке, пока Джейн и Даймонд едут по сельской местности. Однако их приключение не обходится без трудностей.

"Нужно быть осторожным, когда едешь по обочине дороги, потому что там и бутылки, и банки, коробки из-под пиццы, и все что угодно, - говорит Дотчин. - Когда Даймонд пугается, наступив на что-то, ему трудно ступить обратно на дорогу, что может быть очень опасно".

У Джейн есть проблемы со зрением. Ее глаз пострадал, когда она налетела на ветки. Но это ее не останавливает, она просто идет чуть медленнее.

Большую часть своей долгой жизни Джейн вела активный образ жизни, работала вручную в поле, ухаживала за лошадьми, в свое время у нее была школа верховой езды. Свои знания и опыт она передала ученикам. Кто знает, может, они продолжат ее традицию?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: пенсионерка   пони   путешествие   путь   традиция   шотландия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
386
Тоша 17 минут назад
Пони? Вроде же вполне себе полноценная лошадь. А бабуля конечно огонь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

493924



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Волочкова: мем или талантливая балерина?
Волочкова: мем или талантливая балерина?
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как чихают девушки и парни

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#животные#история#США#кино#новости#аварии#палестина
#интересное#люди#автомобили#Прикол#позитив#факты#Китай#подборка#дети#авто аварии
#машина#Юмор#автомир#Автовсячина#забавно#Россия#милота#фильм#ДТП#Израиль
Четыре тысячи долларов за отъезд Четыре тысячи долларов за отъезд Молодой гвинеец проехал на велосипеде 4000 километров, чтобы поступить в университет Молодой гвинеец проехал на велосипеде 4000 километров, чтобы поступить в университет Заброшенный подводный "город" на глубине 30 метров Заброшенный подводный "город" на глубине 30 метров К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию Победители конкурса Travel Photographer Of The Year 2023 Победители конкурса Travel Photographer Of The Year 2023 Австралиец показал свой опасный путь на работу Австралиец показал свой опасный путь на работу

На что жалуетесь?

Вернуться