82-летняя туристка проехала на пони 965 км вместе с собакой

Джейн Дотчин из британского Хексема только что завершила ежегодное путешествие со своей любимой собакой Динки и верным пони Даймондом. Отдых на природе и дальние поездки стали для нее традицией с 1972 года, когда она отправилась из своего дома на север Шотландии. Живописный маршрут и ощущение свободы произвели на Джейн неизгладимое впечатление.
Ее путешествия обычно занимают семь недель. Джейн и ее спутники преодолевают по 25-30 км в день. Ночует она в палатке и ест у костра. Ее рацион состоит из простых и сытных блюд, таких как овсяное печенье, каша и вкусный сыр. На природе все вкуснее!
Джейн всегда готова к чрезвычайным ситуациям: она носит с собой старый мобильный телефон, заряда батареи которого хватает на шесть недель.
"Я не иду под проливным дождем. Есть несколько маршрутов, которые я могу выбрать в зависимости от погоды. Я не хочу преодолевать вершины холмов в плохую погоду, но я решаю этот вопрос по пути", - рассказывает пенсионерка.
Опытная туристка путешествует вместе со своим верным пони Даймондом и очаровательной собакой Динки
За эти годы Джейн хорошо изучила маршрут. Спустя полвека ей знакомы каждый поворот и холм. Кроме того, она подружилась с местными жителями и другими странниками.
Женщина обожает шотландскую природу, особенно в осенние месяцы, когда природа раскрывает всю палитру - золотые кроны берез, коричневый цвет кленов и фиолетовые поля вереска. Разделить эту красоту с двумя питомцами - просто мечта.
13-летний пони Даймонд и 10-летняя собака Динки - компаньоны Джейн. У Динки деформированы лапы, и ей трудно ходить. К счастью, она может сладко спать в специальной сумке, пока Джейн и Даймонд едут по сельской местности. Однако их приключение не обходится без трудностей.
"Нужно быть осторожным, когда едешь по обочине дороги, потому что там и бутылки, и банки, коробки из-под пиццы, и все что угодно, - говорит Дотчин. - Когда Даймонд пугается, наступив на что-то, ему трудно ступить обратно на дорогу, что может быть очень опасно".
У Джейн есть проблемы со зрением. Ее глаз пострадал, когда она налетела на ветки. Но это ее не останавливает, она просто идет чуть медленнее.
Приключения Джейн доказывают, что возраст - это всего лишь цифра, и никогда не поздно отправиться в путь
Большую часть своей долгой жизни Джейн вела активный образ жизни, работала вручную в поле, ухаживала за лошадьми, в свое время у нее была школа верховой езды. Свои знания и опыт она передала ученикам. Кто знает, может, они продолжат ее традицию?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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