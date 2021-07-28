Почему на Кавказе нет окон, выходящих на улицу?

Окна внутрь

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Путешествуя по разным республикам Кавказа, я познакомилась с разными тамошними особенностями и традициями. Кавказское гостеприимство и взаимовыручка оказались не мифом, а неповторимость колорита нередко вызывала улыбку.

Так вот в Кабардино-Балкарии я сделала занятное наблюдение: в тамошних поселках большинство домов было построено окнами внутрь двора. Окон, которые выходили бы на улицу, как в русских деревнях средней полосы, было практически не видно.