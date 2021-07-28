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Почему на Кавказе нет окон, выходящих на улицу?

Почему на Кавказе нет окон, выходящих на улицу? (14 фото)

Автор:
28 июля 2021 09:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: кавказ   окно   путешествие   традиция   факты   фото   
2448
14

Здесь издавна живут по принципу: "мой дом - моя крепость", в буквальном смысле.

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Метки: кавказ   окно   путешествие   традиция   факты   фото   
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9  комментариев
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24k
Vazari 2 часа назад
1."Почему на Кавказе нет окон, выходящих на улицу?"
2."Карачаево-Черкесии и Северной Осетии полно домов с окнами наружу"
3."в Кабардино-Балкарии-нет"
То есть нет только в КБР, но ты пишешь про весь Кавказ? забавно
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10k
Василенко Татьяна 8 минут назад
Статья интересная. НО - "тамошними"
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30
Andrew Grigorev 40 минут назад
Дело в религии. Чтобы чужие люди не видели женщин.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
23k
191
Sayat555 52 минуты назад
Отсутствие в домах окон "на улицу" и глухие заборы (дувалы) обычная картина в странах с мусульманским населением. Это одновремено и традиция и практичность, 90-е здесь ни при чем. Странно что это стало открытием для автора.
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5k
Ruk Час назад
дикие
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17k
Марина Час назад
Это не "день традиции", а просто необходимость. В 90е эта "традиция" очень пригодилась, когда у них там родоплеменные отношения вернулись с их кровной местью. И, судя по всему, ещё не раз пригодятся.
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42k
Sxoxa Час назад
Что-то как-то фу.
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10k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Интересное наблюдение. Не раз проезжали через Кабардино-Балкарию (Нальчик), но я на обращала на это внимание.
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