Почему на Кавказе нет окон, выходящих на улицу?

Здесь издавна живут по принципу: "мой дом - моя крепость", в буквальном смысле.
Окна внутрь
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Путешествуя по разным республикам Кавказа, я познакомилась с разными тамошними особенностями и традициями. Кавказское гостеприимство и взаимовыручка оказались не мифом, а неповторимость колорита нередко вызывала улыбку.
Так вот в Кабардино-Балкарии я сделала занятное наблюдение: в тамошних поселках большинство домов было построено окнами внутрь двора. Окон, которые выходили бы на улицу, как в русских деревнях средней полосы, было практически не видно.
Да даже в соседних республиках: Карачаево-Черкесии и Северной Осетии полно домов с окнами наружу, а в КБР нет. Окна можно было заприметить у магазинов - это да. А домовладения, как будто "завернуты" внутрь себя.
Мой дом - моя крепость
Оказалось, что здесь издавна живут по принципу: "мой дом - моя крепость", в буквальном смысле. Еще со времен войн на Кавказе жилище старались строить так, чтобы его было удобно оборонять и не предоставлять лишние доступы врагу.
Логика понятна любому. Когда окна и двери есть только внутри двора - это удобно в случае военного положения и неспокойных времен. Но почему же в Кабардино-Балкарии до сих пор строят такие дома? Причем массово?
Но зачем сейчас?
Считается, что это еще и дань традициям, когда то, что делается у тебя в доме, не должно становиться достоянием общественности. Если к тебе никто не может заглянуть через окно (случайно или намеренно), то он ничего и не увидит.
Поэтому и глухие каменные заборы тоже пользуются популярностью, а также большие красивые ворота. Ворота вообще нередко считаются "лицом" дома, а потому хозяева стараются заказать себе что-нибудь получше, с коваными элементами, например. И регулярно моют из шланга, чтобы ворота не пылились:)
Источник:
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2."Карачаево-Черкесии и Северной Осетии полно домов с окнами наружу"
3."в Кабардино-Балкарии-нет"
То есть нет только в КБР, но ты пишешь про весь Кавказ? забавно