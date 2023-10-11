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Почти контактный зоопарк с двумя дикими медвежатами устроили жители Сахалина

Почти контактный зоопарк с двумя дикими медвежатами устроили жители Сахалина

Автор:
11 октября 2023 09:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Сахалин   животные   медведи   медвежата   милота   
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Эти хищники всё меньше боятся людей и выпрашивают еду.


Они стали выходить на дорогу между Углегорском и Красногорском несколько дней назад. Проезжающие кормят их.

Предположительно, потомство осталось без матери.

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Метки: Видео   Сахалин   животные   медведи   медвежата   милота   
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