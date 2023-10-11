Почти контактный зоопарк с двумя дикими медвежатами устроили жители Сахалина

Четыре тысячи долларов за отъезд

Слониха не смогла разбудить своего слоненка. На помощь пришли люди

Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой

Компьютерное кресло с дополнительным местом для питомцев

"Изгой" в мире животных: пёс потерялся и 10 дней выживал в дикой природе

В США мужчина завел аллигатора для эмоциональной поддержки