Почти контактный зоопарк с двумя дикими медвежатами устроили жители Сахалина

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Эти хищники всё меньше боятся людей и выпрашивают еду.
Они стали выходить на дорогу между Углегорском и Красногорском несколько дней назад. Проезжающие кормят их.
Предположительно, потомство осталось без матери.
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