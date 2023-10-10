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Компьютерное кресло с дополнительным местом для питомцев

Компьютерное кресло с дополнительным местом для питомцев

Автор:
10 октября 2023 08:55
Метки: Видео   Питомцы   домашние животные   животные   кресло   милота   
872
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2

Энтузиасты придумали компьютерное кресло с дополнительным местом для домашних животных, чтобы те не чувствовали себя одинокими.

Пользователи сети обнаружили на Kickstarter офисное кресло с дополнительным сиденьем для питомца. Милота, да и только.

У кресла даже предусмотрена специальная подставка, чтобы котикам и собачкам было легче забираться наверх.

Теперь пушистики не будут чувствовать себя одиноко, пока хозяин играет или работает.

Источник:

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Метки: Видео   Питомцы   домашние животные   животные   кресло   милота   
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4  комментария
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7k
pilgrimnl Час назад
где взять? а то на коленях долго не продержать
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7k
Vladimir 2 минуты назад
Точно, для котов самый лучший стул - мой. Рядом стоит точно такое же кресло. Хозяин, ты не понимаешь, это другое.
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2k
xannar Полчаса назад
Это так не работает ))) ставлю кошке рядом второй стул, когда за компом сижу, так она всё равно лезет на колени и на клавиатуру, просто сидеть рядом ей не интересно! И ещё лапой меня меня за руку трогает, типа чё просто так сидишь - гладь давай!
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7k
vasilykopkov 48 минут назад
А подлокотник ему зачем? Да и спинка не нужна.
Лучше мягкий валик по кругу, питомцу будет удобнее...
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