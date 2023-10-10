Компьютерное кресло с дополнительным местом для питомцев

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Энтузиасты придумали компьютерное кресло с дополнительным местом для домашних животных, чтобы те не чувствовали себя одинокими.
Пользователи сети обнаружили на Kickstarter офисное кресло с дополнительным сиденьем для питомца. Милота, да и только.
У кресла даже предусмотрена специальная подставка, чтобы котикам и собачкам было легче забираться наверх.
Теперь пушистики не будут чувствовать себя одиноко, пока хозяин играет или работает.
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