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В США рестлер поджёг себя, пытаясь напугать соперника

В США рестлер поджёг себя, пытаясь напугать соперника

Автор:
02 мая 2023 14:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   больница   видео   огонь   пламя   поджег   рестлинг   соперник   
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Что-то пошло не по плану.

22 апреля в Калифорнии проходил очередной «бой» рестлеров. В кавычках, потому что рестлинг похож на что угодно: на шоу или цирковое представление, но только не на бой. Хотя публике в США это нравится.

Рестлер по имени Масада решил припугнуть соперника и «пыхнуть» огнём. Как позже заявлял, такой трюк он проворачивал много раз и без всяких последствий. А тут не срослось.

Масада набрал полный рот горючей жидкости, плюнул на факел и вспыхнул, как спичка. Огонь охватил верхнюю часть тела и рестлер забегал вокруг ринга, пытаясь сбить пламя.

Потом его отвезли в больницу, вроде бы он уже оклемался.

Бой прошёл с огоньком, победитель определился досрочно.

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Метки: США   больница   видео   огонь   пламя   поджег   рестлинг   соперник   
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987
ruslan d 54 минуты назад
Напугал ?
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23k
Сталкер 18 минут назад
"...проходил очередной «бой» рестлеров. В кавычках, потому что рестлинг похож на что угодно: на шоу или цирковое представление, но только не на бой".

В этом вся пиндосия: раздутый фуфел.
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17k
Nikita Полчаса назад
"..., победитель определился досрочно."
Так это ж обычное дело там...
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10k
Бритва 40 минут назад
Отхлебнул неаккуратно. На себя пролил. Пропишите ему слюнявчик.
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−22
Шапка 52 минуты назад
Вообщем мы поняли там дураки...
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August

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