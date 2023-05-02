В США рестлер поджёг себя, пытаясь напугать соперника

22 апреля в Калифорнии проходил очередной «бой» рестлеров. В кавычках, потому что рестлинг похож на что угодно: на шоу или цирковое представление, но только не на бой. Хотя публике в США это нравится.

Рестлер по имени Масада решил припугнуть соперника и «пыхнуть» огнём. Как позже заявлял, такой трюк он проворачивал много раз и без всяких последствий. А тут не срослось.

Масада набрал полный рот горючей жидкости, плюнул на факел и вспыхнул, как спичка. Огонь охватил верхнюю часть тела и рестлер забегал вокруг ринга, пытаясь сбить пламя.