В США рестлер поджёг себя, пытаясь напугать соперника

Что-то пошло не по плану.
22 апреля в Калифорнии проходил очередной «бой» рестлеров. В кавычках, потому что рестлинг похож на что угодно: на шоу или цирковое представление, но только не на бой. Хотя публике в США это нравится.
Рестлер по имени Масада решил припугнуть соперника и «пыхнуть» огнём. Как позже заявлял, такой трюк он проворачивал много раз и без всяких последствий. А тут не срослось.
Масада набрал полный рот горючей жидкости, плюнул на факел и вспыхнул, как спичка. Огонь охватил верхнюю часть тела и рестлер забегал вокруг ринга, пытаясь сбить пламя.
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Потом его отвезли в больницу, вроде бы он уже оклемался.
Бой прошёл с огоньком, победитель определился досрочно.
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В этом вся пиндосия: раздутый фуфел.
Так это ж обычное дело там...