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Продажа душ как стабильный бизнес

Продажа душ как стабильный бизнес

Автор:
10 октября 2023 13:57
Сообщество : Истории
Метки: Молли Гейтс   банка   бизнес   душа   знаменитость   ловля   магазин   мошенничество   продавец   смешно   
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Объявления о продаже души в обмен на выполнение желаний встречаются. Но их дают не совсем адекватные граждане, помешанные на всяких эзотерических штуках. А одной предприимчивой дамочке пришла в голову правильная мысль: если не задирать цену, то можно сделать продажу душ вполне выгодным бизнесом.

Молли Гейтс – жительница Миннеаполиса открыла интернет-магазин, в котором продаются души людей. В основном это знаменитости – актёры и музыканты. Цена одной позиции вполне себе доступная – в среднем 15 долларов.

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Каждая душа запакована в герметичную баночку с подозрительной розовой субстанцией, щедро посыпанной блёстками. Снаружи тара снабжена наклейкой с личными данными объекта, правилами по уходу и мерами предосторожности.

Владелица магазина рассказывает, что дар ловить человеческие души приобрела ещё в нежном пятилетней возрасте. Первой жертвой стала душа хомячка – питомца её подруги. Нюансы охотница не раскрывает, сообщая лишь, что нематериальную часть, ответственную за предназначение, подстерегает, когда её владелец спит. Процесс изъятия совершенно безболезненный и не приносит вреда человеку.

За время работы женщина уже продала души Райана Гослинга, Бейонсе, Опры Уинфри, Дженнифер Лоуренс, Мэтью Макконахи, рэпера Дрейка. А на душу Джастина Бибера даже 50% скидку сделала. Чем-то ей музыкант не угодил. В магазине можно оформить предзаказ на нужную душу. Но такая возможность предусмотрена не для всех.

Несмотря на строгий запрет открывать банку (душа может упорхнуть), представители прессы всё же открыли одну в рамках журналистского расследовании. Внутри обнаружилась искусственная паутина, раскрашенная спреем с добавлением блёсток.

Вообще, основной род деятельности Молли Гейтс – графический дизайн. И не исключено, что таким образом дизайнер пыталась привлечь внимание к своим работам.

Судя по тому, что магазин с графической продукцией работает, за мошенничество креативную бизнес-леди не посадили, что заставляет задуматься.

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Метки: Молли Гейтс   банка   бизнес   душа   знаменитость   ловля   магазин   мошенничество   продавец   смешно   
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7  комментариев
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17k
banzai7 2 часа назад
Воздух из Парижу продавали, участки на Луне тоже. Теперь это...
Лох - не мамонт, лох не вымрет.
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13k
Кыся 43 минуты назад
А за что сажать-то? Как доказать, что внутри нет заявленной души?
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6k
Leo Sun Час назад
Откровенные рассказы звёзд, которые действительно продали свои души тёмным силам (или, по крайней мере, сами верят в то, что это с ними случилось).

Рэпер М. Бил
«Сколько коррупции в музыкальной индустрии, столько вещей происходит за кулисами, это на самом деле очень дико…Я лично знаю некоторых, и они по-настоящему имели связь и общались с дьяволами».

Джон Леннон
«Я знаю, что Битлз будут иметь такой успех, какой не имел ни один рок-н-ролл музыкант, ни одна группа, ведь я ради этого успеха продал душу дьяволу».

Джон Фрушанте
«Существа более высокого уровня интеллекта контролировали то, что я делал. Одно для меня очень ясно, что музыка появляется не от меня».

Кэти Пэрри
«Клянусь, я хотела быть как Э. Грант в музыке, но не сработало, тогда я продала душу дьяволу».

Канье Уэст
«Я продал свою душу дьяволу. Я знаю, что это была паршивая сделка, но, по крайней мере, он пришел с подарками…».

Ники Минаж
«Он живет внутри меня, и он говорит то, что я не хочу говорить. Думаю, он появился в результате ярости. Он угрожает избить людей, он жесток. Я прошу его уйти, но он не может, он здесь не просто так…»

А. Джонсон («Моб Дип»)
«Иллюминаты реальны. Джей Зи (один из самых известных рэперов на земле, состоящий в официальном братстве масонов) знает правду, но он выбрал сторону зла, чтобы быть принятым в мире бизнеса».

Бейонсе
«…я могу пытаться, но не выходит. Я могу сильно петь ноты и делать все остальное, но когда я одна – не получается. И я помню, перед одним выступлением я подняла руки, и это было в первый раз, когда я почувствовала, как что-то в меня вошло…».
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8k
Pravednik84 Час назад
Можно заказ?
4 части Джонни Деппа, 2 части Элайджо Вуда, одна часть Энтони Хопкинса.
Взболтать, но не смешивать. Зонтик и зелёную соломинку.
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1k
Звёздный князь Час назад
Цитата: "...за мошенничество креативную бизнес-леди не посадили, что заставляет задуматься."
Если учитывать, что большинство аптек иногда под видом дорогостоящих лекарств продают плацебо (особенно обидно, когда на это попадаются малоимущие граждане), многие фармацевтические компании следует посадить за мошенничество.
А на деле? Ну, вы сами знаете.
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