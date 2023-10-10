Продажа душ как стабильный бизнес

Объявления о продаже души в обмен на выполнение желаний встречаются. Но их дают не совсем адекватные граждане, помешанные на всяких эзотерических штуках. А одной предприимчивой дамочке пришла в голову правильная мысль: если не задирать цену, то можно сделать продажу душ вполне выгодным бизнесом.
Молли Гейтс – жительница Миннеаполиса открыла интернет-магазин, в котором продаются души людей. В основном это знаменитости – актёры и музыканты. Цена одной позиции вполне себе доступная – в среднем 15 долларов.
Каждая душа запакована в герметичную баночку с подозрительной розовой субстанцией, щедро посыпанной блёстками. Снаружи тара снабжена наклейкой с личными данными объекта, правилами по уходу и мерами предосторожности.
Владелица магазина рассказывает, что дар ловить человеческие души приобрела ещё в нежном пятилетней возрасте. Первой жертвой стала душа хомячка – питомца её подруги. Нюансы охотница не раскрывает, сообщая лишь, что нематериальную часть, ответственную за предназначение, подстерегает, когда её владелец спит. Процесс изъятия совершенно безболезненный и не приносит вреда человеку.
За время работы женщина уже продала души Райана Гослинга, Бейонсе, Опры Уинфри, Дженнифер Лоуренс, Мэтью Макконахи, рэпера Дрейка. А на душу Джастина Бибера даже 50% скидку сделала. Чем-то ей музыкант не угодил. В магазине можно оформить предзаказ на нужную душу. Но такая возможность предусмотрена не для всех.
Несмотря на строгий запрет открывать банку (душа может упорхнуть), представители прессы всё же открыли одну в рамках журналистского расследовании. Внутри обнаружилась искусственная паутина, раскрашенная спреем с добавлением блёсток.
Вообще, основной род деятельности Молли Гейтс – графический дизайн. И не исключено, что таким образом дизайнер пыталась привлечь внимание к своим работам.
Судя по тому, что магазин с графической продукцией работает, за мошенничество креативную бизнес-леди не посадили, что заставляет задуматься.
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Лох - не мамонт, лох не вымрет.
Рэпер М. Бил
«Сколько коррупции в музыкальной индустрии, столько вещей происходит за кулисами, это на самом деле очень дико…Я лично знаю некоторых, и они по-настоящему имели связь и общались с дьяволами».
Джон Леннон
«Я знаю, что Битлз будут иметь такой успех, какой не имел ни один рок-н-ролл музыкант, ни одна группа, ведь я ради этого успеха продал душу дьяволу».
Джон Фрушанте
«Существа более высокого уровня интеллекта контролировали то, что я делал. Одно для меня очень ясно, что музыка появляется не от меня».
Кэти Пэрри
«Клянусь, я хотела быть как Э. Грант в музыке, но не сработало, тогда я продала душу дьяволу».
Канье Уэст
«Я продал свою душу дьяволу. Я знаю, что это была паршивая сделка, но, по крайней мере, он пришел с подарками…».
Ники Минаж
«Он живет внутри меня, и он говорит то, что я не хочу говорить. Думаю, он появился в результате ярости. Он угрожает избить людей, он жесток. Я прошу его уйти, но он не может, он здесь не просто так…»
А. Джонсон («Моб Дип»)
«Иллюминаты реальны. Джей Зи (один из самых известных рэперов на земле, состоящий в официальном братстве масонов) знает правду, но он выбрал сторону зла, чтобы быть принятым в мире бизнеса».
Бейонсе
«…я могу пытаться, но не выходит. Я могу сильно петь ноты и делать все остальное, но когда я одна – не получается. И я помню, перед одним выступлением я подняла руки, и это было в первый раз, когда я почувствовала, как что-то в меня вошло…».
И если бы дьявол существовал, то нах"й ему покупать души? Они и так попадут к нему в огромном количестве, особенно души попов, муфтиев и прочих "служителей господа".
4 части Джонни Деппа, 2 части Элайджо Вуда, одна часть Энтони Хопкинса.
Взболтать, но не смешивать. Зонтик и зелёную соломинку.
Если учитывать, что большинство аптек иногда под видом дорогостоящих лекарств продают плацебо (особенно обидно, когда на это попадаются малоимущие граждане), многие фармацевтические компании следует посадить за мошенничество.
А на деле? Ну, вы сами знаете.