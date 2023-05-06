«Миссис Би»: бизнесвумен с 90-летним стажем

Что нужно для построения успешного бизнеса? Очень многое: и образование, и стартовый капитал, и время, и желание, и ещё много чего. Но эта женщина доказала, что вполне достаточно одного только стремления.
Роза Горелик появилась на свет в 1893 году в крохотной деревеньке под Минском. И с юных лет мечтала сбежать от нищеты и уехать в США. Почему туда? Видимо, из желания хоть немного улучшить свою жизнь.
И девочку-подростка можно понять, ведь ей приходилось ютиться в двух комнатах утлого деревянного домика вместе с родителями и семью братьями и сёстрами. Она помогала матери в продуктовом магазине лет с 6. Поэтому в 13 была вполне себе состоявшимся и опытным продавцом. Так она говорила каждому владельцу лавки в Гомеле, куда сбежала в поисках лучшей жизни. В итоге один из них поверил девочке. И не зря: она стартовала так успешно, что к 16 годам уже руководила магазинчиком тканей и коллективом из 6 взрослых мужчин.
В 20 лет девушка стала женой местного продавца обуви Изадора Блюмкина. Обстановка в стране была беспокойная, началась Первая мировая. И пара решила перебираться в США. Перебирались долго, поскольку денег хватило только на один билет. Сперва уехал Изадор, а Роза присоединилась к нему только через три года.
Супруги осели в Омахе – городе с большим количеством иммигрантов. Блюмкин открыл небольшой магазинчик, жена занималась домом и двумя детьми. Но потом грянула Великая депрессия. И женщина тоже подключилась к делу, предложив мужу сделать фирменной фишкой низкие цены для привлечения покупателей.
Начали с одежды и всякой мелочи. Потом перешли на мебель, поскольку на неё был стабильно высокий спрос. И вскоре о маленькой «Миссис Би» (маленькой в буквальном смысле, поскольку рост женщины был всего 120 сантиметров) узнала вся страна.
«Продавай дешево и не обманывай», – таким девизом руководствовалась в работе Роза. В 1950 году умер муж. И главным помощником стал сын Луи. К 80-м семья обзавелась самым огромным мебельным магазином в Северной Америке. А его обороты составляли порядка 100 млн долларов в год.
Понятно, что мелкие конкуренты не могли противостоять таким титанам рынка и ушли. Конечно, методику скидок пытались применять и другие продавцы. Но мать с сыном неизменно находили оптимальные способы сделать цены ещё ниже и обойти конкурентов.
Роза носилась по магазину как маленький ураган. Но возраст давал о себе знать, начались проблемы со здоровьем. Женщине заменили оба колена, и она пересела на карт, которые используют на поле для гольфа.
В 1983 году семейный бизнес решено было продать. Сделка стала уникальной в своём роде. Ведь на ней не было ни команды юристов, ни финансистов, ни аудиторов, ни страховщиков. Представитель компании-покупателя Berkshire Hathaway's миллиардер Уоррен Баффет просто передал Розе чек на 45 млн долларов. Они пожали друг другу руки. И всё.
Дети и внуки остались работать на Баффета – он хотел и дальше использовать имя Блюмкин, поскольку оно стало брендом и символом честности. Надо сказать, что железная бизнес-леди изрядно затерроризировала сыновей и внуков, не говоря уже о сотрудниках. Она требовала выкладываться по максимуму, вкладывая в работу всё своё время и весь жизненный ресурс. Как делала это сама.
Баффета привлекали в качестве третейского судьи в эти споры. Но тот предпочитал не вмешиваться в семейные разборки. И итоге «миссис Би» надулась как мышь на крупу на внуков, отменивших какую-то её сделку, и в отместку… открыла магазин через дорогу от торгового центра и стала потихоньку переманивать покупателей.
Луи не выдержал и попросил мать объединиться вместо того, чтобы конкурировать. И не заниматься ерундой. Блюмкин вернулась в отдел и руководила продажами ковров вплоть, на минуточку, до 103 лет! Только за год до смерти она ушла на покой.
За свою жизнь она вырастила четверых детей, построила торговую империю, но при этом так толком и не выучила английский. Финансовые и прочие документы особо не изучала и не понимала. Роза никогда не училась в школе, но зато спокойно перемножала в уме двузначные числа и понимала саму природу бизнеса и его суть.
«Миссис Би» осталась в истории как легенда бизнеса, королева ритейла и эталон кристальной честности и невероятного трудолюбия.
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