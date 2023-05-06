«Миссис Би»: бизнесвумен с 90-летним стажем

И девочку-подростка можно понять, ведь ей приходилось ютиться в двух комнатах утлого деревянного домика вместе с родителями и семью братьями и сёстрами. Она помогала матери в продуктовом магазине лет с 6. Поэтому в 13 была вполне себе состоявшимся и опытным продавцом. Так она говорила каждому владельцу лавки в Гомеле, куда сбежала в поисках лучшей жизни. В итоге один из них поверил девочке. И не зря: она стартовала так успешно, что к 16 годам уже руководила магазинчиком тканей и коллективом из 6 взрослых мужчин.

В 20 лет девушка стала женой местного продавца обуви Изадора Блюмкина. Обстановка в стране была беспокойная, началась Первая мировая. И пара решила перебираться в США. Перебирались долго, поскольку денег хватило только на один билет. Сперва уехал Изадор, а Роза присоединилась к нему только через три года.