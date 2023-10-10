В казахстанской клинике предлагают пациентам сыграть в гонки во время обрезания

Другие отметили, что это всё же оперативное вмешательство и наличие телевизора с приставкой в операционной не отвечает требованиям. В открытых источниках говорится, что операционные являются достаточно просторным помещением, удобным для тщательной уборки, и снабжены хорошим бестеневым, рассеянным освещением в виде операционных светильников, могут оснащаться различным медицинским оборудованием.