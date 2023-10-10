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В казахстанской клинике предлагают пациентам сыграть в гонки во время обрезания

В казахстанской клинике предлагают пациентам сыграть в гонки во время обрезания

Автор:
10 октября 2023 09:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   гонки   игры   интересное   клиника   комфорт   обрезание   фото   
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Казахстанская клиника на своей странице в запрещённой сети предложила маленьким пациентам занятный аттракцион.

Медицина явно выходит на новый уровень. В клинике Казахстана предлагают детям играть в видеоигры, пока им делают обрезание. Ребёнка привязывают к кушетке, ставят шторку и включают игру на приставке.

Судя по всему, этот маркетинговый ход работает. Вот только подписчики клиники не оценили такой современный подход к обрезанию. Многие матери заявили, что наоборот пытаются оградить своих детей от видеоигр.

Другие отметили, что это всё же оперативное вмешательство и наличие телевизора с приставкой в операционной не отвечает требованиям. В открытых источниках говорится, что операционные являются достаточно просторным помещением, удобным для тщательной уборки, и снабжены хорошим бестеневым, рассеянным освещением в виде операционных светильников, могут оснащаться различным медицинским оборудованием.

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Метки: Казахстан   гонки   игры   интересное   клиника   комфорт   обрезание   фото   
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9  комментариев
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15k
Александр Час назад
Хм... "...матери пытаются оградить от видеоигр..." А, чего, в таком возрасте, не от обрезания?
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2k
Сергей Викторович Минуту назад
Варварство, конечно, делать человеку обрезание без его согласия, лишая его права выбора..... Я понимаю, если есть определенные медицинские показания, но вот так, потому что так заведено - мдааааа уж. Типа: "сынок, меня в свое время обрезали, и тебя тоже обрежут".....
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3k
Шапкин 15 минут назад
А обрезание производится по результатам заезда?
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2k
Alexander Gorn 19 минут назад
Ага. А потом он во время игры дернется, и отрежут чутка лишнего. Так сказать, обрезание превратится в отрезание!
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32k
БамбарбияКиргуду 43 минуты назад
, .
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6k
livaneth 48 минут назад
Говорят, обрезанный мужчина может долго не кончать. Это существенно.
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4k
Lexx Час назад
А какой сейчас смысл в обрезании? На дворе 14 век, а Казахстан это пустыня с жарким климатом? Или Аллах проникнется и будет всю жизнь присылать ништяки?
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5k
Alex Час назад
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