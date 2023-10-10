В казахстанской клинике предлагают пациентам сыграть в гонки во время обрезания

Казахстанская клиника на своей странице в запрещённой сети предложила маленьким пациентам занятный аттракцион.
Медицина явно выходит на новый уровень. В клинике Казахстана предлагают детям играть в видеоигры, пока им делают обрезание. Ребёнка привязывают к кушетке, ставят шторку и включают игру на приставке.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
Судя по всему, этот маркетинговый ход работает. Вот только подписчики клиники не оценили такой современный подход к обрезанию. Многие матери заявили, что наоборот пытаются оградить своих детей от видеоигр.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
Другие отметили, что это всё же оперативное вмешательство и наличие телевизора с приставкой в операционной не отвечает требованиям. В открытых источниках говорится, что операционные являются достаточно просторным помещением, удобным для тщательной уборки, и снабжены хорошим бестеневым, рассеянным освещением в виде операционных светильников, могут оснащаться различным медицинским оборудованием.
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Тренировкой достигается.
А обрезанный меньше удовольствия получает, так как головка грубеет со временем и становится менее чувствительной...