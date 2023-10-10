Александр Засс: как русский атлет стал самым сильным человеком на Земле

Он легко носил на себе лошадь или поднимал пианино вместе с играющей на нем пианисткой, ловил вылетающее из пушки 90-килограммовое ядро и без труда разрывал цепи, обмотанные вокруг его тела. Уроженец Российской империи Александр Иванович Засс был одним из самых сильных людей первой половины XX века, а в Великобритании его прямо называли сильнейшим человеком Земли.

При этом Засс силачом отнюдь не выглядел. Его рост составлял всего 168 см, вес – около 75 кг, а мышцы не поражали размерами. «Большой бицепс – такой же показатель силы, как большой живот – показатель хорошего пищеварения, – считал Александр Иванович. – Это сухожилие натягивает бицепс, который сокращается. Они и их развитие – тайна моей силы. Я силен сухожилиями».