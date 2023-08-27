Жаркие пляжи прошлых эпох. 14 исторических кадров, которые не оставят вас равнодушными

Лето стремительно заканчивается, а многие из нас даже на речке не успели искупаться. Не говоря уже про отдых на море. Что же, друзья, давайте в таком случае отправимся на солнечные пляжи ...прошлого. Как вы насчёт такой виртуальной экскурсии?
Готовы? Тогда давайте для удобства и гладкости повествования будем двигаться хронологически. То есть от самых старинных фото ближе к нашему времени.
Итак, на первой фотографии, которая датируется 1898 годом, на пляже Мидленд-Бич в Нью-Йорке нас встречает инструктор по плаванию и его смущённая ученица.
Обратите внимание, что у девушки открыто только лицо и руки. И то - до локтей. Тут, конечно же, все подумали про современные бикини, да? Но вот когда-то было вот так вот строго.
На следующем фото 1905 года женщина "купается" с детьми. Она и вовсе в платье и шляпке просто бродит на мелководье, но даже девочки лет 5-7 с ней почти в полностью закрытых купальных костюмах.
Движемся дальше. На календаре 30 июня 1922 года. Полицейский из Вашингтона Билл Нортон проверяет, чтобы между коленом и купальником дамочки было не более 15 сантиметров. Таков закон, да.
Это довольно известная в интернете фотография, но я сделал целую подборку исторических кадров, где девушки либо проверяются представителями власти на соответствие нормам морали, либо уже получают штраф, в своём телеграм-канале "Фотохроники Прошлого". Можно ознакомиться по ссылке и заодно подписаться.
А мы, тем временем, заглянем на пляж Довиль во Франции. На дворе 1925 год и мадемуазель на снимке, как я понимаю, по тем временам просто ой как откровенно выглядит!
Возвращаемся в США, но уже в 1938 год. И это не пуританские модели купальников, а переносные кабинки для переодевания на пляже.
Ведь как сегодня, просто прикрыться соскальзывающим полотенцем, в те времена не прокатило бы. А ведь тогда люди не меньше нашего любили загорать и плескаться в море. А может, даже и больше. Смотрите сами.
Для начала переполненный пляж в Атлантик-Сити, Нью-Джерси, 1908 год. Видно как много почти полностью одетых людей. Есть даже мистеры в костюмах и котелках.
Говорите в Анапе слишком много людей, а как вам этот пляж Кони-Айленда в 1940-ом году?
На снимке выше внимательный читатель уже разглядел, что к этому времени количество наготы у обоих полов на общественных пляжах Северной Америки выросло в разы. Но до изобретения бикини и его массового внедрения в моду дело пока ещё не дошло. Вот пожалуйста. Четыре модели демонстрируют последние новинки купальников, лежа на пляже во Флориде, 1950 год.
По современным меркам, больше похоже на мини-платья. Но теперь перенесёмся ещё через 7 лет вперёд в Италию на пляж в Римини и на следующем фото увидим, как сеньор полицейский выписывает женщине штраф за ношение ...бикини.
Снимок тоже известный, я рассказывал про него и вообще о появлении раздельных бикини подробно по ссылке внизу страницы.
Понимаю, что мужчины сейчас откровенно залипли на фотокарточке выше, поэтому слегка сменим тему. Немножечко расизма на пляже во Флориде образца 1964 года, думаю, смогут вас отвлечь от созерцания этой роскошной талии.
Это пляж для белых, на который ворвались протестующие чёрные, поэтому белые не дают им искупаться в их, понимаешь, море. Афроамериканцев ловят и принудительно вытаскивают на берег.
Далее у нас фрагмент из большой фотосерии от фотографа Кейта МакМануса. Этот мужчина 11 лет приезжал на один и тот же пляж во Флориде, документируя нравы публики. Пара фото для понимания:
Следующий кадр, на мой взгляд, просто бесподобен. На нём МакМанус снял одиночный пикет пуритански настроенной девушки против слишком откровенных купальных костюмов остальных отдыхающих.
На дворе, между тем, 1985 год, а надпись на плакате можно перевести как «Вы пойдёте в ад!». Также мы видим полный игнор и уже абсолютно современные купальники на девушках и пляжные шорты на парнях. Всё, как в знаменитом сериале "Спасатели Малибу".
Фотки Памелы Андерсон в красном купальнике вы при желании найдете сами, я же покажу вам фото совсем другого спасателя:
Это Джо Фортес и это реально самый первый спасатель Ванкувера. Фото сделано в 1905 году на пляже Инглиш Бэй. Официально ему приписывают спасение 29 утопающих.
Источник:
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