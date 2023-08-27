Жаркие пляжи прошлых эпох. 14 исторических кадров, которые не оставят вас равнодушными

Готовы? Тогда давайте для удобства и гладкости повествования будем двигаться хронологически. То есть от самых старинных фото ближе к нашему времени.

Итак, на первой фотографии, которая датируется 1898 годом, на пляже Мидленд-Бич в Нью-Йорке нас встречает инструктор по плаванию и его смущённая ученица.

Обратите внимание, что у девушки открыто только лицо и руки. И то - до локтей. Тут, конечно же, все подумали про современные бикини, да? Но вот когда-то было вот так вот строго.

На следующем фото 1905 года женщина "купается" с детьми. Она и вовсе в платье и шляпке просто бродит на мелководье, но даже девочки лет 5-7 с ней почти в полностью закрытых купальных костюмах.