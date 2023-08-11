"Его погоня за деньгами закончилась так, как не пожелаешь и врагу..."

Желание стать богатым не раз толкало людей на безумные поступки. Чего только стоят криминальные истории, описанные мной на этом канале, когда, к примеру, один из супругов убивал другого, чтобы получить страховку…
Человек, о котором я собираюсь рассказать, не собирался никого убивать, но его безрассудное стремление разбогатеть привело к настолько печальному концу, что ему не позавидует ни один человек.
Страсть
Флойд Коллинз родился 20 июня 1887 года на одной из ферм в штате Кентукки. Его родители, Ли и Марта Коллинз, владели сельскохозяйственными угодьями недалеко от Мамонтовой пещеры - самой длинной пещерной системы в мире, растянувшейся под землёй почти на 700 километров.
Естественно, Мамонтова пещера была и остаётся популярным местом для любопытных людей, которым нравится исследовать её глубины. То же самое чувство охватило и маленького Флойда Коллинза, когда он впервые побывал там в возрасте 6 лет.
С тех пор его охватила страсть к спелеологии. А глядя на то, какую популярность приобрела Мамонтова пещера, и на то, сколько денег она приносит своему владельцу, Флойд решил найти другое подземелье и сделать из него похожий туристический объект.
Сделка
В 1917 году мечта Флойда сбылась. Ему удалось обнаружить Кристальную пещеру всего в нескольких километрах от фермы его отца. Однако, она находилась слишком далеко от дорог, и поэтому мало кто из туристов изъявлял желание идти до неё пешком почти целый час.
По этой причине Флойд обратил своё внимание на другую пещеру, известную как Песчаная пещера. Она располагалась рядом с Кейв-Сити-роуд, по которой туристы ехали к Мамонтовой пещере, а значит, из неё можно было извлечь куда большую прибыль.
Коллинз заключил сделку с владельцем земли, под которой располагалась пещера. По плану предпринимателей, она должна была принести им тысячи долларов, когда станет популярной. Забегая вперёд, скажу, что их план удался - пещера обрела известность, но какой ценой...
В глубину
Перед тем, как превратить пещеру в туристический объект, её нужно было обследовать и построить будущие маршруты. Поэтому днём 30 января 1925 года Флойд, взяв с собой керосиновую лампу, отправился в Песчаную пещеру.
Внутри он обнаружил ряд узких и опасных проходов, один из которых был настолько мал, что ему понадобилось немало усилий, чтобы протиснуться внутрь.
К тому времени он находился под землёй уже больше часа, поэтому керосин в его лампе подошел к концу, и ему нужно было возвращаться. Но когда Флойд начал вылезать, то случайно выронил лампу. Пытаясь ухватить её, он резко дёрнул ногой и выбил 15-килограммовый камень, который зажал его голень.
Так Коллинз оказался в ловушке на глубине 18 метров под землёй...
Спасательная операция
На следующий день сын владельца земли, где располагалась Песчаная пещера, отправился в подземелье, чтобы узнать, почему Флойд до сих пор не вернулся. Немного спустившись вниз, он услышал крики о помощи. Так стало известно о том, что Коллинз застрял.
Братья Флойда, Гомер и Маршалл, смогли добраться до мужчины, чтобы дать ему еды и воды. Но попытки вытащить его не увенчались успехом, так как камень, прижавший ногу, не двигался ни вперёд, ни назад.
Вскоре к месту стали съезжаться десятки и сотни людей, которые хотели помочь вытащить беднягу. Увы, это только усложнило спасение Флойда, потому что они долго не могли договориться о том, как вытаскивать Коллинза из пещеры.
Интервью
Дебаты и бессистемные попытки вызволить Флойда продолжались уже двое суток, когда 2 февраля в пещере появился репортёр "Louisville Courier-Journal" - Уильям Миллер.
В общей сложности он спускался к Коллинзу 3 раза, взяв у него серию интервью, расспрашивая того о его самочувствии и настроении. Позже он получит за это Пулитцеровскую премию в области журналистики.
- Мой фонарик осветил лицо, на котором было написано невыразимое страдание, и глаза, говорившие об агонии. На него было больно смотреть, а ужаснее всего для меня было осознавать тот факт, что я ничем не могу ему помочь, - писал Миллер в своём репортаже.
"Фестиваль"
Пока одна попытка спасения сменялась другой, новость о Флойде Коллинзе, застрявшем в Песчаной пещере, распространилась по всей Америке, и туда стали съезжаться толпы любопытных зевак.
4 февраля рядом с пещерой воцарилась "фестивальная атмосфера", поэтому вслед за зеваками туда подтянулись торговцы едой, напитками и сувенирами. Все они без зазрения совести наживались на трагедии.
Было подсчитано, что за всё то время, пока шло спасение Флойда, на "фестивале" побывало около 50 000 человек. Причём некоторые из присутствующих даже не знали о Коллинзе, запертом под землёй...
Неудача за неудачей
Тем временем все попытки освободить Флойда по-прежнему терпели неудачу, а вечером 4 февраля случилось то, чего все боялись - часть пещеры обрушилась.
Спасатели пытались убрать камни, но несколько дней дождя, неустойчивые камни и резкая оттепель в середине зимы привели к тому, что пещера обрушилась ещё раз.
В попытке вызволить неудачливого спелеолога спасатели решили проложить вертикальную шахту, чтобы добраться до Флойда с другой стороны. Над её строительством круглосуточно трудилось 75 человек.
Последняя надежда
Интересно, что 6 февраля в СМИ начали циркулировать слухи о том, что Флойд всё это подстроил, чтобы привлечь туристов в свою пещеру. Нашлись даже свидетели, которые якобы видели, как он каждую ночь выходит наружу и отправляется домой.
Впрочем, спасатели не обращали внимания на слухи, а продолжали буквально "вгрызаться" в каменную породу. Сложная погода, перемежающаяся дождями и заморозками, серьёзно осложняла продвижение в глубину, поэтому спасатели смогли добраться до Флойда лишь 16 февраля…
Увы, они опоздали. Коллинз был мёртв.
- Его погоня за деньгами закончилась так, как не пожелаешь и врагу... - написали о Флойде в одной из газет.
Извлечение
Согласно отчёту медиков, обследовавших Флойда на месте, мужчина скончался около 4 дней назад, проведя без еды и воды примерно 10 дней. Страшно представить, что он испытывал, находясь под огромной массой камней и не имя возможности сдвинуться с места...
Это прозвучит странно, но спасатели не рискнули вытаскивать тело мужчины из пещеры, сочтя это слишком опасным. Хотя позже выяснится, что в этом не было ничего сложного.
Семья Коллинза сначала согласилась оставить Флойда в пещере, но спустя некоторое время они передумали. В апреле 1925 года родные мужчины наняли спелеологов, которые, наконец, извлекли его из ловушки, ставшей для него смертельной.
"Приключения"
Казалось, на этом история Флойда должна была закончиться, но не тут-то было. Спустя 2 года после того, как Коллинз был похоронен на семейной ферме, она была продана, а родители мужчины переехали в другое место.
Вывеска на въезде в Песчаную пещеру
Новый владелец фермы решил эксгумировать тело Коллинза и поместить его в гроб со стеклянной крышкой в одном из сводов Хрустальной пещеры. Таким образом он хотел привлечь туда туристов. Его план удался. Сотни людей ежедневно приезжали, чтобы взглянуть на спелеолога, прославившегося своей смертью.
Однако, в сентябре 1927 года неизвестные лица попытались украсть тело Флойда из пещеры. Первая попытка закончилась неудачей, зато вторая, организованная в марте 1929 года, увенчалась успехом.
Конец пути
Чтобы отследить тело Флойда, полиция даже использовала собак-ищеек. В конечном счёте его нашли и вернули обратно в Хрустальную пещеру. Правда в ходе этого "приключения" он потерял ногу.
Эта странная экспозиция красовалась в пещере ещё более 30 лет, пока в 1961 году власти не приобрели Хрустальную пещеру и не ограничили доступ к гробу Коллинза, сочтя это неуважительным по отношению к усопшему.
Последние, четвёртые по счёту, похороны Флойда произошли в 1989 году. Спелеолог был погребён на кладбище баптистской церкви недалеко от Мамонтовой пещеры. С тех пор его больше не пытались украсть, поэтому можно сказать, что он, наконец-то, обрёл покой.
Источник:
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Прелестно. Спускались к нему, брали интервью, а воду и еду забыли принести.
В 1917 году мечта Флойда сбылась. (ц)