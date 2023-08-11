"Его погоня за деньгами закончилась так, как не пожелаешь и врагу..."

Естественно, Мамонтова пещера была и остаётся популярным местом для любопытных людей, которым нравится исследовать её глубины. То же самое чувство охватило и маленького Флойда Коллинза, когда он впервые побывал там в возрасте 6 лет.

С тех пор его охватила страсть к спелеологии. А глядя на то, какую популярность приобрела Мамонтова пещера, и на то, сколько денег она приносит своему владельцу, Флойд решил найти другое подземелье и сделать из него похожий туристический объект.

Сделка

В 1917 году мечта Флойда сбылась. Ему удалось обнаружить Кристальную пещеру всего в нескольких километрах от фермы его отца. Однако, она находилась слишком далеко от дорог, и поэтому мало кто из туристов изъявлял желание идти до неё пешком почти целый час.