Реальные истории тяжелейшего женского труда матерей, бабушек и прабабушек

Сергей РМТ

Вот воспоминания одной из моих бабушек по матери, сестра родной, из зажиточных крестьян: работа с утра до ночи "без роздыху, без продыху" и замуж по приказу отца, за не любимого. При том, что был любимый, о ком она и в старости помнила. У её свекра-кулака (батраков держал) брат воевал за белых, а сын - за красных (имел орден). Вот что тут скажешь?

Бабушка по отцу из многодетной семьи, после гибели старшего брата на первой мировой, в 9 лет была отдана в работницы в дом к попу. После чего возненавидела попов на всю жизнь. Ложилась спать в первом часу ночи, а вставала в три утра, квашню делать или что там. (Кстати, тогда же увидела, как поп в пост ест скромное. На её удивлённый вопрос обрезал: "бог простит".)

Женщина была рослая, стройная и сильная. В одиночку бочки с бензином на телегу грузила, которые двое мужиков поднять не могли. Подняла детей (дед погиб на фронте), имела награды за освоение целины, избиралась народным депутатом (ещё обязанности), умела по дому многое, даже ковры ткать.