Реальные истории тяжелейшего женского труда матерей, бабушек и прабабушек

Некоторые из них берут за душу почище стихов того же Некрасова, много писавшего о тяжёлой женской доле.
Эти истории от подписчиков канала Фотоблог
Ольга К.
Моя мать 1946 года рождения. Её отец вернулся с фронта без правой руки, и, чтобы не пропасть в ветхой хибарке с четырьмя детьми, решил строить дом. Две старшие сестры 12 и 14 лет таскали на себе брёвна. А ещё выносили на себе сено через болото, так как хороших угодьев поблизости не давали.
Мать трудилась на кирпичном заводе, толкала тачку с сырым кирпичом до печи. У них с сестрой с детства геморрой, головные боли и носовые кровотечения до потери сознания, тяжелейшие колиты, грыжи. Так что жизнь женщины на Руси никогда лёгкой не была.
Вера Балуева
Бабушке моей покойной сейчас было бы 99, папе 71. Последыш, младший. Так вот, бабушка рассказывала, что почти всех женщин была "грызь" - грыжа "нутряная" и наружная. Наружная - это пупочная, а "нутряная" - это выпадение матки. Бабы когда в туалет ходили по маленькому, выпавшую матку придерживали двумя руками. А ещё локти были растресканные, как пятки. И руки в цыпках. Про геморрой от частых родов я даже говорить не буду.
Сергей РМТ
Вот воспоминания одной из моих бабушек по матери, сестра родной, из зажиточных крестьян: работа с утра до ночи "без роздыху, без продыху" и замуж по приказу отца, за не любимого. При том, что был любимый, о ком она и в старости помнила. У её свекра-кулака (батраков держал) брат воевал за белых, а сын - за красных (имел орден). Вот что тут скажешь?
Бабушка по отцу из многодетной семьи, после гибели старшего брата на первой мировой, в 9 лет была отдана в работницы в дом к попу. После чего возненавидела попов на всю жизнь. Ложилась спать в первом часу ночи, а вставала в три утра, квашню делать или что там. (Кстати, тогда же увидела, как поп в пост ест скромное. На её удивлённый вопрос обрезал: "бог простит".)
Женщина была рослая, стройная и сильная. В одиночку бочки с бензином на телегу грузила, которые двое мужиков поднять не могли. Подняла детей (дед погиб на фронте), имела награды за освоение целины, избиралась народным депутатом (ещё обязанности), умела по дому многое, даже ковры ткать.
Виктор Зальцман
Прадед со стороны матери держал лошадей, занимался перевозками. Родилось у них с прабабушкой восьмеро детей, из них шестеро девок. Всё хозяйство: корова с телям, свиньи, гуси, куры, утки - на матери и старшей - моей бабушке.
По столыпинской инициативе освоения дальних окраин Российской империи, они решили уехать под китайскую границу в Киргизию - там земли выдавали больше (только на членов семьи мужеска пола), а мужчин осталось только двое - один мальчик умер.
Недолго там пожили - а тут революция, и пришлось спасаться бегством от местных через всю Среднюю Азию в Красноводск, через Каспий - в Баку. Осели в приазовских степях. Земли богатые, черноземные. В море рыбы полно. Только с водой беда - коромыслом за три километра тащить. Топить кизяком. Стирка - зимой складывали в бочку без дна, пересыпая золой, затем носили кипяток и заливали, а потом бельё нести на речку - выбивать и полоскать в ледяной воде.
Дерева мало, в хатах полы земляные. Постоянно тяжелая работа. С организацией колхозов полегче стало. Прадеда избрали председателем рыбхоза, бабушка вышла замуж за бухгалтера.
А дед со стороны отца вернулся с ПМВ инвалидом без ноги, бил жену костылём смертным боем, от родов и тяжелой работы у неё случилось выпадение матки, ходить не могла, только ползала по полу. Дед забрал всех старших сыновей и ушел к другой женщине, оставив жену на попечении самого младшего. Колхоз выделял ей продукты. А потом война. Как выжили, одному богу ведомо...
Ирина М.
Во время каникул у бабушки в Воронежской области (1980-1990 годы), у меня были 2 "подруги": 1905 и 1909 года рождения. Обе неграмотные, но которые научили играть меня в карты после второго класса школы (сама я 1973 г.р.).
У одной из низ было 17 детей, а выжило 4 сына, причем двух из них звали Иванами (видимо, особо не заморачивались). У второй было 12 детей (выжила только 1 дочь). Я спрашивала от чего умирали так сильно. Отвечали, что в основном, тиф. Или как только ребенок рождался, нужно были идти на полевые работы в колхоз. Ребенка оставляли дома, вместо грудного молока давали соску с "с тюрей", после чего, через какое-то время ребенок умирал. Более-менее ситуация стабилизировалась после войны, в конце 40-х годов.
Не смотря на все тяготы, бабушка 1905 года прожила 90 лет, и умерла в 1995 году, бабушка 1909 года умерла в 1989 году.
Ирина Касьян
А начать работать с 4 лет - слабо? Именно в этом возрасте мою бабушку утром затемно поднимали, сажали на телегу и везли в поле - в этом возрасте ребенок управлять волами уже может. А она же маленькая, заснет да и выпадет с телеги на дорогу, там на дороге и спит. Взрослые на поле приезжают - ребенка нет. Приходится возвращаться, время терять. Нашли, она в канаве спит, да еще и отлупили. Пару лет в школу походила, сказали: "Хватит, в семье работники нужны." Бабушке было далеко за 80, а она своего деда за такое свое детство проклинала.
А когда ее посадили на 1 год в тюрьму (за самогоноварение), то, вернувшись, она сказала: "Я в жизни так не отдыхала"
Анна @sochinitelnica
Моя любимая бабушка 1921 года рождения. Маленькая, хрупкая, ранимая, младшая в семье… её мама умерла беременной в 33 года от тифа, отец на седьмой день женился на женщине с детьми, которую привёл в дом и которая издевалась над моей бабушкой… Бабушка очень голодала, их в семье маленькими часто пороли не за что, гнали спозаранку пасти скотину, ходили босиком по снегу и ели жёлуди…
Личная жизнь тоже не сложилась удачно, 7 детей, бабушке приходилось всё терпеть от дедушки, работать и дома и в поле, и в прачечной… и так всю жизнь она положила на служение кому-то… и жила ради кого-то…
Я бы всё в своей жизни отдала, чтобы вот так на кухне провести хотя бы один вечерочек со своей бабушкой, гладя её руки.
Евгения Рудных
Моя прабабушка дожила до 106 лет, я ее прекрасно помню, была в 3-ем классе, когда она скончалась. Всю жизнь жила в деревне, понятно, работала не покладая рук: сама шила, огород, колхозное поле и т.п.
Рожала 12 раз, до 7 лет дожили 4-ро, потом сына укусила бешеная собака - умер. Война забрала еще 2-х сыновей. Осталась моя бабушка. Вот каково это?!! Из 12-ти - одна? Когда пришли похоронки на сыновей, прабабушка сняла икону со стены.
Под старость болела выпадением матки, слепота, глухота и прочее. Икон я не видела, но "отче наш" она бормотала постоянно, я с ее слов наизусть его выучила.
С той стороны жизни
Я тоже застала живыми своих бабушек (1902-1904 г.р.) и одну прабабушку, они много чего рассказывали.
Две старших сестры моей бабушки (в семье было 10 или 12 детей) пошли зимой белье полоскать на речку и провалились под лёд, пока выбирались, белье ловили (за потерю били бы точно) и бежали домой, простыли. А дальше пневмония и через несколько дней похороны. Им было 17 и 18.
Огород был огромный - на продажу выращивали овощи, так воду с речки для полива таскали ведрами. С 5 лет отправляли гусей и уток пасти, свиньям траву рвать и огород полоть.
Прадед мог приехать из города в поганом настроении, придраться к чему-то и избить жену.
Тортилла
У бабушки была огромная твёрдая мозоль-нарост от коромысла... На загривке... Только лет через 20 чуть сошла, они уже крестьянствовать бросили и в городе жили...
423211 Иваненко
Мою бабушку в 8 лет отдали в няньки, не могли всех детей прокормить, бабушка кормилась у хозяев и в семью за её работу ещё хлеб давали, а в войну она лес валила, хотели на фронт забрать, но оставили, у неё на тот момент отец слепой уже был.
Дожила до 91 года, детей четверых вырастила. Родилась в 22 году. А сейчас некоторые женщины умудряются посуду по очереди с мужем мыть, детей не имея, и говорить об усталости от бытовухи.
Валяю всё
Моя бабушка в шахте работала, золото мыла. От породы золото отделяли с помощью ртути. В наших краях не голодали, достаточно было взять тазик и пойти мыть золото на отвалах. За день в ледяной воде можно было намыть несколько крупинок, купить в американской лавке хлеба, масла, а то и банку тушенки. Да, резиновых сапог не было.
Людмила С.
Моя бабушка 1902 года рождения с 6 лет была в поле, жала рожь, ходила за младшими, потому что мать её, моя прабабушка, умерла родами в 42 года.
В семье было 11 детей. Умела всё, печь хлеб, ходить за скотиной, косить, жать, доить, работать в поле, на току, шить, вязать. Сама строила дом с дедушкой, обжигала кирпич. До 80 лет держала скотину, сажала огород. Нас, внуков, с малолетства приучала к труду. Мы ходили за скотиной, убирались в доме, пололи с ней в поле свеклу, ходили на покос и никто не пищал, все помогали.
Мне всегда говорила: Глаза боятся, руки делают. Вырастила и выучила пятерых детей из шести родившихся, хотя сама осталась неграмотной и всем детям говорила: учитесь. Пережила послевоенный голод, похоронила двоих детей. Дожила до 92 лет, на жизнь никогда не жаловалась.
Сестра её дожила до 94 лет, отец, которого раскулачили, до 100. Мы на фоне того поколения барышни кисейные, всё нам мало и тяжело.
Отдельно стоит процитировать Элину Нуц, которая рассказывает не о родне, а о себе:
Я родом из г. Ржева, туда всю жизнь ссылали 101 км. Вечером без кастета лучше было на улицу не выходить, особенно девушке. По периметру в 50 км от города несколько зон и поселений условно освобожденных. Первую и вторую абхазские войны мы с семьёй были в Грузии. Наверное, вам знакомо засыпать под грохот снарядов? Вот тогда я и научилась добывать еду из подножного корма, печь пряники из кукурузной муки и лепить детям конфеты из пачки молочной смеси.
В 94 м меня чуть не вытащил из поезда чеченец, которому я приглянулась. Не знаю, что меня тогда спасло-мой Ангел, или моя наглость. Пару раз приходилось нелегально пересекать границу, укрывшись под сумками с барахлом на полу в ПАЗике. И все вокруг с автоматами, всем все можно. Вот думаю, а не написать ли мне мемуары про мою боевую молодость?
Источник:
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Скоро мная пища (от устар. ско ром, ст.-слав. скрамъ жир, масло) -любая непостная пища.