FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14871 пост • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Медведи прогулялись рядом с избушкой госинспекторов в Якутии

Медведи прогулялись рядом с избушкой госинспекторов в Якутии

Автор:
10 октября 2023 08:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   Якутия   в мире   животные   медведи   
727
1
2

Несколько белых медведя решили навестить госинспекторов в Якутии и пришли к их избушке.

9 октября привычное утро госинспекторов особо охраняемых природных территорий Нижнеколымского района было нарушено белыми медведями. Стук в окно ранним утром насторожил госинспекторов. Выглянув на улицу, они увидели медведицу с двумя годовалыми медвежатами.

Как оказалось, это не единственные гости, с другой стороны инспекторского кордона прогуливалась еще одна медведица, и тоже с двумя годовалыми медвежатами.

Гостей госинспекторам удалось отогнать на снегоходе, хищники испугались шума техники. Также сотрудникам помогли их верные друзья — собаки Мира и Мухтар.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Россия   Якутия   в мире   животные   медведи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1014030



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уровень владения языком

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#автомир#история#США#палестина#аварии#позитив#собака
#Юмор#люди#в мире#интересное#Израиль#фильм#шоу бизнес#дети#авто аварии#ограбление
#Прикол#животные#автомобили#факты#кино#забавно#Россия#ДТП#Автовсячина#сарказм
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? "Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей "Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой Медведи подрались из-за мусора Медведи подрались из-за мусора В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии

На что жалуетесь?

Вернуться