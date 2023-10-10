Медведи прогулялись рядом с избушкой госинспекторов в Якутии

Несколько белых медведя решили навестить госинспекторов в Якутии и пришли к их избушке.
9 октября привычное утро госинспекторов особо охраняемых природных территорий Нижнеколымского района было нарушено белыми медведями. Стук в окно ранним утром насторожил госинспекторов. Выглянув на улицу, они увидели медведицу с двумя годовалыми медвежатами.
Как оказалось, это не единственные гости, с другой стороны инспекторского кордона прогуливалась еще одна медведица, и тоже с двумя годовалыми медвежатами.
Гостей госинспекторам удалось отогнать на снегоходе, хищники испугались шума техники. Также сотрудникам помогли их верные друзья — собаки Мира и Мухтар.
Источник:
- Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии
- Медведи подрались из-за мусора
- "Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей
- Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя
- В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя