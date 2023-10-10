Медведи прогулялись рядом с избушкой госинспекторов в Якутии

9 октября привычное утро госинспекторов особо охраняемых природных территорий Нижнеколымского района было нарушено белыми медведями. Стук в окно ранним утром насторожил госинспекторов. Выглянув на улицу, они увидели медведицу с двумя годовалыми медвежатами.

Как оказалось, это не единственные гости, с другой стороны инспекторского кордона прогуливалась еще одна медведица, и тоже с двумя годовалыми медвежатами.