Дуэт науки и мистики: какие эксперименты послужили фундаментом для романа «Франкенштейн, или Современный Прометей»

В начале января 1803 года в Лондоне состоялась казнь: повесили мужчину по имени Джордж Фостер, которому предъявили обвинения в убийстве собственной семьи – жены и ребёнка. Страшно, но такое бывает во все времена. Труп доставили в академию хирургов, чтобы использовать на благо науки.

Надо сказать, что больше чем за 20 лет до описываемых событий итальянец Луиджи Гальвани доказал существование связи между электричеством и нервными импульсами в человеческом организме. И продолживший дело доктора племянник Джованни Альдини наглядно продемонстрировал эту связь на примере тела Фостера. Действо даже осветили в The Times: