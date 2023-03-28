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Дуэт науки и мистики: какие эксперименты послужили фундаментом для романа «Франкенштейн, или Современный Прометей»

Дуэт науки и мистики: какие эксперименты послужили фундаментом для романа «Франкенштейн, или Современный Прометей»

Автор:
28 марта 2023 16:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Джованни Альдини   Мэри Шелли   гальваника   или Современный Прометей   история   книга   литература   наука   франкенштейн   электричество   
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Принято считать, что наука и магия чётко разграничены. И никакого винегрета из котлет и мух. Но, несмотря на противоречия, иногда они очень даже могут друг друга дополнять.

Так произошло в случае с известным романом Мэри Шелли, ставшим классикой жанра ужасов. Речь о книге «Франкенштейн, или Современный Прометей».

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В начале января 1803 года в Лондоне состоялась казнь: повесили мужчину по имени Джордж Фостер, которому предъявили обвинения в убийстве собственной семьи – жены и ребёнка. Страшно, но такое бывает во все времена. Труп доставили в академию хирургов, чтобы использовать на благо науки.

Надо сказать, что больше чем за 20 лет до описываемых событий итальянец Луиджи Гальвани доказал существование связи между электричеством и нервными импульсами в человеческом организме. И продолживший дело доктора племянник Джованни Альдини наглядно продемонстрировал эту связь на примере тела Фостера. Действо даже осветили в The Times:

Первым делом электрический ток пустили через лицо покойного: его челюсть стала дрожать, а лицо превратилось в жуткую гримасу из-за сокращения прилегающих мышц, один глаз произвольно открылся. Потом пришли в движение его ноги, а правая рука поднялась и сжала кулак.

На тот момент времени неподготовленный зритель и сам мог к праотцам отбыть при виде такой картины. Ведь всё выглядело так, словно мертвец прилагает все усилия, чтобы восстать.

Но Джованни Альдини принял участие в эксперименте не только в интересах науки. Он хотел отстоять и честь дяди, которого яростно критиковали другие исследователи. В числе оппонентов был и Алессандро Вольта. Который считал, что эффект «живого электричества» обусловлен только лишь наличием металла в цепи. А биологические ткани организма тут совершенно не при чём.

Многие дерзкие умы своего времени горели идеей понять, способно ли электричество стать пресловутой материей жизни и воскрешать усопших. В их числе была и Мэри Уолстонкрафт Шелли. Супруг женщины поэт Перси Биш Шелли был ярым поклонником опытов с электричеством и приверженцем гальванической идеи.

Хотя многие относились в этой идее с иронией, она стала пищей для размышлений и в более глубоком смысле. Лектор Чарльз Вилкинсон, который ассистировал Гальвани, полагал, что электричество представляет собой некую энергетическую субстанцию, объединяющую физическое и духовное, то есть две противоположные области.

Позднее эту идею поддержал хирург Джон Абернети. Так появилась теория витализма – учения о наличии в живых организмах нематериальной сверхъестественной силы, управляющей жизненными явлениями, так называемой  «жизненной силы».

Когда роман Шелли был опубликован, она была уже широко распространена и находила отклик среди представителей разных слоёв населения. Книга вышла в 1818 году, а буквально через несколько месяцев химик Эндрю Юр из Шотландии провёл аналогичный опыт с трупом другого казнённого за убийство преступника – Мэтью Клайдсдейла.

И описал, что многие участники не выдержали завершения опыта и ушли. А один мужчина даже лишился чувств – настолько дикими и настоящими выглядели сменяющиеся на лице мертвеца эмоции – гримасы страха, гнева, ярости, бессилия, боли, отчаяния. В заметках Юр даже акцент делал преимущественно на эмоциональной составляющей, нежели на научных деталях. Поэтому вера в существование высших сил возможна даже в случае с учёными. Ведь даже у Нильса Бора на стене висел плакат со словами: «Вечный двигатель не существует, это всем известно. А вдруг?» И всегда остаётся крошечный шанс на существование чего-то, что пока недоступно для понимания. Но это только пока.

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Метки: Джованни Альдини   Мэри Шелли   гальваника   или Современный Прометей   история   книга   литература   наука   франкенштейн   электричество   
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