Леонардо да Винчи открыл гравитацию до Ньютона?

Да Винчи, живший с 1452 по 1519 год, в своих научных исследованиях далеко опередил свое время, поэтому неудивительно, что знаменитый эрудит понял идею гравитации. Однако сформулировать ее до конца ему не удалось. Только в 1604 году Галилео Галилей предположил, что расстояние, преодоленное падающим объектом, пропорционально квадрату времени его падения. В конце XVII века Ньютон развил эту идею, разработав закон всемирного тяготения, исчерпывающе описывающий, как объекты притягиваются друг к другу. По легенде, открытием Ньютон обязан яблоку, которое упало ему на голову, когда он сидел под деревом летом 1666 года. Анализируя это событие, Ньютон предположил, что так же, как на яблоко, падающее с дерева, гравитация действует на все предметы на планете и может распространяться дальше, в том числе, в космосе.