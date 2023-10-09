Золотая девочка, жертва и преступница Патти Херст

В первый февральский день 1979 года из тюрьмы вышла необычная заключённая. Девушка, которая превратилась из жертвы в преступницу, но потом смогла изменить жизнь.
Патрисия родилась в семье газетного магната и миллиардера Уильяма Рэндольфа Херста в 1954 году. После окончания школы девушка поступила в колледж Менло в Атертоне, а потом перевелась в Калифорнийский университет.
Патти встречалась со своим бывшим школьным учителем Стивеном Уидом. И хотя родные не были в восторге от избранника дочери, девушку их мнение не слишком интересовало. 19-летняя упрямица перебралась к жениху и активно готовилась к свадьбе.
Но все планы перечеркнул день 4 февраля 1974 года. Девушку прямо из дома похитили члены леворадикальной Симбионистской армии освобождения. Несчастную заперли в шкафу в одном из социальных домов на окраине Беркли. Главарь группировки, декларировавшей борьбу за равноправие, Дональд Дефриз потребовал у властей обмен девушки на двух членов SLA (Symbionese Liberation Army), отбывавших срок. Но переговоры оказались безуспешными. Тогда Дефриз потребовал у отца девушки выкуп. Тот заплатил два миллиона долларов, но так и не получил дочь назад.
Неожиданный поворот
Но оказалось, что у Symbionese Liberation Army были гораздо более изощрённые планы. Позднее Патти рассказала, что её подвергли жестокому насилию – как физическому, так и психологическому. Террористы требовали присоединиться к группировке. Юная студентка ничего не могла противопоставить таким методам «убеждения». И примкнула к SLA под псевдонимом Таня.
Весной родители девушки получили аудиозапись. Патти объясняла свой выбор и решение влиться в ряды борцов за мир. И уже через несколько дней общественность узнала, что это утверждение не было голословным. Наследница многомиллиардной империи приняла участие в ограблении банка Hibernia в Сан-Франциско. На видео было чётко видно лицо Патрисии, хотя она и действовала, находясь под прицелом автомата своих «товарищей».
Потом последовали другие демонстративные акции с участием девушки. В сентябре группу взяли. Состояла суд. Преступница объясняла, что действовала по принуждению, о чём красноречиво свидетельствовали синяки на теле Патти. Херст сильно потеряла в весе, страдала от панических атак и ночных кошмаров. Но суд почему-то не учёл эти моменты. И девушку, ставшую преступницей под прицелом идейных «товарищей», приговорили к 7 годам лишения свободы.
Началась масштабная кампания в поддержку заключённой. В результате при содействии административных верхов срок сократили. И в 1979 году Патрисия вышла на свободу.
Практически сразу Херст вышла замуж за полицейского Бернарда Шоу, с которым и прожила плоть до смерти Шоу в 2013 году. У пары родились две дочери – Лидия и Джиллиан.
В 2001 году женщина получила полное помилование. И долгое время избегала публичности. Но потом Патрисия увлеклась разведением собак и стала появляться на публике уже с результатами своих достижений.
Жизни Херст было посвящено несколько книг, фильмов и опера.
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