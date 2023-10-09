Золотая девочка, жертва и преступница Патти Херст

Патти встречалась со своим бывшим школьным учителем Стивеном Уидом. И хотя родные не были в восторге от избранника дочери, девушку их мнение не слишком интересовало. 19-летняя упрямица перебралась к жениху и активно готовилась к свадьбе.

Но все планы перечеркнул день 4 февраля 1974 года. Девушку прямо из дома похитили члены леворадикальной Симбионистской армии освобождения. Несчастную заперли в шкафу в одном из социальных домов на окраине Беркли. Главарь группировки, декларировавшей борьбу за равноправие, Дональд Дефриз потребовал у властей обмен девушки на двух членов SLA (Symbionese Liberation Army), отбывавших срок. Но переговоры оказались безуспешными. Тогда Дефриз потребовал у отца девушки выкуп. Тот заплатил два миллиона долларов, но так и не получил дочь назад.