Подушка на стуле в Китае следит, чтобы работник не халтурил

Это были умные подушки, которые должны были соединить за жизненными показателями и давать полезные советы по здоровью. Как умные часы, но только для тех, кто сидит.

Китайцы очень любят разные технологичные гаджеты, потому подушки были приняты на ура. До того момента, как им стали приходить выговоры и штрафы…

Сотрудники даже сразу не поняли, почему об их передвижениях менеджер знает все. И ругает, если те пришли на работу в десять, а сели за рабочее место только в 10:30.