Подушка на стуле в Китае следит, чтобы работник не халтурил

Уже писала про таймер на туалетах в офисе, который засекает, как долго каждый работник писает. Другая китайская фирма с босом-самодуром нашла более изящное, иезуитское решение – сделать своим работникам хорошие подарки с заботой об их здоровье.
Подлая подушка!
Однажды все сотрудники Hebo Technology в Чжэцзян получили от своего работодателя приятные подарки – эргономичные подушки на сиденье, чтобы было мягче сидеть и для профилактики геморроя.
Это были умные подушки, которые должны были соединить за жизненными показателями и давать полезные советы по здоровью. Как умные часы, но только для тех, кто сидит.
Китайцы очень любят разные технологичные гаджеты, потому подушки были приняты на ура. До того момента, как им стали приходить выговоры и штрафы…
Сотрудники даже сразу не поняли, почему об их передвижениях менеджер знает все. И ругает, если те пришли на работу в десять, а сели за рабочее место только в 10:30.
Только спустя несколько подозрительных и неприятных выговоров от шефа они смогли свести все улики в одну и поняли: подушки не только следят за их здоровьем, но и сливают централизованно абсолютно всю информацию на компьютер шефа!
Какой же разгорелся скандал, сначала в социальных сетях, а потом и в СМИ.
Как оправдывалось руководство
Сотрудники говорили, что ощутили себя словно голыми. Ведь подушка передавала биометрические показатели. Им вообще дозволено оставить хоть что-то личное на работе?
Девушки вообще сочли это практически сексуальным домогательством.
Представители компании сначала отмалчивались, но под угрозой суда разродились объяснительной речью:
- Все подушки собирали данные исключительно для испытания продукта, а не чтобы следить конкретно за нашими сотрудниками.
Звучит весьма сомнительно? Вот и в Китае никто не поверил. Потому что очевидно, что сбор данных может проводиться для разработчиков продукта, а не для менеджеров по контролю за персоналом. И уж тем более не передаваться в режиме реального времени начальнику.
Скорее всего компания и правда тестировала умный аксессуар, который с самого начала и разрабатывался не для заботы о здоровье человека, а для контроля офисных работников при помощи встроенных в сиденье стула датчиков.
Что же, получилось довольно неплохо, данные подаются оперативно и полные. Но вот общество оказалось еще не готовым принять подобное.
Что же, китайские боссы просто подождут еще десяток лет.
Самый сок
Самая сочная подробность этого скандала в том, что все сотрудники подписывали согласие на сбор и передачу данных. Вот только, чтобы те ничего не поняли, эти договоры были на английском, а на китайском!
Конечно, это не законно, заставлять человека подписывать внутри компании договор на иностранном языке. Это скорее договоры для того, чтобы потом продавать подушки-следушки за рубеж, показывая совершенно прозрачные и законные итоги тестовых испытаний с согласными на них подопытными.
А вы как считаете, скоро такое внедрят в какой-нибудь стране? И будет ли первым Китай?
Источник:
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