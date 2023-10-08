Самая успешная подводная атака в истории. I-19 против TF 18

Так, сначала деревянные произведения искусства под парусами превратились в паровые суда, затем в полностью металлические и, наконец, появились настоящие стальные монстры, имевшие на борту больше пушек, чем иная крепость. Но, словно и этого было мало, война пришла и под воду.

Субмарины, долгое время считавшиеся просто военными игрушками, показали свою эффективность уже во время Первой мировой войны. А особенно они проявили себя во Вторую мировую. В фильмах, книгах и других медиа многим запомнился образ крутого сурового подводника, высматривающего свою цель через перископ на просторах Атлантического или Тихого океана. Действительно, так называемая «Битва за Атлантику» была долгой и кровопролитной. Противостоять угрозе из-под воды союзники учились буквально на ходу. Но всё же самая результативная подводная атака случилась вовсе не в Атлантическом океане, а на другой стороне Земли. Об этом случае и пойдет речь.

Самые масштабные сражения на воде во время Второй мировой войны пришлись на Тихий океан. Японская империя опоздала к разделу колониального мира. Отчаянно нуждаясь в ресурсах, она бросила все силы на захват богатых колоний европейских держав на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. С началом войны японцы быстро захватили тихоокеанские колонии Англии. Вплотную подойдя к Австралии, силы Японии успешно выбили американцев из их баз на Филиппинах. Тем не менее атака на Пёрл-Харбора, имевшая своей основной целью уничтожение американских авианосцев, не достигла своей цели. Флот США получил серьёзный, но всё же не фатальный удар. Эти действия привели к затяжному противостоянию на море, в котором индустриальная мощь Америки оказалась сильнее.

В сентябре 1942 года гремели яростные сражения. Войска союзников пытались контратаковать изо всех сил, стараясь развить успех, достигнутый в битве у Мидуэя. В эти месяцы американские соединения TF 17 и TF 18 прикрывали поток транспортов на Гуадалканал и уже неоднократно подвергались атакам как японской авиации, так и подводных лодок.

I-19 была крупной океанской субмариной японского флота. Об её размерах говорит, например, то, что на её борту даже было место для разведывательного гидросамолёта. Он хранился внутри подводной лодки в полуразобранном виде и стартовал с катапульты на палубе. 3 сентября 1942 года I-19 вошла в состав японского соединения А. Она получила задание атаковать транспорты в районе Гуадалканала. 15 сентября 1942 года I-19 под командованием капитана 3 ранга Такаити Кинаси обнаружила скопление кораблей противника к северо-западу от острова Эспириту Санто. Это было соединение TF 18, в которое входили авианосец Wasp, линкор North Carolina и несколько менее крупных кораблей и судов. Командир субмарины, хотя и имел приказ атаковать транспорты, посчитал авианосец слишком лакомой целью и повёл лодку в атаку.

Для соединения TF 18 день 15 сентября выдался на редкость спокойным. Единственный контакт с японскими силами был в виде одной четырёхмоторной летающей лодки-разведчика, которая была сбита истребителем с Wasp. В 14:20 авианосец начал совершать манёвр под ветер, чтобы произвести ротацию находящихся в воздухе самолётов. В 14:44 наблюдатель заметил приближающиеся к кораблю три торпеды. Авианосец по тревоге начал закладывать манёвр уклонения, но увернуться не успел.