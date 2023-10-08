Самая успешная подводная атака в истории. I-19 против TF 18

Гонка морских вооружений всегда была свойственна крупным державам. Обладание большим флотом давало невероятные преимущества, а также создавало и долгое время поддерживало колониальные империи, раскинувшиеся по всему земному шару. И именно противостояние на море побуждало правительства этих империй вкладывать всё больше и больше средств в развитие морских технологий, чтобы обеспечить себе преимущество над соперниками.
Так, сначала деревянные произведения искусства под парусами превратились в паровые суда, затем в полностью металлические и, наконец, появились настоящие стальные монстры, имевшие на борту больше пушек, чем иная крепость. Но, словно и этого было мало, война пришла и под воду.
Субмарины, долгое время считавшиеся просто военными игрушками, показали свою эффективность уже во время Первой мировой войны. А особенно они проявили себя во Вторую мировую. В фильмах, книгах и других медиа многим запомнился образ крутого сурового подводника, высматривающего свою цель через перископ на просторах Атлантического или Тихого океана. Действительно, так называемая «Битва за Атлантику» была долгой и кровопролитной. Противостоять угрозе из-под воды союзники учились буквально на ходу. Но всё же самая результативная подводная атака случилась вовсе не в Атлантическом океане, а на другой стороне Земли. Об этом случае и пойдет речь.
Самые масштабные сражения на воде во время Второй мировой войны пришлись на Тихий океан. Японская империя опоздала к разделу колониального мира. Отчаянно нуждаясь в ресурсах, она бросила все силы на захват богатых колоний европейских держав на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. С началом войны японцы быстро захватили тихоокеанские колонии Англии. Вплотную подойдя к Австралии, силы Японии успешно выбили американцев из их баз на Филиппинах. Тем не менее атака на Пёрл-Харбора, имевшая своей основной целью уничтожение американских авианосцев, не достигла своей цели. Флот США получил серьёзный, но всё же не фатальный удар. Эти действия привели к затяжному противостоянию на море, в котором индустриальная мощь Америки оказалась сильнее.
В сентябре 1942 года гремели яростные сражения. Войска союзников пытались контратаковать изо всех сил, стараясь развить успех, достигнутый в битве у Мидуэя. В эти месяцы американские соединения TF 17 и TF 18 прикрывали поток транспортов на Гуадалканал и уже неоднократно подвергались атакам как японской авиации, так и подводных лодок.
I-19 была крупной океанской субмариной японского флота. Об её размерах говорит, например, то, что на её борту даже было место для разведывательного гидросамолёта. Он хранился внутри подводной лодки в полуразобранном виде и стартовал с катапульты на палубе. 3 сентября 1942 года I-19 вошла в состав японского соединения А. Она получила задание атаковать транспорты в районе Гуадалканала. 15 сентября 1942 года I-19 под командованием капитана 3 ранга Такаити Кинаси обнаружила скопление кораблей противника к северо-западу от острова Эспириту Санто. Это было соединение TF 18, в которое входили авианосец Wasp, линкор North Carolina и несколько менее крупных кораблей и судов. Командир субмарины, хотя и имел приказ атаковать транспорты, посчитал авианосец слишком лакомой целью и повёл лодку в атаку.
Для соединения TF 18 день 15 сентября выдался на редкость спокойным. Единственный контакт с японскими силами был в виде одной четырёхмоторной летающей лодки-разведчика, которая была сбита истребителем с Wasp. В 14:20 авианосец начал совершать манёвр под ветер, чтобы произвести ротацию находящихся в воздухе самолётов. В 14:44 наблюдатель заметил приближающиеся к кораблю три торпеды. Авианосец по тревоге начал закладывать манёвр уклонения, но увернуться не успел.
I-19, сумев подойти к соединению незаметно, произвела шеститорпедный залп. Три торпеды попали в Wasp. Ещё одна торпеда угодила в находившийся рядом эсминец USS O'Brien (DD-415), а ещё одна, пройдя дальше, попала в North Carolina. Последняя только чудом прошла мимо ещё одного эсминца USS Lansdowne (DD-486). Командир субмарины записал в своём журнале о потоплении авианосца и, уклонившись от глубинных бомб с эсминцев сопровождения, без повреждений ушёл с места атаки. Wasp, получивший тяжелейшие повреждения, начал тонуть. Борьба за живучесть не дала результатов, и примерно час спустя с пылающего авианосца начали снимать людей. Однако объятый пламенем и периодически сотрясаемый взрывами от внутренних хранилищ топлива и боеприпасов авианосец ещё долго держался на воде. Он отправился на дно только после того, как эсминец Lansdowne тремя торпедами добил агонизирующий корабль.
Капитан 3 ранга Такаити Кинаси так и не узнал, насколько удачной была его атака. Всё это выяснилось уже после войны, когда стали сверять боевые документы обеих сторон. Сама I-19 погибла в 1943 году. 25 ноября в тёмное время суток её с помощью РЛС нашёл эсминец USS Radford (DD-446) и потопил вместе со всем экипажем.
USS O'Brien пережил атаку I-19. Но последствия сильного взрыва дали знать о себе всего лишь спустя месяц. Множественные внутренние повреждения структуры корпуса в итоге привели к тому, что эсминец начал буквально рассыпаться и расползаться по частям. 19 октября примерно в 6:00 по местному времени он всё же пошёл на дно, пройдя после нападения I-19 около 5600 километров.
Линкор North Carolina оперативно устранил крен от попадания торпеды и отправился в Пёрл-Харбор на ремонт, который длился с 30 сентября по 17 ноября.
Общим итогом этого нападения стало потопление одного авианосца, одного эсминца и повреждение линкора. Никогда до и даже после этого ни одна торпедная атака не была столь эффективной. Несмотря на то, что по многим показателям это была скорее случайность, чем точный расчёт, это никак не умаляет итоговый результат.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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