FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14886 постов • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Марози: загадочный обитатель Восточной Африки

Марози: загадочный обитатель Восточной Африки

Автор:
12 октября 2023 13:29
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Животное   Загадка   гибрид   зверь   лев   марози   предположение   пятно   сходство   
1050
8

Кошачьи – одни из самых интересных и таинственных созданий планеты. И это семейство периодически подбрасывает исследователям очередную загадку.

В 1931 году фермер из Кении Майкл Трент отправился поохотиться вблизи хребта Абердэр. И добыл двух странных зверей. По виду хищники напоминали львов, но значительно меньше по размеру. Шкура покрыта пятнами, а хвост украшала специфическая кисточка.

×
×

До этого, ещё с момента освоения Чёрного континента европейцами, слухи о загадочных крапчатых карликовых львах упорно ходили в народе. Но добыча Трента стала первым реальным доказательством существования марози – странной разновидности льва.

Гордый фермер обработал трофеи и с удовольствием демонстрировал их всем желающим. В итоге шкуры оказались в кенийской столице Найроби. Скептически настроенные биологи высказали мнение, что шкуры принадлежат молодым львам. Обычным, поскольку у молодняка до достижения трёхлетнего возраста могут встречаться на теле пятна. Но их гораздо меньше, и они расположены хаотично, без определённого рисунка.

Спустя несколько лет в кенийские горы была отправлена целая экспедиция под руководством английского исследователя Кеннета Гандар-Дауэра. Целью был поиск и идентификация загадочного зверя. Но поход оказался безрезультатным.

Зоологи пытались идентифицировать животное, существование которого, несмотря на наличие следов и шкур, всё ещё оставалось под вопросом.

Первой версией стало предположение о леопонах – гибридах льва и леопарда. В живой природе гигантские кошки враждуют. Но в 1910 году в Индии был зафиксирован случай рождения у львицы и леопарда пары детёнышей. Леопоны крупнее леопардов, но меньше львов, пятнистые и с небольшой гривой у самцов. То есть  очень схожи с добычей Трента. То есть теоретически спаривание между заклятыми врагами возможно. Но только  в исключительных случаях, когда львица, к примеру, потеряет свой прайд и случайно столкнётся с взрослым крупным леопардом.

Вторая версия гласит, что подстреленные марози были молодыми особями львов, у которых пятна сохранились в силу каких-то индивидуальных мутаций.

В соответствии с третьей теорией, марози – это отдельный подвид или цветовая вариация льва, который в силу специфических привычек выбрал в качестве ареала обитания труднодоступные горные местности. Люди там бывают редко, поэтому о малочисленной популяции таких кошек ничего неизвестно.

И, наконец, самая фантастическая версия – принадлежность марози к древнему виду африканских кошек. Но обсуждать существование доисторических зверей без наличия фактических доказательств бессмысленно. Это равносильно доказательству существования снежного человека или Несси.

Как думаете, кем на самом деле являются таинственные марози?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Африка   Животное   Загадка   гибрид   зверь   лев   марози   предположение   пятно   сходство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3
Михаил Мит 47 минут назад
А ничего не думаю .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96062



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кто над всем этим стоит
Кто над всем этим стоит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просмотр телевизора

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#животные#подборка#США#Москва#Россия#КИтай#аварии
#интересно#Юмор#автомобили#Прикол#фильм#факты#позитив#полиция#милота#ДТП
#в мире#интересное#автомир#кино#дети#история#Автовсячина#кража#новости#нападение
Кто над всем этим стоит Кто над всем этим стоит Ловкие рыбаки Ловкие рыбаки Милое чудище со дна озера Титикака Милое чудище со дна озера Титикака Нестандартный бразильский пега Нестандартный бразильский пега После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу В Африке львица спряталась на дереве от семи самцов, желавших близости В Африке львица спряталась на дереве от семи самцов, желавших близости

На что жалуетесь?

Вернуться