Марози: загадочный обитатель Восточной Африки

Кошачьи – одни из самых интересных и таинственных созданий планеты. И это семейство периодически подбрасывает исследователям очередную загадку.
В 1931 году фермер из Кении Майкл Трент отправился поохотиться вблизи хребта Абердэр. И добыл двух странных зверей. По виду хищники напоминали львов, но значительно меньше по размеру. Шкура покрыта пятнами, а хвост украшала специфическая кисточка.
До этого, ещё с момента освоения Чёрного континента европейцами, слухи о загадочных крапчатых карликовых львах упорно ходили в народе. Но добыча Трента стала первым реальным доказательством существования марози – странной разновидности льва.
Гордый фермер обработал трофеи и с удовольствием демонстрировал их всем желающим. В итоге шкуры оказались в кенийской столице Найроби. Скептически настроенные биологи высказали мнение, что шкуры принадлежат молодым львам. Обычным, поскольку у молодняка до достижения трёхлетнего возраста могут встречаться на теле пятна. Но их гораздо меньше, и они расположены хаотично, без определённого рисунка.
Спустя несколько лет в кенийские горы была отправлена целая экспедиция под руководством английского исследователя Кеннета Гандар-Дауэра. Целью был поиск и идентификация загадочного зверя. Но поход оказался безрезультатным.
Зоологи пытались идентифицировать животное, существование которого, несмотря на наличие следов и шкур, всё ещё оставалось под вопросом.
Первой версией стало предположение о леопонах – гибридах льва и леопарда. В живой природе гигантские кошки враждуют. Но в 1910 году в Индии был зафиксирован случай рождения у львицы и леопарда пары детёнышей. Леопоны крупнее леопардов, но меньше львов, пятнистые и с небольшой гривой у самцов. То есть очень схожи с добычей Трента. То есть теоретически спаривание между заклятыми врагами возможно. Но только в исключительных случаях, когда львица, к примеру, потеряет свой прайд и случайно столкнётся с взрослым крупным леопардом.
Вторая версия гласит, что подстреленные марози были молодыми особями львов, у которых пятна сохранились в силу каких-то индивидуальных мутаций.
В соответствии с третьей теорией, марози – это отдельный подвид или цветовая вариация льва, который в силу специфических привычек выбрал в качестве ареала обитания труднодоступные горные местности. Люди там бывают редко, поэтому о малочисленной популяции таких кошек ничего неизвестно.
И, наконец, самая фантастическая версия – принадлежность марози к древнему виду африканских кошек. Но обсуждать существование доисторических зверей без наличия фактических доказательств бессмысленно. Это равносильно доказательству существования снежного человека или Несси.
Как думаете, кем на самом деле являются таинственные марози?
Источник:
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