Марози: загадочный обитатель Восточной Африки

Спустя несколько лет в кенийские горы была отправлена целая экспедиция под руководством английского исследователя Кеннета Гандар-Дауэра. Целью был поиск и идентификация загадочного зверя. Но поход оказался безрезультатным.

Зоологи пытались идентифицировать животное, существование которого, несмотря на наличие следов и шкур, всё ещё оставалось под вопросом.