Эвпалинов тоннель – наследие древнего архитектора

Эвпалин во время расчётов использовал только базовые принципы геометрии. А поскольку дело было в VI веке до нашей эры, то даже до Евклидовой геометрии оставалось ещё несколько сотен лет.

Добиться такой точности удалось благодаря тому, что в ориентировочной точке встречи направление обоих тоннелей было изменено на незначительный угол. Получается, они бы пересеклись даже при значительном удалении.