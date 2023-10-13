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Эвпалинов тоннель – наследие древнего архитектора

Эвпалинов тоннель – наследие древнего архитектора

Автор:
13 октября 2023 10:20
Сообщество : Искусство
Метки: Строительство   Эвпалинов тоннель   акведук   архитектура   водопровод   древность   интересно   подземелье   решение   чудо   
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Подземные строительные работы вести гораздо сложнее по сравнению с наземными. Но древние памятники архитектуры, сохранившиеся до наших дней, доказывают, что при желании и наличии умений можно создать нечто шедевральное и функциональное.

Своего рода чудом света некоторые исследователи называют Эвпалинов или Самосский туннель, расположенный на греческом острове Самос. Местный инженер Эвпалин из Мегары построил его по распоряжению самосского деспота Поликрата, захватившего власть на острове.

Подземный водопровод был оборудован, чтобы обеспечить водоподачу в случае осады главного города (Пифагорея). Уникальность сооружения заключается в том, что его рыли с разных сторон – методом  встречной прокладки. И получилось отлично: землекопы встретились при минимальном расхождении. Оно составило 10 метров по горизонтали и 3 по вертикали. Даже в прошлом веке при использовании предварительных расчётов и наличии техники и технологий показатели нередко были хуже.

Эвпалин во время расчётов использовал только базовые принципы геометрии. А поскольку дело было в VI веке до нашей эры, то даже до Евклидовой геометрии оставалось ещё несколько сотен лет.

Добиться такой точности удалось благодаря тому, что в ориентировочной точке встречи направление обоих тоннелей было изменено на незначительный угол. Получается, они бы пересеклись даже при значительном удалении.

Что касается вертикального отклонения, то проблему погрешности решили похожим способом: в одном тоннеле пол оставался на прежнем  уровне, но поднимался потолок, а во втором потолок оставался на одном уровне, а пол понижался.

Исследователи считают, что Самосский акведук использовался в течение целого тысячелетия, а потом оказался заброшен. Интерес к инженерному объекту активизировался лишь в конце позапрошлого века.

Сейчас этот удивительный шедевр древней архитектуры открыт для туристических экскурсий и позволяет людям проникнуться духом древнего решения, которое при необходимости может функционировать и в наше время.

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Метки: Строительство   Эвпалинов тоннель   акведук   архитектура   водопровод   древность   интересно   подземелье   решение   чудо   
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1  комментарий
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skorpin Полчаса назад
Красиво , у меня вот с моря привез фото
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