«Женщина, вы в своём уме?»: в Казахстане «языковой патруль» устроил скандал из-за того, что кондуктор автобуса разговаривала по-русски

Несмотря на такую внушительную цифру, в Казахстане время от времени случаются скандалы в стиле «почему разговариваете не на государственном языке?» Один из таких инцидентов произошёл в автобусе, когда кондуктор спросила у дамы чек за оплату проезда, а в ответ услышала целую лекцию о том, как надо разговаривать. И сразу на трёх языках: казахском, английском и русском. Потом кондуктору, уже явно не молодой женщине, ещё и посоветовали лингвистические курсы.

- Девушка, покажите чек за оплату.

- По-казахски скажите! Вы русская, а я казашка и это моя страна. 60 лет живёт в Казахстане, не может два слова выучить. Это какие умственные способности надо иметь? Вы забыли, что Казахстан - это государство казахов?

- Вы в своём уме вообще - лекции в автобусе читать?