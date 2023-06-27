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«Женщина, вы в своём уме?»: в Казахстане «языковой патруль» устроил скандал из-за того, что кондуктор автобуса разговаривала по-русски

«Женщина, вы в своём уме?»: в Казахстане «языковой патруль» устроил скандал из-за того, что кондуктор автобуса разговаривала по-русски

Автор:
27 июня 2023 15:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Казахстан   автобус   кондуктор   скандал   языковой патруль   
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То ли не хотели платить за проезд, то ли просто решили поругаться.

На начало 2022 года в Казахстане проживало 3,43 миллиона русских или 18% населения.

Несмотря на такую внушительную цифру, в Казахстане время от времени случаются скандалы в стиле «почему разговариваете не на государственном языке?» Один из таких инцидентов произошёл в автобусе, когда кондуктор спросила у дамы чек за оплату проезда, а в ответ услышала целую лекцию о том, как надо разговаривать. И сразу на трёх языках: казахском, английском и русском. Потом кондуктору, уже явно не молодой женщине, ещё и посоветовали лингвистические курсы.

- Девушка, покажите чек за оплату.

- По-казахски скажите! Вы русская, а я казашка и это моя страна. 60 лет живёт в Казахстане, не может два слова выучить. Это какие умственные способности надо иметь? Вы забыли, что  Казахстан -  это государство казахов?

- Вы в своём уме вообще - лекции в автобусе читать?

А за проезд так и не заплатили.

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   автобус   кондуктор   скандал   языковой патруль   
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18  комментариев
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14k
Shtoppi 49 минут назад
выкормыши сороса самоутверждаются на русскоговорящих гражданах, потому что больше нигде не получается.
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11k
Zемляк 2 минуты назад
Даже в голову не придет покрыть членами человека в России, который обратится ко мне вежливо на любом языке.
Казахи припухли там некоторые.
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76k
Доктор Джонс 3 минуты назад
Да будь я хоть негром преклонных годов, зато без унынья и лени, послал эту дуру и казахский язык, и вот на днях взял и уехал...
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36k
russger 5 минут назад
Кстати почти во всех видео таких дояпываются до женщин. Подойти к здоровым 2-3 мужикам и предъявить им за русский язык слабо?
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3k
Pioner76 10 минут назад
П.из.д.о.г.л.аз.ы.е.
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50
Сергей 23 минуты назад
Недавно приехал из ОАЭ, так отдыхающих казахов там как грязи и процентов 90 разговаривают исключительно на русском. Так и подмывало спросить вы же казахи, почему на казахском не разговариваете...
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18k
Роберт Шекли 24 минуты назад
В Казахстане сейчас в общей сложности 87 городов.

Из 87 городов Казахстана 41 город основан русскими до революции. Это казачьи станицы, армейские форпосты, промышленные центры. Россия осваивала территорию на которой населённых пунктов было мало (карта XIX века из начала статьи это подтверждает), а земля и ресурсы почти не использовались. Основа экономики и благосостояния Казахстана созданы благодаря этим городам.

Кроме того, ещё 35 городов были основаны в советский период. Это города военного назначения и центры добычи полезных ископаемых, промышленные центры. В их строительство, в освоение земель Казахстана вкладывались силы и средства всего СССР, а в первую очередь России.

Это исторический факт, который не подлежит сомнению. А вот какие выводы из этого сделать, каждый решает сам.
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9k
SuperTroll Полчаса назад
Если бы не русские, она бы сейчас не в автобусе ездила, а в степи на ишаке.
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2k
Alex 39 минут назад
Тупая овца
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12k
Rus77 43 минуты назад
Уже давно ходят слухи, что и эти могут до денацификации дойти, но это не точно)
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18k
сеньор Леонсио 47 минут назад
Русские оккупанты ещё и заставляли народы средней азии срать сидя,в позе покорности! Надо чтобы патрули и с этим наследием боролись,чтобы освобождённые народы срали стоя гордо в полный рост,балакая на родном языке!
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602
дмитрий 50 минут назад
все понятно, е.....тая!
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August

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