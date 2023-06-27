«Женщина, вы в своём уме?»: в Казахстане «языковой патруль» устроил скандал из-за того, что кондуктор автобуса разговаривала по-русски

То ли не хотели платить за проезд, то ли просто решили поругаться.
Несмотря на такую внушительную цифру, в Казахстане время от времени случаются скандалы в стиле «почему разговариваете не на государственном языке?» Один из таких инцидентов произошёл в автобусе, когда кондуктор спросила у дамы чек за оплату проезда, а в ответ услышала целую лекцию о том, как надо разговаривать. И сразу на трёх языках: казахском, английском и русском. Потом кондуктору, уже явно не молодой женщине, ещё и посоветовали лингвистические курсы.
- Девушка, покажите чек за оплату.
- По-казахски скажите! Вы русская, а я казашка и это моя страна. 60 лет живёт в Казахстане, не может два слова выучить. Это какие умственные способности надо иметь? Вы забыли, что Казахстан - это государство казахов?
- Вы в своём уме вообще - лекции в автобусе читать?
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А за проезд так и не заплатили.
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Казахи припухли там некоторые.
Из 87 городов Казахстана 41 город основан русскими до революции. Это казачьи станицы, армейские форпосты, промышленные центры. Россия осваивала территорию на которой населённых пунктов было мало (карта XIX века из начала статьи это подтверждает), а земля и ресурсы почти не использовались. Основа экономики и благосостояния Казахстана созданы благодаря этим городам.
Кроме того, ещё 35 городов были основаны в советский период. Это города военного назначения и центры добычи полезных ископаемых, промышленные центры. В их строительство, в освоение земель Казахстана вкладывались силы и средства всего СССР, а в первую очередь России.
Это исторический факт, который не подлежит сомнению. А вот какие выводы из этого сделать, каждый решает сам.
Древние народы всех мастей сортиры строят из камней, никакой вирусный или бактериальный прохиндей - не устроит диарей!
Чтоб с воем не врываться в эту дверь, проверяйте прожаренность вытирательных камней!
P.S. Афганцы при дефиците воды и отсутствии навыков пользования бумагой вытирают свои манжетные экструдеры камушками, это правда. Камушки, которые валяются сверху - уже хорошо прожарены солнцем и безопасны. Использованные недавно бросаются вниз с дороги в арык.