Блогерша Инстасамка сбежала из России после блокировки счетов

Дарья Зотеева (известная как Инстасамка) срочно улетела в Дубай. Виной всему блокировка её банковских счетов налоговой службу. Судя по всему, вместе с Блиновской мотать срок она не намерена.
В России продолжаются облавы на блогеров и инфоцыган. На этот раз под раздачу попала Инстасамка. Операции по банковским счетам блогерши Инстасамки приостановила налоговая служба, передает Mash. До этого сообщалось, что Зотеева попала в "чёрный список" блогеров, которые заинтересовали МВД.
Зотеева не стала дожидаться ареста и уже махнула в Дубай.
Из самолета Зотеева записала игривое видео с плюшевыми мишками.
Ранее Инстасамку уже проверяли в МВД, по делам не связанным с налогами. Ее проверяли на предмет склонения к проституции и пагубного влияния на детскую психику. Виной всему стали её песни.
Кстати, в ряды инфоцыган Инстасамку тоже можно записать. Несколько лет назад блогерша продавала свои курсы по макияжу. Она просто красилась перед камерой и потом продавала эти ролики своим подписчикам.
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