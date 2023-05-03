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Блогерша Инстасамка сбежала из России после блокировки счетов

Блогерша Инстасамка сбежала из России после блокировки счетов

Автор:
03 мая 2023 16:10
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: ФНС   инстасамка   интересное   инфоцыгане   налоги   фото   шоу бизнес   
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Дарья Зотеева (известная как Инстасамка) срочно улетела в Дубай. Виной всему блокировка её банковских счетов налоговой службу. Судя по всему, вместе с Блиновской мотать срок она не намерена.

В России продолжаются облавы на блогеров и инфоцыган. На этот раз под раздачу попала Инстасамка. Операции по банковским счетам блогерши Инстасамки приостановила налоговая служба, передает Mash. До этого сообщалось, что Зотеева попала в "чёрный список" блогеров, которые заинтересовали МВД.

Зотеева не стала дожидаться ареста и уже махнула в Дубай.

Из самолета Зотеева записала игривое видео с плюшевыми мишками.

Ранее Инстасамку уже проверяли в МВД, по делам не связанным с налогами. Ее проверяли на предмет склонения к проституции и пагубного влияния на детскую психику. Виной всему стали её песни.

Кстати, в ряды инфоцыган Инстасамку тоже можно записать. Несколько лет назад блогерша продавала свои курсы по макияжу. Она просто красилась перед камерой и потом продавала эти ролики своим подписчикам.

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Метки: ФНС   инстасамка   интересное   инфоцыгане   налоги   фото   шоу бизнес   
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36  комментариев
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9k
Том Сойер 2 часа назад
Навсегдаааааа!!!
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37
no. 2 минуты назад
предлагаю не останавливаться на достигнутом и пойти дальше - с планеты на}{ й.
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24k
Тигран Саркисян 6 минут назад
Кто этот биомусор который даёт деньги этому биомусору? ваще плевать что на тех что на этих , говно оно и в Африке говно.
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6k
Leo Sun 22 минуты назад
И ведь это уё считает себя писаной красавицей...
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14k
a_komolow 23 минуты назад
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19k
AzuveR Полчаса назад
Пишу в сотый раз. Называйте вещи своими именами,не блогер, а дебил. Не инстасамка, а лядь.
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20k
nobody® Полчаса назад
Сбежала или отдохнуть. Вообще нет никакой информации, кроме "покемонка сказала"
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5k
saliamnn 44 минуты назад
Давно надо разворошить этот гадюшник.
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6k
vasilykopkov 55 минут назад
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2k
STRiX 55 минут назад
Сук@ ну кому 6l9ть может нравиться это у3бищ3, и этот омерзительный "талант". Пускай у36ыва3т к чертям собачим. И Hакуй вообще посты про эту рыготину писать, забыть навсегда и не вспоминить.
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3k
ProstoBoBka Час назад
Ну и еб....о, вспоминается мультик "В синем море, в белой пене...", "Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем!"
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362
Guilty Pleasure Час назад
биомусор самовыкинулся
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600
adssaf afasffdsga Час назад
Понятно, что такие нам тут нахер не нужны. Но нахера их выпускать? Они ведь всю эту дрянь продолжат снимать и дегенераты-фанаты у них никуда не денутся. Нужно либо в тюрьму, либо принудительное психиатрическое лечение, либо дома под колпаком с пожизненным запретом на доступ в сеть.
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15k
Элитный тигр Час назад
Даже удивительно, что многие ноют что плохо живут, но ьлядь умудряются находить время, чтобы смотреть на это говно...
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3k
Алекс Час назад
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25k
Влад Час назад
Пока одна Митрошина повела себя нормально, просто заплатила налоги и штрафы и все, проблемы кончились.
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12k
Shtoppi Час назад
вот шлюха убогая. чего ж оно испугалось то, болезное?
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3k
lekha-fil Час назад
Счета заблокировали, а за границу можно. Это не долг в два рубля!
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5k
Losterdin Час назад
пускай не возвращается шлюха болотная
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26k
Федор Час назад
Эта Даша полный ужос, как вся моя жизнь)) Наверное я столько выпить не смогу, что бы оценить её красоту))
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12k
Ivan Час назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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