Блогерша Инстасамка сбежала из России после блокировки счетов

В России продолжаются облавы на блогеров и инфоцыган. На этот раз под раздачу попала Инстасамка. Операции по банковским счетам блогерши Инстасамки приостановила налоговая служба, передает Mash. До этого сообщалось, что Зотеева попала в "чёрный список" блогеров, которые заинтересовали МВД.

Зотеева не стала дожидаться ареста и уже махнула в Дубай.