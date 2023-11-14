Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на инсценировку инфаркта и дискредитацию армии

Медики приехали к ресторану Sabor de la Vida на улице 1905 года, чтобы оказать помощь журналисту Отару Кушанашвили. Его отвезли в больницу, где предложили госпитализацию, но он наотрез отказался и уехал с друзьями домой. В своём Telegram Отар опубликовал очень эмоциональное видео, в котором заявил, что умирать не собирается и чувствует себя просто отлично. Это увидели медики и удивились его неуважению к их работе и попытке устроить скандал. В СМИ появилась информация, что Кушанашвили инсценировал свой инфаркт, чтобы попасть в новости и создать хайп, уточняет Mash.

Вместе с этим руководитель движения "Армия защитников отечества" Иван Отраковский обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить высказывания Кушанашвили на его YouTube-канале, где он высказывался насчёт спецоперации на Украине.

Теперь Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов, инсценировку инфаркта миокарда и дискредитацию армии РФ.

Явно, не такой славы ждал Кушанашвили.