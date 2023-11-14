Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на инсценировку инфаркта и дискредитацию армии

Вечером 12 ноября Кушанашвили взывал скорую помощь к ресторану, где уверял, что ему трудно дышать и болит в груди. Спустя несколько часов он записал эмоциональное видео, в котором заявил, что умирать не собирается.
Медики приехали к ресторану Sabor de la Vida на улице 1905 года, чтобы оказать помощь журналисту Отару Кушанашвили. Его отвезли в больницу, где предложили госпитализацию, но он наотрез отказался и уехал с друзьями домой. В своём Telegram Отар опубликовал очень эмоциональное видео, в котором заявил, что умирать не собирается и чувствует себя просто отлично. Это увидели медики и удивились его неуважению к их работе и попытке устроить скандал. В СМИ появилась информация, что Кушанашвили инсценировал свой инфаркт, чтобы попасть в новости и создать хайп, уточняет Mash.
Вместе с этим руководитель движения "Армия защитников отечества" Иван Отраковский обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить высказывания Кушанашвили на его YouTube-канале, где он высказывался насчёт спецоперации на Украине.
Теперь Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов, инсценировку инфаркта миокарда и дискредитацию армии РФ.
Явно, не такой славы ждал Кушанашвили.
Источник:
- Без провокаций и СМИ: Алла Пугачёва готова выступить в Москве на новогодних праздниках с условиями
- Из-за деменции Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур
- "Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков
- "Я похож на хворого человека?": после госпитализации Отар Кушанашвили вышел на связь
- Всех мордой в пол: на концерт группы Zero People нагрянул ОМОН
"...Отар опубликовал очень эмоциональное видео, в котором заявил, что умирать не собирается и чувствует себя просто отлично. Это увидели медики и удивились его неуважению к их работе и попытке устроить скандал."
Чтобы не проявлять неуважение к медикам он обязан чувствовать себя хреново? И где он скандал устраивал? Он отвечал тем, кто его хоронить начал. Медики тут каким боком?
По поводу скорой, я нисколько не ругаюсь на такую отзывчивость. В иных странах скорая не только для экстренных ситуаций, но ещё и платная.
А на счёт его слов вообще не в курсе, я даже не знал, что у него есть ютьюб канал. Последний раз видел его в Пирамиде на Тверской, где он снимал какое-то шоу и занял половину первого этажа.
Правда, если доктор повёз симулянта в больницу, то значит - сам не разобрался, и нечего кулаками махать после драки.
------------
так и не понял - почему власти так слов бояться? Достаточно ведь просто доказать доблесть армии делами.