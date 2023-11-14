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Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на инсценировку инфаркта и дискредитацию армии

Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на инсценировку инфаркта и дискредитацию армии

Автор:
14 ноября 2023 11:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дискредитация армии   инсценировка   интересное   инфаркт   кушанашвили   фото   хайп   шоу бизнес   
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Вечером 12 ноября Кушанашвили взывал скорую помощь к ресторану, где уверял, что ему трудно дышать и болит в груди. Спустя несколько часов он записал эмоциональное видео, в котором заявил, что умирать не собирается.

Медики приехали к ресторану Sabor de la Vida на улице 1905 года, чтобы оказать помощь журналисту Отару Кушанашвили. Его отвезли в больницу, где предложили госпитализацию, но он наотрез отказался и уехал с друзьями домой. В своём Telegram Отар опубликовал очень эмоциональное видео, в котором заявил, что умирать не собирается и чувствует себя просто отлично. Это увидели медики и удивились его неуважению к их работе и попытке устроить скандал. В СМИ появилась информация, что Кушанашвили инсценировал свой инфаркт, чтобы попасть в новости и создать хайп, уточняет Mash.

Вместе с этим руководитель движения "Армия защитников отечества" Иван Отраковский обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить высказывания Кушанашвили на его YouTube-канале, где он высказывался насчёт спецоперации на Украине.

Теперь Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов, инсценировку инфаркта миокарда и дискредитацию армии РФ.

Явно, не такой славы ждал Кушанашвили.


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Метки: дискредитация армии   инсценировка   интересное   инфаркт   кушанашвили   фото   хайп   шоу бизнес   
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10  комментариев
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22k
сеньор Леонсио 17 минут назад
А нападение Грызунии на Осетию и убийство российских миротворцев он не осуждал?
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9k
sedoisever 7 минут назад
Я не знаю, что там насчёт дискридитации армии, пусть проверяют. Но вот это что вообще?
"...Отар опубликовал очень эмоциональное видео, в котором заявил, что умирать не собирается и чувствует себя просто отлично. Это увидели медики и удивились его неуважению к их работе и попытке устроить скандал."
Чтобы не проявлять неуважение к медикам он обязан чувствовать себя хреново? И где он скандал устраивал? Он отвечал тем, кто его хоронить начал. Медики тут каким боком?
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24k
ЦСКА 7 минут назад
Опять шмыгалова перегрузил...
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11k
Б.Касторский 15 минут назад
Инфаркт можно спутать с обычной сильной изжогой. Так что как его будут проверять на ложный вызов я не знаю. Да и скорая у нас такая, что выезжает по любому всхлипу.
По поводу скорой, я нисколько не ругаюсь на такую отзывчивость. В иных странах скорая не только для экстренных ситуаций, но ещё и платная.
А на счёт его слов вообще не в курсе, я даже не знал, что у него есть ютьюб канал. Последний раз видел его в Пирамиде на Тверской, где он снимал какое-то шоу и занял половину первого этажа.
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19k
Shtoppi Полчаса назад
отарку видимо забывать стали, что ему таким образом пиариться приходится?
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3k
Едондер пуп 40 минут назад
Так можно было, что ли!? Да я за ложные вызовы пол-участка пересажал бы в своё время!
Правда, если доктор повёз симулянта в больницу, то значит - сам не разобрался, и нечего кулаками махать после драки.
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28k
Lehoia 43 минуты назад
Наберите в поисковике "Армия защитников отечества" Иван Отраковский. И, если хватит сил, посмотрите хоть один ролик с ним.
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175
Феличита 52 минуты назад
и дискредитацию армии
------------
так и не понял - почему власти так слов бояться? Достаточно ведь просто доказать доблесть армии делами.
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187
Офицер Феличита Полчаса назад
Слов боятЬся? Может ещё и словов?А вас в Хохлобыдложопинске с русским языком совсем туго?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339224



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