FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7651 пост • 3090 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Кружки способны менять вкус кофе

Кружки способны менять вкус кофе

Автор:
25 февраля 2024 09:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вкус   кофе   кофе по утрам   ученые   цвета   чашка   
1967
3

Это не бред сумасшедшего, а серьезное исследование.

Любители кофе знают, что даже самое хмурое утро может стать гораздо лучше, если выпить кофе из любимой кружки. Так вот, кофейные эксперты уверены, что ритуал употребления кофе, который включает в себя то, из какой кружки человек пьет, может эмпирически влиять на восприятие человека, тем самым изменяя вкус.


Коллекция персонализированных кофейных кружек мало чем отличается от коллекции сомелье, который хранит ассортимент бокалов для разных вин.


Наш мозг — это самое удивительное устройство, мощный суперкомпьютер поразительной сложности и точности, способный соединять сложные понятия, такие как «вкус» и «восхитительность», во что-то связное и запоминающееся. Но вкусовые рецепторы нашего языка также подвержены ошибкам и на них легко влияют силы, неподвластные доказательству вкуса”, — объяснили эксперты по кофе Майкельман и Карлсен.


Причем на вкус кофе может влиять множество вещей: место, музыка и даже компания людей, в которой вы находитесь.


Использование определенной кофейной кружки может вызвать чувство ностальгии, тем самым делая кого-то более счастливым. И да, цвет кружки так же важен.

Считается, что белый цвет делает вкус кофе более насыщенным. Зеленый делает его более сложным и добавляет нотки кислинки, а розовый, наоборот, создает иллюзию сладости.

Исследования показали, что визуальное восприятие «может улучшить умственную активность, ясность и настроение — и это еще до вашего первого глотка кофе».




Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: вкус   кофе   кофе по утрам   ученые   цвета   чашка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
pssst 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 2 часа назад
Растворимый кофе - не кофе.
Только молотый, или в зёрнах, сам молочу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 2 часа назад
Растворимый кофе - не кофе.
Только молотый, или в зёрнах, сам молочу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
873
Шурман 8 часов назад
Я наверное педант и всегда мою за собой чашку а вот тесть и моя жена ни когда не моют чашку из под кофе ну может быть раза 2 в неделю и попробуй только ее им помыть сразу начинается типа тебя кто то просил об этом :) один раз спросил в чем фишка а они мне говорят что кофе в чашке не помытой от кофе еще вкусней , короче не пробовал не знаю .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100027



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что сделал король Таиланда, когда застукал свою жену на ложе с телохранителем?
Что сделал король Таиланда, когда застукал свою жену на ложе с телохранителем?
Девушка выдвинула список из 12 пунктов, которые нужно выполнить её мужу, если тот хочет, чтобы она родила ребёнка
Девушка выдвинула список из 12 пунктов, которые нужно выполнить её мужу, если тот...
Набирающие популярность в сообществах
История разработки The Sims
История разработки The Sims
История появления платных парковок в Москве
История появления платных парковок в Москве
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#Китай#факты#ученые#США#драка
#животные#в мире#кот#кино#Прикол#интересно#собака#фейл
#забавно#люди#история#милота#полиция#неудачи#Россия
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина Кофе с молоком – угроза здоровью? Кофе с молоком – угроза здоровью? Астронавт показала, как готовит кофе в условиях невесомости Астронавт показала, как готовит кофе в условиях невесомости Ученые выяснили, как влияет сочетание пива и вина на похмелье Ученые выяснили, как влияет сочетание пива и вина на похмелье Кофе с молоком: полезное или вредное сочетание? Кофе с молоком: полезное или вредное сочетание? Кошки и кофе Кошки и кофе

На что жалуетесь?

Вернуться