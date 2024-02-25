Кружки способны менять вкус кофе

Это не бред сумасшедшего, а серьезное исследование.
Любители кофе знают, что даже самое хмурое утро может стать гораздо лучше, если выпить кофе из любимой кружки. Так вот, кофейные эксперты уверены, что ритуал употребления кофе, который включает в себя то, из какой кружки человек пьет, может эмпирически влиять на восприятие человека, тем самым изменяя вкус.
Коллекция персонализированных кофейных кружек мало чем отличается от коллекции сомелье, который хранит ассортимент бокалов для разных вин.
“Наш мозг — это самое удивительное устройство, мощный суперкомпьютер поразительной сложности и точности, способный соединять сложные понятия, такие как «вкус» и «восхитительность», во что-то связное и запоминающееся. Но вкусовые рецепторы нашего языка также подвержены ошибкам и на них легко влияют силы, неподвластные доказательству вкуса”, — объяснили эксперты по кофе Майкельман и Карлсен.
Причем на вкус кофе может влиять множество вещей: место, музыка и даже компания людей, в которой вы находитесь.
Использование определенной кофейной кружки может вызвать чувство ностальгии, тем самым делая кого-то более счастливым. И да, цвет кружки так же важен.
Считается, что белый цвет делает вкус кофе более насыщенным. Зеленый делает его более сложным и добавляет нотки кислинки, а розовый, наоборот, создает иллюзию сладости.
Исследования показали, что визуальное восприятие «может улучшить умственную активность, ясность и настроение — и это еще до вашего первого глотка кофе».
Источник:
- Кофе с молоком – угроза здоровью?
- Астронавт показала, как готовит кофе в условиях невесомости
- Цвет вкуса: почему созревшие плоды практически не бывают зелеными и меняют свой вкус?
- Кофе с молоком: полезное или вредное сочетание?
- Кошки и кофе
Только молотый, или в зёрнах, сам молочу.
Только молотый, или в зёрнах, сам молочу.
Ещё не придумали.
Так что рожковые машины пока лидируют. Со всеми их ограничениями.
У меня знакомый понтовался: "Я только сваренный в турке, только такой сорт и вид".
Сделал две кружки. Одинаковые по виду и форме. Ага, как в статье, что б на вкус не влияли. :)
В одной его кофе, сваренный в турке.
Во второй - растворимый из самых дешёвых.
В общем, он не угадал, где какой.