Кружки способны менять вкус кофе

Любители кофе знают, что даже самое хмурое утро может стать гораздо лучше, если выпить кофе из любимой кружки. Так вот, кофейные эксперты уверены, что ритуал употребления кофе, который включает в себя то, из какой кружки человек пьет, может эмпирически влиять на восприятие человека, тем самым изменяя вкус.

Коллекция персонализированных кофейных кружек мало чем отличается от коллекции сомелье, который хранит ассортимент бокалов для разных вин.