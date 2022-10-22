Связь процесса родовспоможения и римского государственного деятеля

Исходное выражение caesarea sectio в переводе с латыни значит «королевский разрез». Существует три версии происхождения этого фразеологизма. В соответствии с первой, которую поддержал Плиний-старший, именно таким способом был рожден один из представителей семьи Цезаря. Якобы даже сам Юлий. Но она довольно сомнительна, поскольку в ту эпоху операции даже если и проводились, то когда роженице явно грозила смерть в родах.

В соответствии со второй версией, Lex Caesarea – это результат интерпретации царского закона. В соответствии с ним, кесарево нужно было проводить, чтобы спасти младенца, если матери грозила гибель.

Третье объяснение – самое простое и логичное с позиции медицины, это название, которое процедуре дали от латинского caedere («резать»).