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Связь процесса родовспоможения и римского государственного деятеля

Связь процесса родовспоможения и римского государственного деятеля

Автор:
22 октября 2022 18:15
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Юлий Цезарь   версия   интересно   кесарево сечение   медицина   младенец   объяснение   происхождение   ребёнок   рождение   
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Даже далёкие от медицины люди знакомы с термином «кесарево сечение». Под этим процессом понимается извлечение младенца из матки посредством разреза на её стенке. Это выражение часто на слуху, но не каждый задумывался над его происхождением.

Между тем как оно довольно интересное.

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Исходное выражение caesarea sectio в переводе с латыни значит «королевский разрез». Существует три версии происхождения этого фразеологизма. В соответствии с первой, которую поддержал Плиний-старший, именно таким способом был рожден один из представителей семьи Цезаря. Якобы даже сам Юлий. Но она довольно сомнительна, поскольку в ту эпоху операции даже если и проводились, то когда роженице явно грозила смерть в родах.

В соответствии со второй версией, Lex Caesarea – это результат интерпретации царского закона. В соответствии с ним, кесарево нужно было проводить, чтобы спасти младенца, если матери грозила гибель.

Третье объяснение – самое простое и логичное с позиции медицины, это название, которое процедуре дали от латинского caedere («резать»).

Есть легенда, что великий Асклепий (Эскулап) был сыном нимфы Корониды и бога Аполлона. Нимфа, будучи беременной, вступила в связь со смертным мужчиной. Разгневанный бог покарал изменницу, но спас жизнь ребенка, извлек его из утробы мертвой и отдал на воспитание мудрому кентавру Хирону.

В древности целью этого вмешательства было спасение плода исключительно в том случае, если рожающая умирала. Только в 1521 году во Франции был впервые зафиксирован случай спасения и женщины, и ребенка. Однако при подобной практике женщины чаще всего вскоре умирали от инфекций и внутреннего кровотечения, поскольку саму матку не зашивали, а шов делали лишь на коже сверху.

Первое кесарево в нашей стране было сделано в 1756 году, а второе 40 лет спустя. До 1880 года в России было зафиксировано только 12 таких случаев со 100% летальностью женщин. Младенцев выжила половина. Только в XIX веке ситуация изменилась после начала использования антисептических средств, обезболивающих, а также накладывания шва на саму матку.

В наши дни порядка 15% детей появляется на свет таким способом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юлий Цезарь   версия   интересно   кесарево сечение   медицина   младенец   объяснение   происхождение   ребёнок   рождение   
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SandMANn Час назад
«кесарю кесарево, а Богу Божье»
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