Может ли 800-миллионолетняя красавица служить доказательством совершенно иной цивилизации человечества?

В своё время споры касаемо этой находки – Тисульской принцессы велись бурные. Одни признавали её фейком, другие настаивали на правдивости. Потом история постепенно затихла.
Между тем как есть определенные доказательства того факта, что находка может служить доказательством того, что существовала совершенно другая цивилизация, другая жизнь и другие люди.
Во время горных работ в районе поселка Ржавчик Тисульского района шахтеры, работавшие на глубине 72 метра, обнаружили странный продолговатый предмет шириной около метра и длиной несколько метров. Что-то типа герметичного ящика.
С трудом его извлекли наружу и поняли, что это массивный гроб, сделанный из мрамора. Над тем, чтобы вскрыть его, корпели несколько дней. Но оно того стоило: внутри обнаружилась молодая женщина, высокая, красивая, с открытыми голубыми глазами и нежной кожей. Волосы каштаново-рыжие, ногти аккуратно подрезаны. Она была погружена в прозрачную голубоватую жидкость и казалась спящей, а не мертвой. Одежда состояла из платья с цветочным узором чуть ниже колена. Белья не было. В изголовье лежало странное устройство, напоминающее современные мобильные телефоны.
Гроб простоял открытым примерно полдня, и посмотреть на красавицу из подземелья сбежалось все село. Потом из райцентра прибыл вертолет со всеми возможными службами. Погрузить гроб внутрь оказалось очень тяжело, и жидкость решили слить, чтобы облегчить задачу. И тело сразу стало чернеть, превращаясь в обычный старый труп. Субстанцию вернули назад, и оно на глазах вернулось в прежнее состояние.
Спустя несколько дней в село прибыл профессор, прочитавший удивленным жителям лекцию о том, что находка полностью переворачивает все представления об истории. Радиоуглеродный анализ показал, что Тисульскую принцессу, как ее назвали, погребли в каменноугольный период палеозойской эры за миллионы лет до появления динозавров, задолго до образования на планете каменного угля. Наша планета тогда еще являла исключительное царство растений.
Гроб постепенно врос в землю и без доступа кислорода слился с монолитным угольным пластом. Формулу волшебной жидкости разгадать не удалось. Зато генетический анализ тела показал полное сходство с современным русским человеком. То есть об инопланетной версии речь не шла.
Вскоре после обнаружения знатной покойницы район окружили военные, полностью перекопали и завалили землей. Некоторые правдорубы попытались настаивать на обнародовании данных. Один даже писал в ЦК КПСС. Но когда в последующий год все шестеро шахтеров, обнаруживших тело, погибли (якобы в автомобильных авариях), то остальные решили, что жизнь дороже и навсегда замолчали. Хотя местные шептались, что в этом районе обнаружили и другие аналогичные могилы, тела из которых извлекли и увезли, а ямы тщательно засыпали и замаскировали.
Обнародование результатов изучения могло бы круто повернуть ход науки и истории. Но если так, то почему правду скрыли?
Вы допускаете, что произошедшая с Тисульской принцессой история хотя бы частично могла быть правдой?
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АНТИФИШКИ
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