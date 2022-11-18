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Может ли 800-миллионолетняя красавица служить доказательством совершенно иной цивилизации человечества?

Может ли 800-миллионолетняя красавица служить доказательством совершенно иной цивилизации человечества?

Автор:
18 ноября 2022 12:05
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Тисульская принцесса   версия   гроб   жидкость   наука   находка   объяснение   фейк   чудо   шахта   
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В своё время споры касаемо этой находки – Тисульской принцессы велись бурные. Одни признавали её фейком, другие настаивали на правдивости. Потом история постепенно затихла.

Между тем как есть определенные доказательства того факта, что находка может служить доказательством того, что существовала совершенно другая цивилизация, другая жизнь и другие люди.

Во время горных работ в районе поселка Ржавчик Тисульского района шахтеры, работавшие на глубине 72 метра, обнаружили странный продолговатый предмет шириной около метра и длиной несколько метров. Что-то типа герметичного ящика.

С трудом его извлекли наружу и поняли, что это массивный гроб, сделанный из мрамора. Над тем, чтобы вскрыть его, корпели несколько дней. Но оно того стоило: внутри обнаружилась молодая женщина, высокая, красивая, с открытыми голубыми глазами и нежной кожей. Волосы каштаново-рыжие, ногти аккуратно подрезаны. Она была погружена в прозрачную  голубоватую жидкость и казалась спящей, а не мертвой. Одежда состояла из платья с цветочным узором чуть ниже колена. Белья не было. В изголовье лежало странное устройство, напоминающее современные мобильные телефоны.

Гроб простоял открытым примерно полдня, и посмотреть на красавицу из подземелья сбежалось все село. Потом из райцентра прибыл вертолет со всеми возможными службами. Погрузить гроб внутрь оказалось очень тяжело, и жидкость решили слить, чтобы облегчить задачу. И тело сразу стало чернеть, превращаясь в обычный старый труп. Субстанцию вернули назад, и оно на глазах вернулось в прежнее состояние.

Спустя несколько дней в село прибыл профессор, прочитавший удивленным жителям лекцию о том, что находка полностью переворачивает все представления об истории. Радиоуглеродный анализ показал, что Тисульскую принцессу, как ее назвали, погребли в каменноугольный период палеозойской эры за миллионы лет до появления динозавров, задолго до образования на планете каменного угля. Наша планета тогда еще являла исключительное царство растений.

Гроб постепенно врос в землю и без доступа кислорода слился с монолитным угольным пластом. Формулу волшебной жидкости разгадать не удалось. Зато генетический анализ тела показал полное сходство с современным русским человеком. То есть об инопланетной версии речь не шла.

Вскоре после обнаружения знатной покойницы район окружили военные, полностью перекопали и завалили землей. Некоторые правдорубы попытались настаивать на обнародовании данных. Один даже писал в ЦК КПСС. Но когда в последующий год все шестеро шахтеров, обнаруживших тело, погибли (якобы в автомобильных авариях), то остальные решили, что жизнь дороже и навсегда замолчали. Хотя местные шептались, что в этом районе обнаружили и другие аналогичные могилы, тела из которых извлекли и увезли, а ямы тщательно засыпали и замаскировали.

Обнародование результатов изучения могло бы круто повернуть ход науки и истории. Но если так, то почему правду скрыли?

Вы допускаете, что произошедшая с Тисульской принцессой история хотя бы частично могла быть правдой?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тисульская принцесса   версия   гроб   жидкость   наука   находка   объяснение   фейк   чудо   шахта   
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17  комментариев
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9k
Б.Касторский 45 минут назад
Очень интересная история, которая началась с беседы в поезде с полковником КГБ (охотно верю, они ведь очень разговорчивые, особенно с посторонними людьми) и заканчивая датировкой! Милота!
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5k
saliamnn 2 минуты назад
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2k
Александр 3 минуты назад
Очень жаль, что историю оборвали на самом интересном месте!
Её целует принц, она просыпается и рассказывает...........
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10k
Алексей 8 минут назад
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5k
Олег 8 минут назад
"А с поцелуями подождем!" - Сказал Иван Царевич, вылезая из хрустального гроба...
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1k
Alexander 14 минут назад
Жги дальше ! ))
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6k
Duckk 17 минут назад
Заипал гхэкать на видео...
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12k
ALFIE 17 минут назад
вот так, ложишся в стазис или криосон....чтото идет не так, твои кореша куда то пропали, а потом тебя откапывают примитивные маками, сливают "консервант" и ты уже никогда не просыпаешься... облом 800млионного уровня :)
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Спала с открытыми глазами????
Читай что постишь...
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6k
Roman 41 минуту назад
"есть определенные доказательства того факта, что находка может служить доказательством того"

Глядь, до слёз!
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