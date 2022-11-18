Может ли 800-миллионолетняя красавица служить доказательством совершенно иной цивилизации человечества?

Гроб простоял открытым примерно полдня, и посмотреть на красавицу из подземелья сбежалось все село. Потом из райцентра прибыл вертолет со всеми возможными службами. Погрузить гроб внутрь оказалось очень тяжело, и жидкость решили слить, чтобы облегчить задачу. И тело сразу стало чернеть, превращаясь в обычный старый труп. Субстанцию вернули назад, и оно на глазах вернулось в прежнее состояние.

Спустя несколько дней в село прибыл профессор, прочитавший удивленным жителям лекцию о том, что находка полностью переворачивает все представления об истории. Радиоуглеродный анализ показал, что Тисульскую принцессу, как ее назвали, погребли в каменноугольный период палеозойской эры за миллионы лет до появления динозавров, задолго до образования на планете каменного угля. Наша планета тогда еще являла исключительное царство растений.

Гроб постепенно врос в землю и без доступа кислорода слился с монолитным угольным пластом. Формулу волшебной жидкости разгадать не удалось. Зато генетический анализ тела показал полное сходство с современным русским человеком. То есть об инопланетной версии речь не шла.