Нимеригар – злобные воинственные лилипуты

В условиях сухой пещеры тело отлично сохранилось. На руках даже имелись крохотные ногти. В стоячем виде рост создания не превысил бы 45 сантиметров. Больше всего людей удивила голова неведомого создания. Череп словно сдавлен в верхней части, веки навыкате, очень широкий тонкогубый рот и крупный нос.

Мужчины забрали находку с собой. Но когда показали мумию другим, то Фрэнка и Сесила подняли на смех, назвав её плохой поделкой, страшной куклой и даже мумифицированной тушкой маленькой обезьянки.