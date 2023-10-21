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Нимеригар – злобные воинственные лилипуты

Нимеригар – злобные воинственные лилипуты

Автор:
21 октября 2023 20:13
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: анэнцефалия   болезнь   версия   гипотеза   мумия   находка   недуг   нимеригар   объяснение   пещера   
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Маленькие, агрессивные, скрытные, живут под землёй – кто это? Вариантов много, но в свете популярности жанра фэнтези можно предположить, что это гномы. Вот только их никто никогда не видел, а эти лилипуты успели засветиться в нашем мире во всём своём великолепии.

История началась в 1932 году, когда два старателя Сесил Мейн и Фрэнк Карр, работавшие в горах Сан-Педро в Вайоминге, обнаружили маленькую фигурку. Мужчины натолкнулись на крохотную пещеру, вход в которую был слишком узким для обычного человека. Его пришлось расширить с помощью взрывчатки.

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В небольшом гроте золотоискатели обнаружили мумию. Размерами застывшее в позе лотоса существо, обхватившее себя руками, напоминало младенца. Но на этом сходство заканчивалось, поскольку мумия и на человека не была похожа.

В условиях сухой пещеры тело отлично сохранилось. На руках даже имелись крохотные ногти. В стоячем виде рост создания не превысил бы 45 сантиметров. Больше всего людей удивила голова неведомого создания. Череп словно сдавлен в верхней части, веки навыкате, очень широкий тонкогубый рот и крупный нос.

Мужчины забрали находку с собой. Но когда показали мумию другим, то Фрэнка и Сесила подняли на смех, назвав её плохой поделкой, страшной куклой и даже мумифицированной тушкой маленькой обезьянки.

Только годы спустя, уже в 50-х, когда находку начали изучать более детально, исследователи убедились, что строение тела «обезьянки» практически идентично человеческому. Учёные обнаружили также множественные переломы и пришли к выводу, что перед ними ребёнок с анэнцефалией. Недуг представляет собой внутриутробный порок развития плода, который возникает на ранних сроках беременности и обычно связан с воздействием вредных факторов окружающей среды. Патология проявляется отсутствием больших полушарий мозга, недоразвитостью костей свода черепа и мягких тканей головы.

Этот порок со 100% летальностью. Дети погибают в первые часы после рождения. Максимальная продолжительность жизни таких малышей не превышает двух лет.

Некоторое время спустя находкой заинтересовался биолог и антрополог доктор Гарри Шапиро. И полностью опроверг предыдущее предположение: рентгеновские снимки показали, что тело соответствует не то что взрослому, а даже пожилому человеку, возраст которого колеблется от 60 до 70 лет.

Ещё Шапиро обнаружил во рту мумии зубы. Нехарактерные для человека – острые вампирские клыки.

В 70-х исследование продолжил судебный антрополог Джордж Гилл. Он предположил, что мумия принадлежит ребёнку – представителю какого-то вымершего племени  индейцев, для которых был характерен маленький рост. Гипотеза выглядела правдоподобной при наличии реального доказательства – пигмеев, рост которых варьируется от 130 до 145 сантиметров. И ребёнок действительно был болен анэнцефалией. Метод радиоуглеродного датирования показал, что малыш появился на свет до начала XVIII века.

Современные методы исследования позволили бы узнать гораздо больше. Но после Гилла мумия попала в город Мититсе, где демонстрировалась как диковинка в местной аптеке. Потом малыш из Сан-Педро несколько раз сменил владельцев, и следы его затерялись.

Что касается альтернативных версий, то у индейских племён, к примеру, шошонов и пайютов, есть легенды о диком и невероятно кровожадном племени маленьких людей. Крохотный рост нимеригар, как их называют индейцы, компенсировали отличной подготовкой и агрессией. Легко справляться с врагами помогали и стрелы, пропитанные секретным ядовитым составом.

Как думаете, кем же было странное создание, найденное в пещере?

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Метки: анэнцефалия   болезнь   версия   гипотеза   мумия   находка   недуг   нимеригар   объяснение   пещера   
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3  комментария
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21k
kσρβγς Полчаса назад
Дык... ничего необычного... тут такие анацефалы тоже есть, и мирные, как аффтар поста, и агрессивные, как страдающий недержанием пациент психушки...
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18k
тов.Suhov 5 минут назад
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12k
Sergey_Z 10 минут назад
Зубастики походу
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