Как появились карточные масти, и что они означают?

За время своего существования игральные карты исколесили весь мир, начиная с родины – Китая и заканчивая Испанией, а за ней и всей Европой. И привычные значки на них появились не просто так, каждый связан с необычной историей.
Надо понимать, что за давностью времени некоторые версии-объяснения могут казаться неправдоподобными. Но доказать чем – истиной или ложью является то или иное, уже нельзя.
Кстати, есть интересная теория, в соответствии с которой знаки придумали приверженцы христианства в то время, когда в древности христиане подвергались гонениям. В соответствии с ней, трефы – это крест, на котором распяли Спасителя, пики – символ копья, которым проткнули сердце Христа. Бубны представляют собой камень, куда положили тело, а червы, которые раньше изображались в виде кубков, олицетворяют собой Грааль.
Но эта версия с высокой долей вероятности романтизирована. Поскольку церковь в принципе категорически против азартных игр. Если рассматривать более прозаические, то пики, собственно, и представляют собой пики. В смысле оружие. И в европейских языках – французском, испанском, итальянском слово пишется и произносится примерно одинаково: pique, picas picche.
Трефы или наши крести действительно похожи на крест. Но это наша интерпретация, поскольку изначально значок – это не стилизованный крест, а листик клевера. И trèfle на французском – это клевер.
На английском название этой масти – diamonds, то есть бриллианты. Даже особо не фантазируя можно увидеть сходство карточной масти бубны с кристаллом. Но дело в том, что от испанцев, которые первыми из европейцев освоили карты, игра попала в Германию, потом во Францию. И только у французов её переняли англичане. А в немецкой колоде масть называлась «бубенцы». И именно это название сохранилось и прижилось в русском языке.
Что касается масти червы, то с ней вышла неожиданная и любопытная история. Дело в том, что название практически буквальное. В смысле, червы – это черви. До VIII века в России масть носила название керы, от французского coeur (сердце). Но потом случилось переименование в червы по её цвету (червлёный – красный).
А глагол «червить» – красить в красный цвет появился действительно от слова «червь». Под которым подразумевался не червь в принципе, а один конкретный. Точнее, даже не червь, а тля – кошениль или кошенильный червец – насекомое, используемое для получения красного красителя кармина.
Есть и другие объяснения. К примеру, рыцарская версия, символизирующая облачение – копьё (пики), меч (трефы), щит (черви) и герб (бубны). И индийская, в соответствии с которой масти – это сословия.
Источник:
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По тому, что я слышал и читал - игральные карты - усеченная версия карт Таро - младшие арканы за вычетом старших арканов (езе в таро 2 валета - вестник и всадник, но в классических картах остался только один).
На право изобретения таро претендуют древний Египет и древняя Индия, где зародились - неизвестно.
Трефы = крести = жезлы - символ власти.
Пики = вини = мечи - символ силы.
Буби = динарии - символ богатства.
Черви - символ любви
все это - 4 стихии человеческой деятельности и 4 побудительных мотива для каждого человека.
Переход из сложной гадательной/предсказательной системы в обычные азартные игры совершенно естественен - то же самое было с костями - сначала на них гадали, а уже только потом стали использовать сначала как жребий, а потом как игру. Переход свершился сначала в среде жречества, промышлявшей гаданиями, где от скуки те стали поигрывать в картишки, потом перешел к военным, а оттуда и ушел в народ.
В общем, мое мнение: игральные карты - это урезанный вариант таро для азартных игр простонародья.