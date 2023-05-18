Как появились карточные масти, и что они означают?

На английском название этой масти – diamonds, то есть бриллианты. Даже особо не фантазируя можно увидеть сходство карточной масти бубны с кристаллом. Но дело в том, что от испанцев, которые первыми из европейцев освоили карты, игра попала в Германию, потом во Францию. И только у французов её переняли англичане. А в немецкой колоде масть называлась «бубенцы». И именно это название сохранилось и прижилось в русском языке.